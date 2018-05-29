Зак Снайдер напишет для Netflix аниме-сериал по скандинавской мифологии

Сегодня, 10:46Обсудить0

Зак Снайдер продолжит сотрудничество с Netflix и разработает для стрим-сервиса оригинальный аниме-сериал, основанный на скандинавской мифологии. Снайдер напишет сценарий сериала совместно с Джеем Оливой, режиссером мультфильмов «Бэтмен: Нападение на Аркхэм», «Юная Лига справедливости», «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

Олива также возьмет на себя функции шоураннера, режиссера и исполнительного продюсера сериала. Снайдер останется с проектом в качестве исполнительного продюсера.

Сюжет и название проекта не раскрываются.

Сейчас Снайдер снимает для Netflix экшен-триллер «Армия мертвецов» об ограблении казино во время зомби-апокалипсиса.

Олива работает для стрим-сервиса над аниме-сериалом Trese.

Источник: Deadline

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