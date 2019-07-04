Ролик «Рик и Морти 4 июля»: С Днем независимости

Сегодня, 09:04Обсудить0

В честь Дня независимости США канал Adult Swim выпустил короткий ролик по мультсериалу «Рик и Морти». В видео присутствуют все ключевые элементы праздника: фейерверки, бургеры, безумие, пиво, хот-доги и отдых в кругу друзей на заднем дворе.

В ролике есть несколько пасхалок. Самая заметная — Злой Морти, захвативший в третьем сезоне власть в Цитадели Риков. Появляется также своя версия Огурчика Рика — Хот-дог Рик, а Пенный Рик напоминает Токсичного Рика из эпизода «Отдых и риклаксация». В финальном кадре можно заметить несколько знакомых персонажей сериала.

Четвертый сезон «Рика и Морти» стартует в ноябре 2019 года. Три предыдущих сезона «Рика и Морти» (в озвучке Сыендука) прямо сейчас можно посмотреть по подписке КиноПоиска.

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