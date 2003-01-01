Тизер нового сезона «Беверли-Хиллз 90210»: Банда снова вместе

Сегодня, 09:44Обсудить0

В очередном тизере возрожденного сериала «Беверли-Хиллз 90210» знакомые герои 1990-х в исполнении Дженни Гарт, Йена Зиринга, Брайана Остина Грина, Тори Спеллинг, Джейсона Пристли и Гэбриэлль Картерис вновь собираются вместе на экране.

Актеры сыграют повзрослевшие версии своих персонажей, знакомых многим по оригинальному сериалу. В новом сезоне, который призван продолжить историю друзей из престижного района Лос-Анджелеса, герои встречаются вновь после 19-летнего перерыва. Их объединяет идея устроить перезапуск «Беверли-Хиллз 90210». Только запустить новую версию будет не так просто: старые отношения, хорошие и плохие, вновь дадут о себе знать.

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