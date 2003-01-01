Сценарист «Джона Уика» напишет сериал Marvel «Сокол и Зимний Солдат»

Студия Marvel подключила Дерека Колстада, известного по экшен-франшизе «Джон Уик», к работе над мини-сериалом Disney+ «Сокол и Зимний Солдат». Колстад напишет сценарий шестисерийного проекта совместно с первым сценаристом Малкольмом Спэллманом. Кари Скогланд занимает режиссерское кресло сериала.

Себастиан Стэн и Энтони Маки вернутся в сериале в знакомых ролях. Согласно источникам, к актерскому составу также могут присоединиться Дэниэль Брюль, сыгравший в фильме «Первый мститель: Противостояние» главного антагониста Земо, и Эмили ВанКэмп, исполнительница роли Шэрон Картер.

Сюжет сериала не раскрывается. По словам Стэна, после событий всех фильмов Баки готов вновь стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир. Ожидается, что «Сокол и Зимний Солдат» сыграют в первую очередь на разнице в характерах двух персонажей. Сериал также покажет, как Сэм Уилсон справляется с миссией, возложенной на него Капитаном Америка в «Финале».

Параллельно с проектом о Соколе и Зимнем Солдате в разработке находятся еще несколько сериалов о персонажах киновселенной Marvel. «Ванда/Вижн» расскажет об отношениях героев Элизабет Олсен и Пола Беттани, а «Локи» — история приключений бога-проказника в разные периоды человеческой истории.

Источник: The Wrap