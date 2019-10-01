Apple выпустит продолжение мини-сериалов «Братья по оружию» и «Тихий океан»

Apple заказал производство мини-сериала «Властелины воздуха» (Masters of the Air) — экранизации одноименной книги Дональда Л. Миллера о команде бомбардировщика, сражавшегося в небе Второй мировой войны. Проект продолжит военную серию канала HBO, в которой ранее вышли мини-сериалы «Братья по оружию» и «Тихий океан».

Стивен Спилберг, Том Хэнкс и Гари Гоэцман, приложившие руку к созданию двух предыдущий частей трилогии, выступят исполнительными продюсерами «Властелинов воздуха». Мини-сериал изначально разрабатывался для HBO, но, когда канал отказался, его перехватила компания Apple, которая теперь выпустит проект на стриминг-платформе Apple TV Plus.

Книга Миллера рассказывает о молодых американских летчиках, служивших на борту бомбардировщика во время Второй мировой войны. Каждый вылет мог оказаться последним, но они снова и снова взмывали в небо, чтобы обрушить бомбы на вражеские войска и постройки. Автор в мельчайших деталях запечатлел во «Властелинах воздуха» все тяготы и невзгоды воздушного боя — от тихих моментов, наполненных напряженным ожиданием, до резких вспышек из огня, криков и рева вражеских истребителей.

Согласно источникам, «Властелины воздуха» будут состоять из восьми одночасовых эпизодов, а бюджет мини-сериала превышает 200 млн долларов.

Серия HBO о Второй мировой началась с выхода «Братьев по оружию» в 2001 году. В центре сюжета мини-сериала — рота E (Easy) 2-го батальона 506-го парашютно-десантного полка 101-й воздушно-десантной дивизии США и ее путь от тренировочного лагеря в Таккоа, штат Джорджия, через высадку в Нормандии, операцию «Маркет Гарден» и Бастонское сражение до конца войны.

В 2010-м вышло продолжение «Тихий океан». Основанный на мемуарах морских пехотинцев США Юджина Следжа и Роберта Леки, которые сражались в боях в Тихом океане, проект рассказывал о ключевых битвах глазами обычных солдат и их близких.

«Братья по оружию» и «Тихий океан» прямо сейчас доступны для просмотра по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: Deadline