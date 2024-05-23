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Канны-2024

ТестЭто название реального фильма из Канн или его выдумала нейросеть?

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Каннский фестиваль — одно из важнейших киномероприятий года, а для кого-то соперничество на Круазетт даже важнее оскаровской гонки! В программу попадают не только известные на весь мир режиссеры, но и начинающие кинематографисты, а названия фильмов, которые они привозят, часто звучат уж очень необычно. Кинопоиск предлагает вам проверить интуицию и знания в области авторского кино. Мы выбрали фильмы из программ Каннского кинофестиваля разных лет и попросили нейросеть нагенерить нам необычных названий тайтлов, которые отлично вписались бы в эту компанию.

Автор: Денис Шустов, Кира Голубева

Фото: Stephane Cardinale / Getty Images

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Омар Хайям заключает сделку с будущим основателем ордена убийц. Величественная сага о борьбе за власть
В главных ролях:Карим Абдель Азиз, Фати Абдель Вахаб, Мирна Нур Эль Дин, Ахмед Эйд, Ислам Джамал, Николас Муавад, Самми Шейк
Режиссер:Питер Мими, Ахмед Джамал
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