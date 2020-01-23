Российские кинокритики назвали «Дылду» лучшим фильмом 2019 года

В московском Доме кино прошла церемония вручения национальной премии «Белый слон», учрежденной Российской гильдией киноведов и кинокритиков. Победителей выбирала экспертная комиссия, и лучшим фильмом 2019 года была признана драма Кантемира Балагова «Дылда». Лента также взяла призы в номинациях «Лучший оператор» и «Лучший художник».
«Еще раз огромное спасибо. Жалко, до „Оскара“ немножко недотянули. Ну, в следующий раз», — сказал со сцены художник «Дылды» Сергей Иванов.
В номинации «Лучшая мужская роль» победу одержали сразу два актера — Алексей Агранович, исполнитель главной роли в фильме Михаила Идова «Юморист», и Алексей Вертков, сыгравший в драме «Воскресенье». Лучшей актрисой признали Елену Сусанину в фильме «Керосин».
Лауреаты премии «Белый слон»
- Лучший фильм — «Дылда»
- Лучший режиссер — Кантемир Балагов, «Дылда»
- Лучшая мужская роль — Алексей Агранович, «Юморист» и Алексей Вертков, «Воскресенье»
- Лучшая женская роль — Елена Сусанина, «Керосин»
- Лучшая мужская роль второго плана — Александр Балуев, «Француз»
- Лучшая женская роль второго плана — Наталья Тенякова, «Француз»
- Лучший сценарий — «Керосин»
- Лучший оператор — Ксения Середа, «Дылда»
- Лучший художник — Сергей Иванов, «Дылда»
- Лучшая музыка — «Керосин»
- Лучший анимационный проект — «Он не может жить без космоса»
- Лучший документальный фильм — «Кино эпохи перемен»
- Лучший дебют — «Мальчик русский»
- Приз молодых критиков «Голос» — «Тиннитус», режиссер Даниил Зинченко
Александр Сокуров получил премию имени Мирона Черненко «За честь и достоинство».
Источник: ТАСС
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