Самые ожидаемые книги 2026 года: гид Кинопоиска

В 2026 году на русском языке выйдет множество любопытных книжных новинок: издания крупнейших мировых авторов, остросюжетные дебюты, научная фантастика и откровенные документальные проекты. Также в списке наших ожиданий есть новеллизация хоррора от автора «Если все кошки в мире исчезнут», сборник цитат Ленни Белардо из «Молодого папы», короткая проза Салмана Рушди, биография Александры Коллонтай, письма и дневники Лимонова и исследование старения от Симоны де Бовуар.

Гэнки Кавамура

«Выход 8»

Издательство «Бомбора»

Когда выйдет: январь

Автор бестселлера «Если все кошки в мире исчезнут» в 2025 году не только стал автором самой продаваемой в России книги (за прошлый год общий тираж составил 450 тысяч), но и снял фильм «Выход 8», который показали на Каннском фестивале, а затем выпустили в мировой прокат. Картина основана на одноименной хоррор-игре, представляющей собой бесконечный лабиринт из подземного перехода токийского метро.

Теперь Кавамура выпустил новеллизацию своего фильма, которая уже стала бестселлером в Японии, а в январе выйдет на русском языке. В центре сюжета — мужчина, попавший во временную петлю, где постоянно происходит необъяснимая чертовщина: то глаза на рекламных плакатах двигаются, то с потолка стекает кровь. Чтобы выбраться из лабиринта, он должен четко следовать инструкциям на стенах и подмечать все аномалии, но это вовсе не так просто, как кажется.

Паоло Соррентино

«Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»

Издательство Corpus

Когда выйдет: январь

Книга «Бремя Господне» вышла на итальянском в 2017 году, почти сразу после завершения сериала «Молодой папа». Это сборник афоризмов, речей, молитв, проповедей и инвектив вымышленного главы Католической церкви Ленни Белардо, известного также как Пий XIII, роль которого в сериале Соррентино исполнил Джуд Лоу. Итальянские критики писали, что поклонникам Паоло Соррентино и самого главного героя книга может показаться «глаголом апокрифического Евангелия».

Помимо прочего, в книгу вошли рассказ о съемках «Молодого папы» и возможные интерпретации скрытых смыслов, заложенных в историю сериала. Однако главной темой становится все же противостояние Ленни — интригам, церкви, Богу, самому себе.

Ричард Томас Осман

«Смертельная удача»

Издательство МИФ

Когда выйдет: январь

Новый роман Ричарда Османа — автора уютного детектива «Клуб убийств по четвергам», ставшего мировым бестселлером («Смертельная удача» также успела выйти на первое место в списке бестселлеров The New York Times). Героями нового романа вновь оказываются обитатели элитного английского пансионата для пожилых: бывшая шпионка, психиатр, медсестра на пенсии и профсоюзный лидер в отставке. Каждую неделю они собираются вместе, чтобы расследовать нераскрытые дела, причем делают это весьма успешно. На этот раз участникам клуба придется раскрывать дело, связанное с исчезновением, убийством и неким шифром.

Стивен Биттнер

«История вина в стране царей и комиссаров»

Издательство «Новое литературное обозрение»

Когда выйдет: февраль

Книга о том, как на территории Российской империи еще с XVII века пытались развивать виноградарство и виноделие, а его продукты входили в жизнь россиян. Стивен Биттнер, профессор истории в Государственном университете Сономы (США), в своем исследовании охватывает ключевые идеи, дискуссии, политические союзы, технологии, деловые модели, международные связи, на которых строился мир российского виноделия, а также истории самих виноградарей, виноделов, экспертов и потребителей, создававших российское и советское вино на протяжении более чем двух столетий.

Мария Тереза Орси и Фабио Себастьяно Тана

«Под зонтом в Токио»

Издательство «Новое литературное обозрение»

Когда выйдет: февраль

Филолог Мария Тереза Орси и журналист Фабио Себастьяно Тана показывают в своей книге современную жизнь Японии, какой ее видят европейцы. Авторы рассказывают об этой стране через ее литературу, театр, телевидение, поэзию, историю, внешнюю политику и повседневную рутину и пытаются разобраться, почему нас, иностранцев, так тянет к Японии.

