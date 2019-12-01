Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Мартин Скорсезе приступит к съемкам нового фильма с ДиКаприо ближайшей весной

Сегодня, 16:48Обсудить0

Съемки следующего фильма Мартина Скорсезе, триллера «Убийцы лунного цветка», начнутся в марте 2020 года. Об этом в разговоре с Collider сообщил оператор картины Родриго Прието.

По словам Прието, он уже сделал несколько пробных кадров в Оклахоме, где пройдут основные съемки, и в скором времени решит, какой тональности будет придерживаться фильм.

«Прямо сейчас я исследую различные методы съемок, — рассказал Прието. — Нам со Скорсезе еще предстоит встретиться, я покажу ему кадры, поделюсь идеями. Возможно, он предложит свои, хотя мы до сих пор не определились с тональностью фильма. Так что все впереди».

Главные роли в фильме сыграют Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. В отличие от «Ирландца», выпущенного на Netflix, у «Убийц лунного цветка» будет кинотеатральный прокат — картину выпустит Paramount Pictures.

Фильм — экранизация книги Дэвида Гранна, которая рассказывает о реальных событиях, произошедших в Оклахоме в начале XX века. Тогда на территории индейского племени осейджи была обнаружена нефть, в результате чего некоторые индейцы стали богатейшими людьми. Однако вскоре они начали погибать при подозрительных обстоятельствах.

В 1923 году, когда количество жертв превысило два десятка, дело перешло в руки Бюро расследований, которое в дальнейшем было переименовано в Федеральное бюро расследований, а убийства осейджей стали одним из первых дел ФБР. В 1924 году, когда организацию возглавил Дж. Эдгар Гувер, он послал в Осейдж ряд оперативников под прикрытием, включая коренного американца. Размах преступлений оказался гораздо шире, чем ожидали сотрудники ФБР.

Дата премьеры «Убийц лунного цветка» пока не объявлена.

Источник: IndieWire

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

«Лучший фильм Скорсезе за 20 лет»: Что зрители говорят об «Ирландце»

«Лучший фильм Скорсезе за 20 лет»: Что зрители говорят об «Ирландце»

Вчера
«Маяк», «1917» и «Звездные войны»: 25 главных фильмов зимы 2019—2020
Выбор редакции

«Маяк», «1917» и «Звездные войны»: 25 главных фильмов зимы 2019—2020

1 декабря
Очень старые дела: Каким получился «Ирландец» Мартина Скорсезе

Очень старые дела: Каким получился «Ирландец» Мартина Скорсезе

28 ноября
Гид по фильмам Скорсезе, меломана, отступника и формалиста
Как это смотреть

Гид по фильмам Скорсезе, меломана, отступника и формалиста

27 ноября

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Корона»: Самый амбициозный сериал о бремени власти

Сегодня
«Корона»: Самый амбициозный сериал о бремени власти
Вызов из прошлого: Первый тизер-трейлер «Черной Вдовы»

Вызов из прошлого: Первый тизер-трейлер «Черной Вдовы»

Сегодня, 11:42
Постеры нового Бонда и еще 6 новостей дня

Постеры нового Бонда и еще 6 новостей дня

час назад
Пересматриваем в декабре: Вэл Килмер, Боярский и неизвестный Миядзаки
Выбор редакции

Пересматриваем в декабре: Вэл Килмер, Боярский и неизвестный Миядзаки

Сегодня
Роберт Де Ниро вступился за роль Анны Пэкуин в «Ирландце»

Роберт Де Ниро вступился за роль Анны Пэкуин в «Ирландце»

час назад
Режиссер «Последних джедаев» не прочь поработать над «Мандалорцем»

Режиссер «Последних джедаев» не прочь поработать над «Мандалорцем»

Сегодня, 17:04
Мартин Скорсезе приступит к съемкам нового фильма с ДиКаприо ближайшей весной

Мартин Скорсезе приступит к съемкам нового фильма с ДиКаприо ближайшей весной

Сегодня, 16:48
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании