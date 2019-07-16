Кадр из сериала «Ведьмак»: Плотва во всей красе

После появления в сети первых кадров из сериала «Ведьмак» некоторые фанаты задались вопросом: а где Плотва, верная лошадь Геральта? Netflix услышал эти запросы и опубликовал кадр, где исполнитель главной роли Генри Кавилл восседает на лошади. «Вы просили — мы сделали, — написано под картинкой. — Вот первый кадр с Плотвой».

Цикл романов в жанре темного фэнтези «Ведьмак» рассказывает о мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Главным героем серии выступает ведьмак Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

«Ведьмак» станет доступен подписчикам стрим-сервиса Netflix в конце 2019 года — вероятно, в декабре.

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