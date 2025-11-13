Самые ожидаемые книги 2026 года: гид Кинопоиска

В 2026 году на русском языке выйдет множество любопытных книжных новинок: издания крупнейших мировых авторов, остросюжетные дебюты, научная фантастика и откровенные документальные проекты. Также в списке наших ожиданий есть новеллизация хоррора от автора «Если все кошки в мире исчезнут», сборник цитат Ленни Белардо из «Молодого папы», короткая проза Салмана Рушди, биография Александры Коллонтай, письма и дневники Лимонова и исследование старения от Симоны де Бовуар.
Автор бестселлера «Если все кошки в мире исчезнут» в 2025 году не только стал автором самой продаваемой в России книги (за прошлый год общий тираж составил 450 тысяч), но и снял фильм «Выход 8», который показали на Каннском фестивале, а затем выпустили в мировой прокат. Картина основана на одноименной хоррор-игре, представляющей собой бесконечный лабиринт из подземного перехода токийского метро.
Теперь Кавамура выпустил новеллизацию своего фильма, которая уже стала бестселлером в Японии, а в январе выйдет на русском языке. В центре сюжета — мужчина, попавший во временную петлю, где постоянно происходит необъяснимая чертовщина: то глаза на рекламных плакатах двигаются, то с потолка стекает кровь. Чтобы выбраться из лабиринта, он должен четко следовать инструкциям на стенах и подмечать все аномалии, но это вовсе не так просто, как кажется.
Паоло Соррентино
«Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»
Издательство Corpus
Когда выйдет: январь
Книга «Бремя Господне» вышла на итальянском в 2017 году, почти сразу после завершения сериала «Молодой папа». Это сборник афоризмов, речей, молитв, проповедей и инвектив вымышленного главы Католической церкви Ленни Белардо, известного также как Пий XIII, роль которого в сериале Соррентино исполнил Джуд Лоу. Итальянские критики писали, что поклонникам Паоло Соррентино и самого главного героя книга может показаться «глаголом апокрифического Евангелия».
Помимо прочего, в книгу вошли рассказ о съемках «Молодого папы» и возможные интерпретации скрытых смыслов, заложенных в историю сериала. Однако главной темой становится все же противостояние Ленни — интригам, церкви, Богу, самому себе.
Ричард Томас Осман
«Смертельная удача»
Издательство МИФ
Когда выйдет: январь
Новый роман Ричарда Османа — автора уютного детектива «Клуб убийств по четвергам», ставшего мировым бестселлером («Смертельная удача» также успела выйти на первое место в списке бестселлеров The New York Times). Героями нового романа вновь оказываются обитатели элитного английского пансионата для пожилых: бывшая шпионка, психиатр, медсестра на пенсии и профсоюзный лидер в отставке. Каждую неделю они собираются вместе, чтобы расследовать нераскрытые дела, причем делают это весьма успешно. На этот раз участникам клуба придется раскрывать дело, связанное с исчезновением, убийством и неким шифром.
Стивен Биттнер
«История вина в стране царей и комиссаров»
Издательство «Новое литературное обозрение»
Когда выйдет: февраль
Книга о том, как на территории Российской империи еще с XVII века пытались развивать виноградарство и виноделие, а его продукты входили в жизнь россиян. Стивен Биттнер, профессор истории в Государственном университете Сономы (США), в своем исследовании охватывает ключевые идеи, дискуссии, политические союзы, технологии, деловые модели, международные связи, на которых строился мир российского виноделия, а также истории самих виноградарей, виноделов, экспертов и потребителей, создававших российское и советское вино на протяжении более чем двух столетий.
Мария Тереза Орси и Фабио Себастьяно Тана
«Под зонтом в Токио»
Издательство «Новое литературное обозрение»
Когда выйдет: февраль
Филолог Мария Тереза Орси и журналист Фабио Себастьяно Тана показывают в своей книге современную жизнь Японии, какой ее видят европейцы. Авторы рассказывают об этой стране через ее литературу, театр, телевидение, поэзию, историю, внешнюю политику и повседневную рутину и пытаются разобраться, почему нас, иностранцев, так тянет к Японии.
