«Научитесь самоиронии»: Как киноиндустрия вступилась за BadComedian

Евгений Баженов уже много лет выпускает критические обзоры на фильмы, в первую очередь отечественные. Его видео смотрят миллионы пользователей. 3 июня стало известно, что российская компания Kinodanz подала против блогера иск на 1 млн рублей. Представители компании сочли, что Баженов в своем обзоре на фэнтези-фильм «За гранью реальности» превысил допустимый объем цитирования оригинального материала. «За гранью реальности» — пока единственный фильм Kinodanz, вышедший в прокат. По словам BadComedian, давление со стороны компании началось в 2018 году, и судебный иск может привести к закрытию его канала.

Федор Бондарчук, режиссер

Можно как угодно относиться к Жене Баженову. Я, например, смотрю все его выпуски и, конечно, смотрел разбор моего фильма «Притяжение». Можно принимать критику или не принимать ее, порой она может показаться необъективной, резкой или грубой, но именно она является неотъемлемой частью здоровой киноиндустрии. Это новая российская блогосфера, новая российская кинокритика.

Источник: Daily Storm

Обзор BadComedian на «Притяжение» Бондарчука

Владимир Бортко, режиссер, зампредседателя комитета Госдумы по культуре

Любые попытки задушить критическое восприятие кино смертельны для отечественного кинематографа. В условиях же, когда государство тратит на его поддержку столь значительные средства, критический взгляд становится особенно важным. Я призываю Евгения Владимировича Баженова продолжать свою творческую деятельность на одном из самых известных YouTube-каналов.

Вместе с этим хотел бы отметить, что в прикрепленном видео представлено недостаточно фактической информации, чтобы судить, кто прав, а кто виноват. Я являюсь одним из авторов закона об авторском праве и четко убежден в необходимости его соблюдения. Соблюдения без искажений и удобных власти или кому бы то ни было превратных трактовок. Если же Евгений Владимирович имеет достаточные фактические аргументы, чтобы утверждать о своей невиновности, то я прошу обратиться его ко мне напрямую по электронной почте или любым другим удобным способом со всеми документами. Будем защищать наше гражданское право критиковать и разбирать с особой тщательностью то, на что идут государственные деньги.

Источник: Facebook

Александр Роднянский, продюсер

Меня сложно заподозрить в любви к Евгению Баженову, также известному миллионам подписчиков его канала как BadComedian. Особенно после того обзора, который он сделал на фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева. Несправедливый и неточный, на мой взгляд, был обзор. Но я уверен — и это важный момент, — что критика, даже острая и неприятная для авторов обозреваемых фильмов, является неотъемлемой частью здоровой индустрии. И — шире — здорового общества. Я могу быть согласен или не согласен с высказываниями конкретного влогера, но его смотрят миллионы, смотрят по своему выбору, и его мнение важно для огромной части нашей аудитории. Именно поэтому сегодня, когда на BadComedian, как оказалось, оказывается мощное давление с помощью крайне странных судебных исков, мне кажется важным сказать: для развития нашей индустрии нужны люди, которые честно и непредвзято, остро и неподкупно высказываются о наших фильмах. Пусть это бывает порой обидным и незаслуженным, но мне кажется важным, чтобы его голос был услышан. Скажу прямо: попытки заставить Евгения Баженова прекратить публиковать свои обзоры — это, если уж называть вещи своими именами, трусость, непрофессионализм и цензура.

Источник: Instagram

Обзор BadComedian на «Левиафан» Звягинцева

Ксения Собчак, журналистка

С ужасом наблюдаю за развитием ситуации вокруг талантливейшего киноблогера BadComedian, за которым я давно и с удовольствием слежу. Парня прессуют за критику, скажем так, не очень хороших фильмов, в которые вложился Минкульт. Подали в суд, требуют миллионы, грозятся похерить канал. Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают. Остановитесь.

Источник: Telegram

Алексей Чупов, сценарист, режиссер

Если BadComedian вынудят закрыть канал, для меня лично это будет большая потеря. Не все его прогоны вызывают у меня согласие, но: а) он реально умеет смешить; б) его обзоры, ИМХО, обязательны к просмотру для тех, кто пишет жанровое кино, и во многом гораздо полезнее, чем толстые книжки по сценарному делу. Ну и, конечно, будет очень жаль, если Bad закроется, так и не расхерачив ничего из того, над чем мы работали.

Источник: Facebook

Сарик Андреасян, режиссер

Как известно, на дворе уже 2019 год, и я считаю, что это время выбора. Это то время, когда мы с вами имеем право выбирать, когда никто не должен этого делать за нас. К чему я веду? Дело в том, что на Евгения Баженова, который BadComedian, подают в суд. Я считаю, этот парень талантлив, и то, что он делает, — это тоже творчество. Я бы просто призвал всех и в кинобизнесе, и в шоу-индустрии научиться одной простой вещи — самоиронии. Давайте оставим парня в покое и будем делать свою работу хорошо.

Источник: Instagram

Обзор BadComedian на «Защитников» Андреасяна

Резо Гигинеишвили, режиссер

Мне необходимо, чтобы критиковали мои работы! Дальше я сам решу, согласен ли я с критикующим, но страшнее всего тишина! Мне нужен @evgenbad.

Источник: Instagram

Сергей Минаев, писатель, сценарист

Компания KinoDanz подала в суд на BadComedian, потому что он, по мнению компании, превысил объемы допустимого цитирования, но попросту он ****** (разнес) их фильм. Они обиделись и решили пойти в суд. Я совершенно это не поддерживаю и, как человек, который что-то пишет для киноиндустрии, полностью на стороне BadComedian. Мое обращение, конечно, не к Бэду, а к компании. Вы ведете себя как обиженные дети. Поговорите со своими пиарщиками, они заводят вас в ад. Даже если вы выиграете суд, даже если об этом напишут все газеты, что вы засудили BadComedian на 1 млн рублей, каждый ваш последующий фильм (допускаю, что это будет шедевр) всегда будет обречен на провал. Потому что вы останетесь в памяти людей, которые ходят в кинотеатры, как те чуваки, которые засудили BadComedian. Подумайте об этом.

Источник: YouTube