Первые кадры из сериала «Ведьмак»: Большой меч Генри Кавилла

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Опубликованы первые кадры из сериала Netflix «Ведьмак» — экранизации цикла романов Анджея Сапковского. На кадрах представлены Геральт (Генри Кавилл), Йеннифэр (Аня Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан).

Геральт
Геральт
Геральт
Йеннифэр
Йеннифэр
Цири
Цири

Эмблемы основных персонажей:

Геральт
Йеннифэр
Цири

Первый постер проекта:

Цикл романов в жанре темного фэнтези «Ведьмак» рассказывает о мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Главным героем серии выступает ведьмак Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

«Ведьмак» станет доступен подписчикам стрим-сервиса Netflix в конце 2019 года, вероятно, в декабре.

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