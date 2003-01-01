Стала известна дата релиза второго сезона «Охотника за разумом»

Второй сезон сериала «Охотник за разумом», рассказывающего о становлении криминальной психологии в ФБР 1970-х, стартует 16 августа 2019-го. Об этом во время записи подкаста радио KCRW рассказал создатель и исполнительный продюсер проекта Дэвид Финчер.

Согласно источникам, действие продолжения развернется спустя несколько лет после событий первого сезона и коснется убийств детей в Атланте: в период с 1979 по 1981 год на территории Джорджии было убито 28 детей, подростков и взрослых афроамериканцев. Ожидается, что во втором сезоне появятся убийцы Дэвид Берковиц, известный как Сын Сэма, и Деннис Рейдер по прозвищу BTK.

«Убийствам детей в Атланте можно было бы посвятить три сезона, — считает Финчер. — Это огромная, масштабная и трагическая история. Невозможно достойно ее показать на заднем плане за доступные нам девять часов».

По словам Финчера, второй сезон начнется с того, что агентов ФБР вызывают в Джорджию. Они последними прибывают на место и пытаются наладить информационную сеть, но сталкиваются с сопротивлением со стороны местного следствия.

Сериал «Охотник за разумом» — история агента ФБР Холдена Форда, который общается с серийными убийцами в попытке понять их образ мыслей и попытаться раскрыть текущие преступления.

Источник: The Wrap