Игорь Лужецкий
«Смерть в Средневековье»
Издательство МИФ
Когда выйдет: февраль
Историк-медиевист Игорь Лужецкий рассказывает, почему смерть в Средние века не пугала людей, а была для них частью жизни. Эпидемии, катаклизмы и бедность могли бы сделать смерть обыденной, но церковь напоминала: перед Богом все равны, а смерть — важнейшее для человека событие, последнее испытание на пороге загробной жизни. Автор предлагает посмотреть на Средневековье как на эпоху, где люди смотрели смерти в глаза и видели в ней продолжение своего существования.
Ксения Буржская
«Дегустация»
Оригинальный проект Яндекс Книг
Когда выйдет: зима-весна
AI-евангелист Алисы и писательница, подружившаяся с нейросетями, Ксения Буржская создала книжный сериал специально для Яндекс Книг (бумажная версия выйдет в издательстве «Альпина.Проза»). Новый роман — еще одно обращение автора к метаморфозам человеческой психологии. Писатель Глеб сбегает из Москвы в Париж и после ночи в отеле обнаруживает, что его жизнь изменилась без видимой причины: он стал другим человеком, его рукопись преобразилась, а женат он теперь на своей бывшей любовнице. Параллельно в романе, который пишет Глеб, происходят свои странности: его герой, повар Егор, после таинственной дегустации начинает просыпаться в чужих телах. Оба — автор и его персонаж — путешествуют по разным реальностям, отражающимся друг в друге, как в зеркалах, пытаются найти путь назад и понять, кто они на самом деле.
Камель Дауд
«Гурии»
Издательство NoAge
Когда выйдет: март
Роман франко-алжирского журналиста Камеля Дауда, удостоенный в 2024 году Гонкуровской премии, посвящен последствиям гражданской войны в Алжире, унесшей тысячи жизней. В его романе звучат несколько голосов: свою историю рассказывает беременная девушка Оуб, затем слово переходит к пятидесятилетнему Аиссе Герди, чья семья некогда владела книжным магазином «Гурии». Героям предстоит понять, как жить в мире после войны, где найти силы, чтобы примириться с историей родной страны, и как отыскать будущее там, где прошлое отобрали.
Музыкальный журналист Александр Кушнир, автор биографий знаковых деятелей русского рока (Сергей Курёхин, Майк Науменко, Илья Кормильцев), написал книгу об истории группы «Кино» — от начала музыкальной карьеры Виктора Цоя в группе «Автоматические удовлетворители», первых выступлений с Алексеем Рыбиным и вступления в Ленинградский рок-клуб до участия в съемках «Ассы», аншлага на Большой арене «Лужников» и гибели Цоя.
Илья Мамаев-Найлз
«Только дальний свет фар»
Издательство NoAge
Когда выйдет: март
Молодой автор из Марий Эл продолжает тему современных отношений, начатую в дебютном романе «Год порно» (2023). На этот раз Мамаев-Найлз выпустит роман-путешествие о сбежавшей с собственной свадьбы девушке Кире и ее путешествии из Питера в Сочи через Йошкар-Олу в компании Яна, с которым она познакомилась накануне. Это история о людях, которые бесконечно устали и совершенно не понимают, как нужно жить.
«Правдивее всего про наши отношения с Яном и Кирой будет сказать: слепой ведет слепого. И да, мы знаем, чем такое обычно кончается, но сама дорога, эта поездка, этот опыт — это почти так, будто и неважно, что там впереди», — говорит о книге сам автор.
Кэтрин Луиза Пиркис
«Исчезнувшая из дома»
Издательство: «Подписные издания» и Яндекс Книги
Когда выйдет: весна
В совместной серии Яндекс Книг и издательства «Подписные издания» выходит классический викторианский детектив в переводе Александры Глебовской. Роман, впервые опубликованный в 1877 году, повествует о таинственном исчезновении молодой женщины в туманных переулках Лондона, и о расследовании этого происшествия, полном интриг, обмана и мрачных тайн. Пиркис погружает читателя в атмосферу викторианской Англии и мастерски соединяет напряженный сюжет с тонкими социальными наблюдениями и психологически точными образами.
