Депутат Госдумы попросил проверить деятельность студии Kinodanz

Валерий Рашкин, депутат Государственной думы от фракции КПРФ, отправил генеральному прокурору Юрию Чайке запрос о проверке соблюдения законодательства при финансировании проектов KD Studios, ранее известной как Kinodanz.

В запросе Рашкин уточняет, что проекты, претендующие на господдержку, обязаны соблюдать определенные условия, указанные в законе «О государственной поддержке кинематографии России». Депутат отдельно выделил следующие пункты: продюсеры, авторы и съемочная группа должны быть по большей части из России; на площадке необходимо преимущественно использовать русский язык; иностранные инвесторы не могут вкладывать в создание фильма более 50% от сметной стоимости картины. Английский язык в фильме «За гранью реальности» нарушает один из представленных пунктов закона, считает Рашкин.

Рашкин также заметил, что и другие проекты KD Studios, такие как «Танцы насмерть», «Эбигейл», «Генезис», «едва ли соответствуют установленным самим ведомством основным принципам государственной финансовой поддержки кинопроизводства».

«Создается впечатление, что Минкультуры не предпринимает достаточных мер для определения российских фильмов, государственная поддержка которых необходима и возможна с точки зрения действующего законодательства, — сообщает Рашкин. — И (или) должным образом не отслеживается целевое использование выделенных бюджетных средств».

Ранее KD Studios оказалась в центре громкого скандала: студия подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова, сославшись на нарушение норм допустимого объема цитирования исходного произведения при обзоре фильма «За гранью реальности». Баженову был представлен иск на сумму 1 млн рублей. В защиту Баженова уже выступили несколько видных режиссеров, журналистов и продюсеров.

Источник: РБК