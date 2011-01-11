Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» вышел победителем премии Critics’ Choice Awards и взял главный приз как лучший фильм. Картина была представлена в 12 номинациях и одержала победу в четырех. Кроме главной, это «Лучший актер второго плана» (Брэд Питт), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший художник-постановщик».

Среди сериалов лучшим стал проект HBO «Наследники», а в номинации «Лучший комедийный сериал» приз достался «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж.

Лауреаты Critics’ Choice Awards таковы.

Лучший фильм

Лучший актер

Лучшая актриса

Лучший актер второго плана

Лучшая актриса второго плана

Лучший актерский состав

Лучший режиссер (ничья)

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучший анимационный фильм

Лучший экшен-фильм

Лучшая комедия

Лучший научно-фантастический фильм или хоррор

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Полностью со списком победителей можно ознакомиться здесь.

Награды Critics’ Choice Movie Awards раздает ассоциация Broadcast Film Critics, в которую входят 300 критиков, работающих на радио, телевидении, а также в онлайн-изданиях.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.