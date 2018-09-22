Тодд Филлипс подтвердил рейтинг R «Джокера»

2 часа назадОбсудить0

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в Instagram новый кадр из фильма «Джокер» и подтвердил в комментариях к посту, что картина выйдет с рейтингом R (18+). «Он будет с рейтингом R. Меня об этом постоянно спрашивают. Думал, все знают. Простите», — написал Филлипс. При этом стоит отметить, что Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) еще не выдала картине рейтинг.

«Последние приготовления».

«Джокер» — история Артура Флека, забитого и тихого обитателя Готэма, на которого никто не обращает внимания. Он ухаживает за больной мамой и мечтает о карьере комика, но вместо этого должен на улице привлекать покупателей в костюме клоуна. Очередная попытка прорваться на сцену заканчивается провалом, и Артур становится посмешищем для всего города. Его расшатанная психика не выдерживает, и он совершает поступок, который в итоге приведет Артура к новой роли — роли Джокера.

Главную роль в фильме исполнил Хоакин Феникс. В картине также снимались Зази Битц, Марк Мэрон, Шей УигэмФрэнсис Конрой и Бретт Каллен.

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