«Эмми-2019»: Номинанты 71-й церемонии

Стали известны номинанты на главную телевизионную награду — премию «Эмми».
Основные номинации таковы:
Лучший драматический сериал
Лучший комедийный сериал
Лучший мини-сериал
Лучший телефильм
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман — «Озарк»
- Стерлинг К. Браун — «Это мы»
- Кит Харингтон — «Игра престолов»
- Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»
- Майло Вентимилья — «Это мы»
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Виола Дэвис — «Как избежать наказания за убийство»
- Эмилия Кларк — «Игра престолов»
- Джоди Комер — «Убивая Еву»
- Сандра О — «Убивая Еву»
- Лора Линни — «Озарк»
- Мэнди Мур — «Это мы»
- Робин Райт — «Карточный домик»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Энтони Андерсон — «Повзрослевшие»
- Дон Чидл — «Черный понедельник»
- Тед Дэнсон — «В лучшем мире»
- Майкл Дуглас — «Метод Комински»
- Билл Хейдер — «Барри»
- Юджин Леви — «Шиттс Крик»
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»
- Рейчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Джулия Луис-Дрейфус — «Вице-президент»
- Наташа Лионн — «Жизнь матрешки»
- Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
- Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
- Махершала Али — «Настоящий детектив»
- Бенисио Дель Торо — «Побег из тюрьмы Даннемора»
- Ричард Харрис — «Чернобыль»
- Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»
- Джаррель Джером — «Когда они нас увидят»
- Хью Грант — «Чрезвычайно английский скандал»
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
- Эми Адамс — «Острые предметы»
- Патриша Аркетт — «Побег из тюрьмы Даннемора»
- Онжаню Эллис — «Когда они нас увидят»
- Джои Кинг — «Притворство»
- Ниси Нэш — «Когда они нас увидят»
- Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Алфи Аллен — «Игра престолов»
- Джонатан Бэнкс — «Лучше звоните Солу»
- Николай Костер-Вальдау — «Игра престолов»
- Джанкарло Эспозито
—«Лучше звоните Солу»
- Майкл Келли
—«Карточный домик»
- Крис Салливан
—«Это мы»
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
- Гвендолин Кристи — «Игра престолов»
- Лина Хиди — «Игра престолов»
- Джулия Гарнер — «Озарк»
- Фиона Шоу — «Убивая Еву»
- Софи Тернер — «Игра престолов»
- Мэйси Уильямс — «Игра престолов»
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
- Алан Аркин — «Метод Комински»
- Энтони Кэрриган — «Барри»
- Тони Хейл — «Вице-президент»
- Стивен Рут — «Барри»
- Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»
- Генри Уинклер — «Барри»
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
- Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Анна Кламски — «Вице-президент»
- Оливия Колман — «Дрянь»
- Сиан Клиффорд — «Дрянь»
- Бетти Гилпин — «Блеск»
- Сара Голдберг — «Барри»
- Марин Хинкль — «Удивительная миссис Мейзел»
- Кейт МакКиннон — «Субботним вечером в прямом эфире»
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме
- Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»
- Пол Дано — «Побег из тюрьмы Даннемора»
- Бен Уишоу — «Чрезвычайно английский скандал»
- Асанте Блэк — «Когда они нас увидят»
- Джон Легуизамо — «Когда они нас увидят»
- Майкл Кеннет Уильямс — «Когда они нас увидят»
71-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет 22 сентября.