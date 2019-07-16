Кадры из четвертого сезона «Рика и Морти»: Умиротворенный ученый и робоящеры

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Entertainment Weekly поделился первыми кадрами из четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти». На одном из них необычно довольный Рик прогуливается по полю со странными растениями инопланетного мира, а на другом окружен враждебно настроенными ящерами-киборгами, которые напоминают Крокубота из эпизода «Виндикаторы 3: Возвращение концесветника».

Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.

Четвертый сезон ожидается в ноябре 2019 года. Три предыдущих сезона «Рика и Морти» (в озвучке Сыендука) прямо сейчас можно посмотреть по подписке КиноПоиска.

Источник: EW

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