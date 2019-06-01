Автор сериала «Очевидное» поставит фэнтези-боевик «Рыжая Соня»

Джилл Солоуэй, создательница сериалов «Очевидное» и «Я люблю Дика», напишет сценарий и займет режиссерское кресло фэнтези-боевика «Рыжая Соня». Солоуэй заменит на этом посту Брайана Сингера, уволенного в марте после обвинений в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков.

Рыжая Соня впервые появилась на страницах комиксов Marvel в 1973 году. Сценарист Рой Томас и художник Барри Уиндзор Смит взяли за основу персонажа Роберта И. Говарда с похожим именем из короткого рассказа и перенесли героиню в эпоху Конана. Спустя два года Рыжая Соня получила собственную небольшую серию. В 2005 году комиксы о Рыжей Соне выпускает издательство Dynamite.

Героиня родом из Западной Гиркании, которая, согласно комиксам, расположена где-то на территории современной России. Когда Соне было 17 лет, на деревню напали бандиты и убили всю семью героини. Чтобы она смогла отомстить, воин-богиня Скатах сделала из Сони превосходного бойца при одном условии: она сможет возлежать с мужчиной, только если тот сумеет одолеть ее в бою.

Millennium Films пытается выпустить «Рыжую Соню» уже более 10 лет. В 2008 году Роберт Родригеc планировал поставить картину с Роуз МакГоун в главной роли. После Родригеса за фильм взялся Дуглас Арниокоски, но в итоге он отказался от проекта. «Рыжая Соня» исчезла с радаров, и долгое время о ней ничего не было слышно, пока в сентябре 2018-го фильм не предложили Сингеру, после того как его отстранили от работы над «Богемской рапсодией».

Источник: Deadline