Кадр из сериала «Ведьмак»: Плотва во всей красе

час назадОбсудить0

После появления в сети первых кадров из сериала «Ведьмак» некоторые фанаты задались вопросом: а где Плотва, верная лошадь Геральта? Netflix услышал эти запросы и опубликовал кадр, где исполнитель главной роли Генри Кавилл восседает на лошади. «Вы просили — мы сделали, — написано под картинкой. — Вот первый кадр с Плотвой».

Цикл романов в жанре темного фэнтези «Ведьмак» рассказывает о мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Главным героем серии выступает ведьмак Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

«Ведьмак» станет доступен подписчикам стрим-сервиса Netflix в конце 2019 года — вероятно, в декабре.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Стала известна дата релиза второго сезона «Охотника за разумом»

12 июля

Зак Снайдер напишет для Netflix аниме-сериал по скандинавской мифологии

12 июля

Тизер нового сезона «Беверли-Хиллз 90210»: Банда снова вместе

12 июля

Сценарист «Джона Уика» напишет сериал Marvel «Сокол и Зимний Солдат»

11 июля

Главное сегодня

Интервью

Алек Утгофф: «От „Чернобыля“ я отказался ради „Очень странных дел“»

Сегодня

«Эмми-2019»: Номинанты 71-й церемонии

57 минут назад

Кадр из сериала «Ведьмак»: Плотва во всей красе

час назад

Еще не конец: 10 сериалов, которые нужно было закончить раньше

Сегодня

«Звездный путь» может стать последним фильмом Квентина Тарантино

2 часа назад
В предыдущих сериях

Подкаст3-й сезон «Очень странных дел»: Подростки против страшных монстров и «злых русских»

Вчера

Тест«Форрест Гамп» или статус для соцсетей?

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании