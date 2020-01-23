Российские кинокритики назвали «Дылду» лучшим фильмом 2019 года

В московском Доме кино прошла церемония вручения национальной премии «Белый слон», учрежденной Российской гильдией киноведов и кинокритиков. Победителей выбирала экспертная комиссия, и лучшим фильмом 2019 года была признана драма Кантемира Балагова «Дылда». Лента также взяла призы в номинациях «Лучший оператор» и «Лучший художник».

«Еще раз огромное спасибо. Жалко, до „Оскара“ немножко недотянули. Ну, в следующий раз», — сказал со сцены художник «Дылды» Сергей Иванов.

В номинации «Лучшая мужская роль» победу одержали сразу два актера — Алексей Агранович, исполнитель главной роли в фильме Михаила Идова «Юморист», и Алексей Вертков, сыгравший в драме «Воскресенье». Лучшей актрисой признали Елену Сусанину в фильме «Керосин».

Лауреаты премии «Белый слон»

Александр Сокуров получил премию имени Мирона Черненко «За честь и достоинство».

Источник: ТАСС

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