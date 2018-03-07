Уиллем Дефо назвал супергеройские фильмы слишком длинными и шумными

В новом интервью Уиллем Дефо объяснил, почему современные фильмы о супергероях мало похожи на «Человека-паука» Сэма Рэйми, в котором он сыграл Зеленого Гоблина. По мнению актера, все дело в подходе к материалу. В начале 2000-х Рэйми обращался с проектом как с «маленьким независимым фильмом», тогда как сейчас кинематографисты слишком часто используют в работе знакомые формулы.

«Работать над „Человеком-пауком“ было весело, потому что Сэм Рэйми сделал все так, словно это маленький независимый фильм, — говорит Дефо. — К тому же дело происходило, когда многих технологий еще не было, а фильмы по комиксам были относительно в новинку, так что было интересно. Не было никаких формул, не приглашали экспертов. Теперь это все есть, индустрия переросла себя».

В конечном счете Дефо признает, что его мало интересуют современные супергеройские фильмы, и он предпочитает их не смотреть. Это, в свою очередь, не мешает ему сниматься в блокбастерах. Так, в 2018 году он сыграл наставника героя Джейсона Момоа в картине «Аквамен».

«С некоторыми проектами, в которых участвуешь, удается повеселиться, потому что там полно оборудования, безумных съемок на кранах и всего такого, — заметил Дефо. — Это прикольно. Но эти фильмы бьют мимо цели. Они тратят огромные деньги на массивные декорации, потому там происходит весь экшен, однако для меня они слишком длинные и громкие. Но давайте не будет об этом. Не хочется пилить сук, на котором сижу. Понимаете, это не те фильмы, которые бегу смотреть».

«Меня, скорее, волнует, что эти большие фильмы — их надо чем-то питать, — продолжает актер. — Им требуются вбросы энергии и люди, готовые раздвигать границы, чтобы они не застаивались. Потому что для них движение вперед не главное. Для них главное — это бизнес. Хотя это дает возможность сделать что-то красивое, потому что у них есть на это ресурсы».

Ранее в свете спора вокруг Marvel похожие мысли в авторской колонке высказал и Мартин Скорсезе. Режиссер выразил опасение, что кинотеатры захватывают большие фильмы и франшизы, из-за чего не остается места для маленького независимого кино.

5 декабря зрители зрители смогут увидеть Дефо в ленте Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин». 16 января актер появится в российских кинотеатрах в картине «Маяк», о которой КиноПоиск отдельно рассказывал с Каннского кинофестиваля.

Источник: IndieWire

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