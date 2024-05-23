Каннский фестиваль — одно из важнейших киномероприятий года, а для кого-то соперничество на Круазетт даже важнее оскаровской гонки! В программу попадают не только известные на весь мир режиссеры, но и начинающие кинематографисты, а названия фильмов, которые они привозят, часто звучат уж очень необычно. Кинопоиск предлагает вам проверить интуицию и знания в области авторского кино. Мы выбрали фильмы из программ Каннского кинофестиваля разных лет и попросили нейросеть нагенерить нам необычных названий тайтлов, которые отлично вписались бы в эту компанию.

Автор: Денис Шустов, Кира Голубева Фото: Stephane Cardinale / Getty Images