Игорь Лужецкий

«Смерть в Средневековье»

Издательство МИФ

Когда выйдет: февраль

Историк-медиевист Игорь Лужецкий рассказывает, почему смерть в Средние века не пугала людей, а была для них частью жизни. Эпидемии, катаклизмы и бедность могли бы сделать смерть обыденной, но церковь напоминала: перед Богом все равны, а смерть — важнейшее для человека событие, последнее испытание на пороге загробной жизни. Автор предлагает посмотреть на Средневековье как на эпоху, где люди смотрели смерти в глаза и видели в ней продолжение своего существования.

Ксения Буржская

«Дегустация»

Оригинальный проект Яндекс Книг

Когда выйдет: зима-весна

AI-евангелист Алисы и писательница, подружившаяся с нейросетями, Ксения Буржская создала книжный сериал специально для Яндекс Книг (бумажная версия выйдет в издательстве «Альпина.Проза»). Новый роман — еще одно обращение автора к метаморфозам человеческой психологии. Писатель Глеб сбегает из Москвы в Париж и после ночи в отеле обнаруживает, что его жизнь изменилась без видимой причины: он стал другим человеком, его рукопись преобразилась, а женат он теперь на своей бывшей любовнице. Параллельно в романе, который пишет Глеб, происходят свои странности: его герой, повар Егор, после таинственной дегустации начинает просыпаться в чужих телах. Оба — автор и его персонаж — путешествуют по разным реальностям, отражающимся друг в друге, как в зеркалах, пытаются найти путь назад и понять, кто они на самом деле.

Камель Дауд

«Гурии»

Издательство NoAge

Когда выйдет: март

Роман франко-алжирского журналиста Камеля Дауда, удостоенный в 2024 году Гонкуровской премии, посвящен последствиям гражданской войны в Алжире, унесшей тысячи жизней. В его романе звучат несколько голосов: свою историю рассказывает беременная девушка Оуб, затем слово переходит к пятидесятилетнему Аиссе Герди, чья семья некогда владела книжным магазином «Гурии». Героям предстоит понять, как жить в мире после войны, где найти силы, чтобы примириться с историей родной страны, и как отыскать будущее там, где прошлое отобрали.

Александр Кушнир

«Кинооблучение»

Издательство «Бомбора»

Когда выйдет: март

Музыкальный журналист Александр Кушнир, автор биографий знаковых деятелей русского рока (Сергей Курёхин, Майк Науменко, Илья Кормильцев), написал книгу об истории группы «Кино» — от начала музыкальной карьеры Виктора Цоя в группе «Автоматические удовлетворители», первых выступлений с Алексеем Рыбиным и вступления в Ленинградский рок-клуб до участия в съемках «Ассы», аншлага на Большой арене «Лужников» и гибели Цоя.

Илья Мамаев-Найлз

«Только дальний свет фар»

Издательство NoAge

Когда выйдет: март

Молодой автор из Марий Эл продолжает тему современных отношений, начатую в дебютном романе «Год порно» (2023). На этот раз Мамаев-Найлз выпустит роман-путешествие о сбежавшей с собственной свадьбы девушке Кире и ее путешествии из Питера в Сочи через Йошкар-Олу в компании Яна, с которым она познакомилась накануне. Это история о людях, которые бесконечно устали и совершенно не понимают, как нужно жить.

«Правдивее всего про наши отношения с Яном и Кирой будет сказать: слепой ведет слепого. И да, мы знаем, чем такое обычно кончается, но сама дорога, эта поездка, этот опыт — это почти так, будто и неважно, что там впереди», — говорит о книге сам автор.

Кэтрин Луиза Пиркис

«Исчезнувшая из дома»

Издательство: «Подписные издания» и Яндекс Книги

Когда выйдет: весна

В совместной серии Яндекс Книг и издательства «Подписные издания» выходит классический викторианский детектив в переводе Александры Глебовской. Роман, впервые опубликованный в 1877 году, повествует о таинственном исчезновении молодой женщины в туманных переулках Лондона, и о расследовании этого происшествия, полном интриг, обмана и мрачных тайн. Пиркис погружает читателя в атмосферу викторианской Англии и мастерски соединяет напряженный сюжет с тонкими социальными наблюдениями и психологически точными образами.

