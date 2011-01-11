«Дылда» Кантемира Балагова взяла приз FIPRESCI на фестивале в Палм-Спрингс

На 31-м Международном кинофестивале в Палм-Спрингс жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI отметило драму Кантемира Балагова «Дылда» как лучший фильм на иностранном языке. Балагов лично представил фильм на киносмотре, но к моменту награждения уже вернулся в Россию и поэтому прислал видеообращение со словами признательности.

«Я очень благодарен фестивалю в Палм-Спрингс и жюри за этот приз. Для меня это большая честь, — говорит Балагов. — Признание „Дылды“ для меня особенно ценно и важно, потому что я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана. И я вижу, что эта история услышана, что ее понимают, а главное, чувствуют далеко за пределами России. Большое спасибо вам за это».

«Дылда» — история двух молодых женщин, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград. Они пережили немало тягот, но теперь им предстоит выстроить на руинах мирную жизнь, пытаясь справиться с новообретенными демонами внутри. Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал здесь.

Мировая премьера «Дылды» состоялась на 72-м Каннском кинофестивале, где фильм получил сразу две награды — приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы. Картина Балагова также вошла в шорт-лист претендентов на номинацию премии «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Прямо сейчас «Дылда» доступна для просмотра на КиноПоиск HD.

Кинофестиваль в Палм-Спрингс проводится ежегодно с 1989 года по инициативе Сонни Боно — известного певца, актера и продюсера — и неофициально считается своего рода репетицией предстоящей церемонии вручения наград Американской киноакадемии.

Источник: пресс-служба кинофестиваля в Палм-Спрингс

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