Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Critics’ Choice Awards: «Однажды в… Голливуде» — лучший фильм

Обсудить0

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» вышел победителем премии Critics’ Choice Awards и взял главный приз как лучший фильм. Картина была представлена в 12 номинациях и одержала победу в четырех. Кроме главной, это «Лучший актер второго плана» (Брэд Питт), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший художник-постановщик».

Среди сериалов лучшим стал проект HBO «Наследники», а в номинации «Лучший комедийный сериал» приз достался «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж.

Лауреаты Critics’ Choice Awards таковы.

Лучший фильм

Лучший актер

Лучшая актриса

Лучший актер второго плана

Лучшая актриса второго плана

Лучший актерский состав

Лучший режиссер (ничья)

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучший анимационный фильм

Лучший экшен-фильм

Лучшая комедия

Лучший научно-фантастический фильм или хоррор

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Полностью со списком победителей можно ознакомиться здесь.

Награды Critics’ Choice Movie Awards раздает ассоциация Broadcast Film Critics, в которую входят 300 критиков, работающих на радио, телевидении, а также в онлайн-изданиях.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

10 января32
Пон Джун-хо и Тайка Вайтити номинированы на премию Гильдии режиссеров

Пон Джун-хо и Тайка Вайтити номинированы на премию Гильдии режиссеров

7 января6
«Джокер» лидирует по количеству номинаций на премию BAFTA

«Джокер» лидирует по количеству номинаций на премию BAFTA

7 января30
«Золотой глобус — 2020»: Лауреаты

«Золотой глобус — 2020»: Лауреаты

6 января175

Главное сегодня

Сериалы

«Чужак»: Чего ждать от сериала по новому роману Кинга

Вчера14
«Чужак»: Чего ждать от сериала по новому роману Кинга
«Оскар-2020»: Номинанты

«Оскар-2020»: Номинанты

4 минуты назад0
Американский бокс-офис: «1917» держит первенство
Сборы

Американский бокс-офис: «1917» держит первенство

час назад2
Находка дня: Дэвид Финчер предсказал «Достать ножи» в 2011 году
Бюро находок

Находка дня: Дэвид Финчер предсказал «Достать ножи» в 2011 году

час назад1
М. Найт Шьямалан: «Мне нужно, чтобы зритель ждал»
Интервью

М. Найт Шьямалан: «Мне нужно, чтобы зритель ждал»

11 января11
Фонд кино подал против студии Kinodanz иск на 45 млн рублей

Фонд кино подал против студии Kinodanz иск на 45 млн рублей

час назад8
Что смотреть в 2020 году: 50 самых ожидаемых фильмов
Выбор редакции

Что смотреть в 2020 году: 50 самых ожидаемых фильмов

1 января66
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании