Эксклюзивно на КиноПоиске: Фрагмент фильма Оксаны Карас «Выше неба»

«Выше неба» — история Саши (Таисия Вилкова), которая проводит лето на загородном курорте под бдительным присмотром матери (Виктория Толстоганова) . Там ее внимание привлекает энергичный Миша, летающий на парашюте (Филипп Авдеев). Его прошлое окутано тайной, но чувствам не прикажешь: после этой встречи жизнь Саши изменится навсегда.

Трехминутный фрагмент «Выше неба», эксклюзивно представленный КиноПоиску, показывает знакомство родителей Саши с ее новым другом. Чрезмерно заботливой маме явно не по вкусу Михаил, но его беззаботное отношение к жизни уже очаровало девушку и увещевания родителя не работают. Не обращая внимания на протесты, молодые люди уплывают на другой берег, чтобы отдохнуть там без лишнего контроля.