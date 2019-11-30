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Президент Бразилии обвинил Леонардо ДиКаприо в финансировании лесных пожаров

Сегодня, 10:49Обсудить0

Во время прямой трансляции в Facebook президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Леонардо ДиКаприо несет частичную ответственность за лесные пожары в Амазонии. Болсонару обвинил актера в финансировании некоммерческих организаций, которые и подожгли леса.

«Этот Леонардо ДиКаприо — он крутой парень, правда? Дает деньги на поджог Амазонии», — сказал Болсонару в одном выступлении.

«Леонардо ДиКаприо, проклятье, ты поддерживаешь пожары в Амазонии», — заявил глава государства во время другой трансляции.

По словам Болсонару, актер — часть «международной кампании против Бразилии». Каких-либо доказательств своих слов Болсонару не предоставил. Ранее с похожими обвинениями выступил сын президента Эдуардо Болсонару, который заявил в Twitter, что ДиКаприо пожертвовал 300 тыс. долларов общественной организации, устроившей пожары.

Лесные пожары в Амазонии начались летом 2019 года в труднодоступных районах Бразилии. Площадь, охваченная пожарами в июне 2019 года, была на 88% больше, чем в 2018 году.

Предполагается, что заявление Болсонару связано с арестом четырех пожарных-добровольцев, обвиненных в поджоге части леса. Утверждается, что они пытались привлечь внимание к некоему независимому благотворительному фонду, по слухам, связанному с ДиКаприо. Считается также, что высказывание президента — часть кампании против экологических организаций, действующих в стране.

Через некоторое время после прозвучавших обвинений в официальном Instagram-аккаунте ДиКаприо появилось опровержение слов Болсонару.

«В это сложное для Амазонии время я поддерживаю бразильский народ, который трудится над спасением своего природного и культурного наследия, — говорится в посте. — Это удивительный и трогательный пример преданности и энтузиазма, требуемых для спасения природы. Будущее этих незаменимых экосистем под угрозой, и я всецело поддерживаю группы, защищающие их. Даже если они заслуживают поддержки, мы не финансировали указанные организации. Я продолжаю поддерживать коренное население Бразилии, местное правительство, ученых, педагогов и людей, которые неустанно работают, защищая будущее Амазонии для всех бразильцев».

Источник: Deadline

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