Ласло Краснахоркаи

«Возвращение барона Венкхейма»

Издательство Corpus

Когда выйдет: июль

Роман прошлогоднего нобелевского лауреата Ласло Краснахоркаи, написанный в 2016-м. Это гротескная философская история, которую зарубежные критики сравнивают с «Идиотом» Достоевского, только у Краснахоркаи действие происходит в наши дни.

Спасаясь от многочисленных долгов перед казино в Буэнос-Айресе, стареющий барон возвращается на родину в небольшой венгерский городок и мечтает воссоединиться со своей школьной возлюбленной Марикой. Однако все идет не по плану, и главный герой, а с ним и читатель, попадает в водоворот сплетен, мошеннических интриг и козней местных политиков.

Салман Рушди

«Одиннадцатый час»

Издательство Corpus

Когда выйдет: сентябрь

В книгу вошли три повести и два рассказа, действие которых происходит в Индии, Англии и США. Все пять произведений объединены темами жизни и смерти, наследия и идентичности. Герои Рушди — девушка с магическими музыкальными способностями, два пожилых индийских мужчины, призрак профессора Кембриджа и молодой писатель — ищут правду и ответы на вечные вопросы жизни.

Татьяна Столяр

«Я есть жир»

Издательство «Альпина.Проза»

Когда выйдет: сентябрь

Одна из создательниц Telegram-канала «Антиглянец», журналистка и коллекционер современного искусства Татьяна Столяр уже год работает над книгой и выставкой, которые представит в 2026 году. «Это большой проект про принятие себя — самое откровенное, что я делала в своей жизни. Опять через искусство я пытаюсь решить проблему, которая делает меня несчастной уже 10 лет», — объясняет Столяр.

Ее книга — рассуждения об отношении к себе и своему телу, о процессе потери веса. Выход книги будет приурочен к одноименной выставке, над которой Столяр работала с двумя художниками, чьи имена пока не раскрываются. В течение долгого времени они делились друг с другом самым сокровенным в жизни, самой неприглядной правдой и самыми болезненными воспоминаниями, а затем перерабатывали этот опыт в искусство.

Артур Моррисон

«Колода дел Доррингтона»

Издательство: «Подписные издания» и Яндекс Книги

Когда выйдет: лето-осень

Участники мастерской Александры Борисенко переведут на русский язык сборник рассказов Артура Моррисона «Колода дел Доррингтона» — цикл из шести остросюжетных историй о злоключениях нечистого на руку детектива Доррингтона. Моррисон, известный своими социально-критическими детективами о лондонских трущобах, создал в этой книге яркую антитезу благородному сыщику — циничного и обаятельного злодея, для которого преступление — это всего лишь выгодный бизнес.

В роли рассказчика выступает не сам детектив, а человек, который стал его жертвой и чудом выжил после покушения. Основываясь на записях, найденных в кабинете Доррингтона после его бегства, рассказчик восстанавливает криминальные аферы и аморальные схемы, в которые был вовлечен его обидчик.

Книги 2026 года без даты

Фикшен

К.А. Терина

«Юрга»

Оригинальный проект Яндекс Книг

Первый книжный сериал К.А. Терины, известной по прошлогоднему сборнику фантастических рассказов «Все мои птицы». «Юрга» — космоопера в стилистике киберпанка. Юрга — крошечная луна в звездной системе Крон, родина кронской соли. 200 лет назад шахтеры-рабы свергли корпорацию «Митра» и стали свободными, но теперь другая корпорация пытается выкупить эти земли и отправляет на Юргу в качестве переговорщицы агентку Дею Мунк, чьи предки боролись за освобождение народа луны.

Татьяна Замировская

«Некоторые вещи уже произошли»

Издательство «Редакция Елены Шубиной»

Новая книга от автора «Смерти.net» и «Свечей Апокалипсиса» Татьяны Замировской — сборник рассказов о женщинах в самых немыслимых ситуациях. По словам писательницы, название «Некоторые вещи уже произошли» однажды ей просто приснилось после шторма в Сан-Франциско. Книга создавалась как прямой отклик на травматичные события последних лет, а в основе каждого рассказа лежит реальный опыт или конкретный страх — от землетрясений и войны до потери памяти и утраты архивов, от собственной неидеальности до невозможности помочь близким.

