Постановщик «Фантастической четверки» дал совет режиссеру будущего перезапуска

После слияния Disney/Fox Фантастическая четверка вновь перешла во владение Marvel, а значит, в будущем свет обязательно увидит новый фильм о семье супергероев. Тим Стори, снявший «Фантастическую четверку» 2005 года, знает, что должен сделать режиссер будущей картины — принять во внимание все, что скажет Кевин Файги.

«Первым делом я бы сказал им прислушаться к Кевину Файги. Кевин Файги свое дело знает», — заявил Стори. — Я бы также посоветовал хорошенько изучить Рида Ричардса. Растягивание — это не просто».

На данный момент у Marvel нет точных планов на Фантастическую четвертку. 6 июня появился слух, что студия планирует выпустить фильм в 2022 году, а Пейтон Рид («Человек-муравей») хочет поставить проект, однако впоследствии один из источников опроверг эту информацию. Стори, тем не менее, уверен, что, когда Marvel возьмется за Четверку, студия сможет все сделать правильно.

«Мне особо нечего говорить, — считает режиссер. — У них там есть невероятная, невероятная система, и не думаю, что им надо что-то подсказывать. Не терпится самому увидеть».

Первая «Фантастическая четверка» (не считая невыпущенного проекта Роджера Кормана) не стала хитом, но привлекла достаточно зрителей, чтобы студия Fox запустила в производство сиквел. «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного Серфера» не оправдала ожиданий: сборы оказались ниже, а критики разнесли фильм в щепки. В 2015 году Четверка вновь дала о себе знать с картиной Джоша Транка. Перезапуск, выполненный в духе мрачного реализма, с треском провалился в прокате, едва сумев отбить производственный бюджет. Теперь семья супергероев находится в руках Файги, которому предстоит найти способ интегрировать ее в киновселенную Marvel.

Источник: CinemaBlend