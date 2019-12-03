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Леонардо ДиКаприо спас мужчину, упавшего с яхты в Карибском море

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Как сообщают источники издания The Sun, Леонардо ДиКаприо сыграл ключевую роль в спасении пьяного французского матроса, который упал за борт и 11 часов провел в открытом море. 30 декабря 2019 года, когда актер вместе с подругой Камилой Морроне и друзьями отдыхал на своей яхте неподалеку от острова Ангилья, команда корабля получила сигнал бедствия. ДиКаприо прекратил вечеринку и отправился на поиск несчастного.

24-летнего матроса по имени Виктор удалось обнаружить вблизи острова Саба. Обезвоженного и измотанного мужчину подняли на борт, напоили, накормили и переодели, после чего передали береговой охране.

«Я должен умереть», — выдавил из себя матрос во время спасения.

Согласно источникам, капитан не рассчитывал, что Виктора удастся спасти. Когда матрос, перебравший алкоголя после длинной ночи, упал за борт, капитан в панике послал сигнал бедствия, который и услышала команда ДиКаприо. Виктору повезло, ведь яхта актера была единственным кораблем в регионе, куда направлялся карибский шторм.

ДиКаприо сейчас претендует на несколько престижных наград за свою роль в «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. В ближайшем будущем актер приступит к съемкам в криминальной ленте Мартина Скорсезе «Убийцы лунного цветка».

Источник: The Sun

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