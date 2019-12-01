Мартин Скорсезе приступит к съемкам нового фильма с ДиКаприо ближайшей весной

Съемки следующего фильма Мартина Скорсезе, триллера «Убийцы лунного цветка», начнутся в марте 2020 года. Об этом в разговоре с Collider сообщил оператор картины Родриго Прието.

По словам Прието, он уже сделал несколько пробных кадров в Оклахоме, где пройдут основные съемки, и в скором времени решит, какой тональности будет придерживаться фильм.

«Прямо сейчас я исследую различные методы съемок, — рассказал Прието. — Нам со Скорсезе еще предстоит встретиться, я покажу ему кадры, поделюсь идеями. Возможно, он предложит свои, хотя мы до сих пор не определились с тональностью фильма. Так что все впереди».

Главные роли в фильме сыграют Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. В отличие от «Ирландца», выпущенного на Netflix, у «Убийц лунного цветка» будет кинотеатральный прокат — картину выпустит Paramount Pictures.

Фильм — экранизация книги Дэвида Гранна, которая рассказывает о реальных событиях, произошедших в Оклахоме в начале XX века. Тогда на территории индейского племени осейджи была обнаружена нефть, в результате чего некоторые индейцы стали богатейшими людьми. Однако вскоре они начали погибать при подозрительных обстоятельствах.

В 1923 году, когда количество жертв превысило два десятка, дело перешло в руки Бюро расследований, которое в дальнейшем было переименовано в Федеральное бюро расследований, а убийства осейджей стали одним из первых дел ФБР. В 1924 году, когда организацию возглавил Дж. Эдгар Гувер, он послал в Осейдж ряд оперативников под прикрытием, включая коренного американца. Размах преступлений оказался гораздо шире, чем ожидали сотрудники ФБР.

Дата премьеры «Убийц лунного цветка» пока не объявлена.

Источник: IndieWire

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