Евгений Баженов может закрыть YouTube-канал BadComedian из-за судебного иска

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Кинокомпания Kinodanz подала иск в 1 млн рублей против блогера Евгения Баженова, ведущего YouTube-канала BadComedian. Компания считает, что Баженов в обзоре на фильм «За гранью реальности» нарушил допустимый объем цитирования исходного произведения. При этом, как отмечает сам Баженов, в законах точные нормы цитирования не установлены.

Проблемы с Kinodanz начались еще в 2018 году и в итоге привели к иску. По словам Баженова, это сказалось на скорости выхода новых обзоров и может привести к тому, что ему придется закрыть свой YouTube-канал.

«Абсурд в том, что на каждый фильм выделяло деньги Министерство культуры Российской Федерации, — говорит Баженов. — То есть, по сути мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику!»

О всей ситуации Баженов рассказал в новом ролике:

Баженов выпускает обзоры на разные фильмы с начала 2010-х. Как правило, он концентрирует свое внимание на проектах отечественной киноиндустрии, в первую очередь комедиях. Ролики Баженова изобилуют критикой и юмористическими вставками. Его обзоры пользуются популярностью, а ролик к фильму «Движение вверх» оказался длиннее самого фильма.

Ситуацию с Баженовым и Kinodanz прокомментировал и продюсер Александр Роднянский. Несмотря на не самый доброжелательный разбор его фильма «Левиафан», Роднянский считает, что критика необходима любой киноиндустрии, а попытка заставить Баженова замолчать — «трусость, непрофессионализм и цензура».

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