Анчал Малхотра

«Книга извечных ценностей»

Издательство «Дом историй»

Масштабный исторический роман, который начинается как чувственная история любви юного парфюмера Самира и каллиграфистки Фирдаус в Лахоре 1938 года. Их мечты о совместном будущем рушатся, когда борьба за независимость Индии перерастает в гражданскую войну и трагический раздел страны. Разлученные новыми границами (индус Самир становится гражданином Индии, а мусульманка Фирдаус — Пакистана), они вынуждены принимать судьбоносные решения. История их семей на фоне всего XX века превращается здесь в глубокое исследование любви, потери и переживания исторической травмы

Колетт

«Кошки моей жизни»

Издательство «Подписные издания»

Сборник избранной прозы великой французской писательницы, для которой кошки были не просто питомцами, но связующим звеном между реальностью и вымыслом, автобиографией и творчеством. В этой антологии, составленной Артюром Хабиб-Рубинштейном, ласковые, своенравные и свободолюбивые животные становятся главными героями, они появляются в очерках, рассказах и отрывках из романов Колетт, раскрывая ее особый чувственный взгляд на мир. Книга — это портрет не только «кошачьей души», но и самой писательницы, одной из главных фигур женского освобождения XX века.

Сьюзен Таубес

«Плач по Юлии»

Издательство «Подписные издания»

Имя Сьюзен Таубес — выдающейся писательницы и исследовательницы — до последнего времени было мало известно в России. Соратница Сьюзен Сонтаг и последовательница Симоны Вейль, Таубес преподавала религиоведение в Колумбийском университете и увлекалась экспериментальной прозой. Она прожила всего 41 год, покончив с собой через неделю после публикации первого романа «Развод» в 1969 году.

На русском языке «Развод» появился в 2024 году в переводе Юлии Полещук, теперь же «Подписные издания» выпускают сборник малой прозы Таубес, не опубликованный при ее жизни и вышедший впервые только в 2023 году. Повесть, давшая название книге, написана от лица бесполого духа, который с рождения живет в сознании девочки Юлии. Он наблюдает, как она взрослеет, пытается понять ее чувства и поступки и в какой-то момент осознает, что может потерять ее навсегда.

Если «Развод» — это призрачный лимб после смерти и разрыв с прошлым, то «Плач по Юлии» — исследование двойного сознания, внутренней борьбы и самой природы идентичности, основанное на мрачной и точной метафоре.

Уильям Максвелл

«Пока, увидимся завтра»

Издательство «Альпина.Проза»

Одна из важнейших работ Уильяма Максвелла, который почти 40 лет был редактором литературного раздела в журнале The New Yorker. Небольшой по объему, но плотный роман «Пока, увидимся завтра», частично основанный на реальных событиях из детства Максвелла, был впервые опубликован в 1980-м (и тогда же стал лауреатом Национальной книжной премии, а также финалистом Пулитцеровской премии).

Рассказчик возвращается к истории убийства, которое произошло в 1922 году в его родном городке в Иллинойсе. Он пытается восстановить ход событий, приведших к трагедии в двух соседских семьях, и вспоминает своего друга детства — мальчика по имени Клетус, чей отец оказался убийцей. Чувство вины за то, что он тогда не поддержал друга, не отпускает рассказчика всю жизнь. Герой снова и снова пытаясь осмыслить прошлое, в то время как воспоминания с каждым разом все больше искажаются или вовсе ускользают от него.

Ольга Птицева

«Провалы»

Оригинальный проект Яндекс Книг

Создательница популярных романов в жанре young adult Ольга Птицева выпустит новый книжный сериал в Яндекс Книгах. В 2024 году у нее уже выходил сериал «Край чудес», вдохновленный легендами о заброшенной Ховринской больнице, а на этот раз Птицева представит психологический детектив о девушке Соне, которая может физически ощущать эмоции людей. Когда при странных обстоятельствах исчезает сестра Сони, девушка решает самостоятельно начать поиски. В ходе расследования она обнаруживает, что ее сестра не единственная, кто пропал в их районе. Чем дальше продвигается Соня в своем расследовании, тем больше ее и чужие чувства сливаются воедино, а сама героиня попадает в лабиринт коллективных страхов, скрытых обид и семейных тайн.

Анна Старобинец

«Хроники пепельной весны. Магма ведьм»

Издательство «РИПОЛ классик»

Новое фэнтези Анны Старобинец — автора мистического триллера «Лисьи Броды» и детской серии «Зверский детектив». Действие нового романа происходит в мире, где ядерная катастрофа уже случилась, но человечество все же выжило. Утратив технологии и блага былой жизни, люди научились жить заново, а спустя 17 столетий оказались на пороге Нового Средневековья, где страхи и предрассудки побеждают здравый смысл. Когда в поселке Чистые Холмы начинается эпидемия, жители находят виновную — местную портниху, объявленную ведьмой. Чтобы спастись, они готовы сбросить ее в жерло вулкана, веря, что это вернет им покой.

Вера Богданова

«Царствие мне небесное»

Издательство «Альпина.Проза»

Новый роман Веры Богдановой — финалистки премий «Большая книга» и «Нацбест», автора остросюжетного книжного сериала «Семь способов засолки душ», а также романов «Павел Чжан и прочие речные твари» и «Сезон отравленных плодов», посвященных природе травмы. «Царствие мне небесное», в отличие от предыдущих работ Богдановой, — автофикшен, в котором писательница делится воспоминаниями о детстве и родном доме, а также опытом борьбы с онкологическим заболеванием.

Нон-фикшен

Ольга Бронникова, Матье Рено

«Биография Александры Коллонтай»

Издательство Individuum

Книга о советской революционерке, дипломатке и мыслительнице изначально вышла во Франции под названием «Коллонтай: Отменить семью, пересоздать любовь». Александра Коллонтай предстает здесь не как забронзовевший памятник, а как живая и актуальная мыслительница. Авторы показывают, как она на теоретическом уровне стремилась разорвать связку «семья — собственность — подчинение» и переизобрести политическую анатомию любви. Это честный и очень современный рассказ о самой Коллонтай, о том, как, по ее мнению, устроены любовь и власть и почему она считала критику традиционной семьи ключевой для разговора о правах женщин.

Мартин Миттельмейер

«Век ДАДА»

Издательство Ad Marginem

Книга рассказывает историю одного из самых дерзких течений в искусстве XX века — дадаизма. Автор, известный как биограф Томаса Манна, создал не обычную хронику, а яркий коллаж из фактов, городских легенд и парадоксов. Миттельмейер пишет о том, как течение, просуществовавшее всего несколько лет, смогло навсегда изменить искусство XX века, как дадаисты придумали свой язык, который сам над собой смеется. Книга была написана к 100-летию движения.

Алексей Герман, Светлана Кармалита

«Долгие ночные стоянки. Кинопроза»

Издательство «Сеанс»

В издательстве «Сеанс» выйдет объемный двухтомник классиков отечественного кинематографа Алексея Германа и Светланы Кармалиты, наиболее полное собрание их кинопрозы. В него вошло 11 произведений, среди них сценарии как к снятым картинам («Путешествие в Кавказские горы», «Торпедоносцы», «Хрусталёв, машину!», «Трудно быть богом» и другие), так и к нереализованным постановкам. В числе последних — экранизация повести Р. Л. Стивенсона «Черная стрела» («Печальная и поучительная история Дика Шелтона») и приключенческая пьеса 1991 года «Глаз джунглей», написанная по мотивам рассказа Киплинга «Рикки-Тикки-Тави».

Впервые публикуется детективный триллер «Долгие ночные стоянки», оставшийся без экранизации. Сборник демонстрирует, как сценарное письмо Германа и Кармалиты с его сложной полифонией, вниманием к историческому контексту и шероховатостям человеческих характеров само по себе становится законченным литературным произведением; кинопрозой, способной жить самостоятельно за пределами экрана.

Рёко Секигути

«Земля — одна большая кухня»

Издательство Ad Marginem


Эссе Рёко Секигути, продолжающее тему ее книг «961 час в Бейруте» и «Зов запахов». Французская писательница японского происхождения рассуждает о том, как вкусы и ароматы рождают в сознании новые воспоминания и как еда становится вратами к тайнам бытия, языка и памяти. Через поэзию и личные истории автор исследует, как приготовление и вкус пробуждают все пять чувств, связывая нас с миром непрерывного обмена — водой, воздухом, словами.

Даулет Жанайдаров и Всеволод Коршунов

«Крупным планом: как смотреть кино»

Оригинальный проект Кинопоиска и Яндекс Книг

Практическое руководство по анализу фильмов от авторов и ведущих подкаста Кинопоиска «Крупным планом» — Даулета Жанайдарова, редактора видеоэссе, и Всеволода Коршунова, преподавателя ВГИКа и Московской школы кино. Книга дает базовые инструменты для понимания киноязыка: как устроена драматургия, как свет и цвет влияют на восприятие персонажей и сюжета, зачем нужно обращать внимание на детали и как находить подсказки от режиссеров. Авторы делятся киноведческими лайфхаками, которые помогают перейти от пассивного просмотра к осознанному анализу, чтобы видеть в фильме не только историю, но и работу режиссера, оператора и художника. Это гид для тех, кто хочет глубже понимать, как и почему кино воздействует на зрителя.

Штеффен Шрёдер

«Планк, или Когда свет потерял свою легкость»

«Издательство Ивана Лимбаха»

Исторический роман немецкого писателя и актера Штеффена Шрёдера о физиках Максе Планке и Альберте Эйнштейне в последние месяцы Второй мировой войны. Планк встает перед мучительным выбором — подписать заявление в поддержку Гитлера ради спасения сына от смертного приговора или остаться верным своим убеждениям. Тем временем Эйнштейн занимается наукой, пока его сын Эдуард остается наедине со своим психическим заболеванием в цюрихской клинике. В книге сочетаются документальные факты, архивные документы и художественный вымысел.

Симона де Бовуар

«Старость»

Издательство Ad Marginem

Монументальное исследование, в котором автор «Второго пола» через 20 лет после своего главного труда обращается к еще одному социальному табу — старению. В первой части книги де Бовуар на стыке биологии, истории и социологии анализирует старость как социальный конструкт, во второй исследует возрастное изменение внутреннего мира человека: отношения с телом, временем, семьей и неизбежностью смерти. Этот глубокий труд великой мыслительницы сегодня в контексте дискуссий о пожилом возрасте и достойной жизни звучит не менее остро и современно, чем в 1970 году.

Альберто Анджелини

«Сергей М. Эйзенштейн: психоанализ и психология»

«Издательство Ивана Лимбаха»

Психоаналитическое исследование итальянского психолога Альберто Анджелини, посвященное влиянию психоанализа и психологии на творчество Сергея Эйзенштейна. Автор рассматривает биографию и фильмы режиссера в контексте истории и культуры России XX века, прослеживая его интеллектуальные связи со Львом Выготским и Александром Лурией. Основная мысль автора в том, что Эйзенштейн понимал искусство как антропологический проект, выстраивая его на основе диалектического мышления. Особое внимание уделяется тому, как повлияло сталинское правление и на судьбу режиссера, и на развитие психоанализа в СССР.

Эммануэль Каррер

«Ухрония»

Издательство Ad Marginem

Писатель и сценарист Эммануэль Каррер, известный в России по биографии Эдуарда Лимонова, в своей новой книге исследует понятие ухронии — утопии, которой нет, произошедшей в невозможном будущем или измененном прошлом. Автор осмысляет этот феномен через «альтернативные факты», задумываясь о том, что было бы, если сослагательное наклонение могло исполниться. Книга, написанная 40 лет назад, теперь читается как сценарий интеллектуального триллера. Автор проводит нас по лабиринту истории, где появляются Наполеон, Сталин и Понтий Пилат, а за кадром звучат вопросы о природе времени, свободе воли и о том, можно ли перемонтировать прошлое.

Эдуард Лимонов

«Я не хочу быть простым человеком»

Издательство «Альпина.Проза»


В прошлом году был впервые опубликован утерянный роман Эдуарда Лимонова «Москва майская». В этом же году читатели получат возможность глубже погрузиться не только в мир его легендарного романа «Это я — Эдичка», узнавая больше о главном герое и его возлюбленной, но и увидеть Лимонова влюбленного. В 2026 году на русском языке впервые выйдут дневники, письма и рассказы, написанные автором и обращенные к Елене Щаповой.

Автор: Элиза Данте (@danteeeeeel)

