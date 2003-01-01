Драма «Курск» не выйдет в украинский прокат

Картина Томаса Винтерберга «Курск», рассказывающая о катастрофе одноименной атомной подводной лодки, не выйдет в кинопрокат Украины. Как сообщает прокатная компания «Экспонента Фильм», это связано с законопроектом «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины», подписанным в 2015 году.

Согласно закону, под запрет попадают любые фильмы (аудиовизуальные произведения), «в которых содержится популяризация, агитация, пропаганда и т. д. любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта».

Так как закон запрещает публичную демонстрацию проектов, пропагандирующих силовые органы РФ, то под него попадает и «Курск», сюжет которого связан с действиями Вооруженных сил России.

«Конечно, законы Украины на ее территории нужно исполнять, — прокомментировала ситуацию генеральный директор «Экспонента Фильм» Юлия Муравова. — Но стоит задуматься — нужно ли запрещать фильм, созданный выдающимися кинематографистами Франции и Бельгии, которые на примере российской трагедии призывают к антимилитаризму, гуманизму, и декларируют ценность каждой человеческой жизни. Соответствует ли это стремлениям Украины, провозгласившей движение страны к европейским идеалам?»

Фильм «Курск» основан на книге Роберта Мура «Время умирать», опубликованной в 2002 году. В ней автор исследует причины трагедии, случившейся 12 августа 2000 года на российской атомной подлодке «Курск», находившейся на тот момент в Баренцевом море. Тогда на борту судна прогремело два взрыва, оказавшихся фатальными для всей команды. 88 человек погибли сразу, но 23 моряка ожидали своей участи, постепенно лишаясь кислорода.

Подробнее о картине Томаса Винтерберга КиноПоиск рассказывал с кинофестиваля в Торонто.

Источник: Пресс-служба компании «Экспонента Фильм»