«Эмми-2019»: Номинанты 71-й церемонии

56 минут назадОбсудить0

Стали известны номинанты на главную телевизионную награду — премию «Эмми».

Основные номинации таковы:

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лучший мини-сериал

Лучший телефильм

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

71-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет 22 сентября.

Смотрите также

842 новых участника приглашены в состав Американской киноакадемии

2 июля

Гильдия режиссеров ограничила доступ к награде фильмам стрим-сервисов

27 июня

MTV Movie & TV Awards: «Мстители: Финал» — лучший фильм

18 июня
Кинотавр-2019

Итоги «Кинотавра»: Быки и женщины

17 июня

Главное сегодня

Интервью

Алек Утгофф: «От „Чернобыля“ я отказался ради „Очень странных дел“»

Сегодня

«Эмми-2019»: Номинанты 71-й церемонии

56 минут назад

Кадр из сериала «Ведьмак»: Плотва во всей красе

час назад

Еще не конец: 10 сериалов, которые нужно было закончить раньше

Сегодня

«Звездный путь» может стать последним фильмом Квентина Тарантино

2 часа назад
В предыдущих сериях

Подкаст3-й сезон «Очень странных дел»: Подростки против страшных монстров и «злых русских»

Вчера

Тест«Форрест Гамп» или статус для соцсетей?

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании