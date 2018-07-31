Эксклюзивно на КиноПоиске: Фрагмент фильма Оксаны Карас «Выше неба»

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«Выше неба» — история Саши (Таисия Вилкова), которая проводит лето на загородном курорте под бдительным присмотром матери (Виктория Толстоганова) . Там ее внимание привлекает энергичный Миша, летающий на парашюте (Филипп Авдеев). Его прошлое окутано тайной, но чувствам не прикажешь: после этой встречи жизнь Саши изменится навсегда. 

Трехминутный фрагмент «Выше неба», эксклюзивно представленный КиноПоиску, показывает знакомство родителей Саши с ее новым другом. Чрезмерно заботливой маме явно не по вкусу Михаил, но его беззаботное отношение к жизни уже очаровало девушку и увещевания родителя не работают. Не обращая внимания на протесты, молодые люди уплывают на другой берег, чтобы отдохнуть там без лишнего контроля.

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