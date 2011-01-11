Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» вышел победителем премии Critics’ Choice Awards и взял главный приз как лучший фильм. Картина была представлена в 12 номинациях и одержала победу в четырех. Кроме главной, это «Лучший актер второго плана» (Брэд Питт), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший художник-постановщик».
Среди сериалов лучшим стал проект HBO «Наследники», а в номинации «Лучший комедийный сериал» приз достался «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж.
Лауреаты Critics’ Choice Awards таковы.
Лучший фильм
- «Однажды в… Голливуде»
- «Ирландец»
- «1917»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Брачная история»
- «Кролик Джоджо»
- «Паразиты»
- «Неограненные драгоценности»
- «Ford против Ferrari»
Лучший актер
- Хоакин Феникс — «Джокер»
- Антонио Бандерас — «Боль и слава»
- Роберт Де Ниро — «Ирландец»
- Леонардо ДиКаприо — «Однажды в… Голливуде»
- Адам Драйвер — «Брачная история»
- Адам Сэндлер — «Неограненные драгоценности»
- Эдди Мёрфи — «Меня зовут Долемайт»
Лучшая актриса
- Рене Зеллвегер — «Джуди»
- Аквафина — «Прощание»
- Синтиа Эриво — «Гарриет»
- Скарлетт Йоханнсон — «Брачная история»
- Лупита Нионго — «Мы»
- Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
- Шарлиз Терон — «Скандал»
Лучший актер второго плана
- Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»
- Уиллем Дефо — «Маяк»
- Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
- Энтони Хопкинс — «Два Папы»
- Аль Пачино — «Ирландец»
- Джо Пеши — «Ирландец»
Лучшая актриса второго плана
- Лора Дерн — «Брачная история»
- Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
- Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»
- Флоренс Пью — «Маленькие женщины»
- Марго Робби — «Скандал»
- Чжоу Шучжэнь — «Прощание»
Лучший актерский состав
- «Ирландец»
- «Скандал»
- «Достать ножи»
- «Маленькие женщины»
- «Брачная история»
- «Однажды в… Голливуде»
- «Паразиты»
Лучший режиссер (ничья)
- Сэм Мендес — «1917»
- Пон Джун-хо — «Паразиты»
- Ноа Баумбак — «Брачная история»
- Грета Гервиг — «Маленькие женщины»
- Бен Сэфди, Джошуа Сэфди — «Неограненные драгоценности»
- Мартин Скорсезе — «Ирландец»
- Квентин Тарантино — «Однажды в… Голливуде»
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Лучший анимационный фильм
- «История игрушек 4»
- «Холодное сердце 2»
- «Как приручить дракона 3»
- «Я потеряла свое тело»
- «Потерянное звено»
- «Эверест»
Лучший экшен-фильм
Лучшая комедия
Лучший научно-фантастический фильм или хоррор
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший драматический сериал
- «Наследники»
- «Корона»
- «Игра престолов»
- «Поза»
- «Хранители»
- «Это мы»
- «Хорошая борьба»
- «Дэвид становится мужчиной»
Лучший комедийный сериал
Полностью со списком победителей можно ознакомиться здесь.
Награды Critics’ Choice Movie Awards раздает ассоциация Broadcast Film Critics, в которую входят 300 критиков, работающих на радио, телевидении, а также в онлайн-изданиях.
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