Роман прошлогоднего нобелевского лауреата Ласло Краснахоркаи, написанный в 2016-м. Это гротескная философская история, которую зарубежные критики сравнивают с «Идиотом» Достоевского, только у Краснахоркаи действие происходит в наши дни.
Спасаясь от многочисленных долгов перед казино в Буэнос-Айресе, стареющий барон возвращается на родину в небольшой венгерский городок и мечтает воссоединиться со своей школьной возлюбленной Марикой. Однако все идет не по плану, и главный герой, а с ним и читатель, попадает в водоворот сплетен, мошеннических интриг и козней местных политиков.
В книгу вошли три повести и два рассказа, действие которых происходит в Индии, Англии и США. Все пять произведений объединены темами жизни и смерти, наследия и идентичности. Герои Рушди — девушка с магическими музыкальными способностями, два пожилых индийских мужчины, призрак профессора Кембриджа и молодой писатель — ищут правду и ответы на вечные вопросы жизни.
Татьяна Столяр
«Я есть жир»
Издательство «Альпина.Проза»
Когда выйдет: сентябрь
Одна из создательниц Telegram-канала «Антиглянец», журналистка и коллекционер современного искусства Татьяна Столяр уже год работает над книгой и выставкой, которые представит в 2026 году. «Это большой проект про принятие себя — самое откровенное, что я делала в своей жизни. Опять через искусство я пытаюсь решить проблему, которая делает меня несчастной уже 10 лет», — объясняет Столяр.
Ее книга — рассуждения об отношении к себе и своему телу, о процессе потери веса. Выход книги будет приурочен к одноименной выставке, над которой Столяр работала с двумя художниками, чьи имена пока не раскрываются. В течение долгого времени они делились друг с другом самым сокровенным в жизни, самой неприглядной правдой и самыми болезненными воспоминаниями, а затем перерабатывали этот опыт в искусство.
Артур Моррисон
«Колода дел Доррингтона»
Издательство: «Подписные издания» и Яндекс Книги
Когда выйдет: лето-осень
Участники мастерской Александры Борисенко переведут на русский язык сборник рассказов Артура Моррисона «Колода дел Доррингтона» — цикл из шести остросюжетных историй о злоключениях нечистого на руку детектива Доррингтона. Моррисон, известный своими социально-критическими детективами о лондонских трущобах, создал в этой книге яркую антитезу благородному сыщику — циничного и обаятельного злодея, для которого преступление — это всего лишь выгодный бизнес.
В роли рассказчика выступает не сам детектив, а человек, который стал его жертвой и чудом выжил после покушения. Основываясь на записях, найденных в кабинете Доррингтона после его бегства, рассказчик восстанавливает криминальные аферы и аморальные схемы, в которые был вовлечен его обидчик.
Книги 2026 года без даты
Фикшен
Первый книжный сериал К.А. Терины, известной по прошлогоднему сборнику фантастических рассказов «Все мои птицы». «Юрга» — космоопера в стилистике киберпанка. Юрга — крошечная луна в звездной системе Крон, родина кронской соли. 200 лет назад шахтеры-рабы свергли корпорацию «Митра» и стали свободными, но теперь другая корпорация пытается выкупить эти земли и отправляет на Юргу в качестве переговорщицы агентку Дею Мунк, чьи предки боролись за освобождение народа луны.
Новая книга от автора «Смерти.net» и «Свечей Апокалипсиса» Татьяны Замировской — сборник рассказов о женщинах в самых немыслимых ситуациях. По словам писательницы, название «Некоторые вещи уже произошли» однажды ей просто приснилось после шторма в Сан-Франциско. Книга создавалась как прямой отклик на травматичные события последних лет, а в основе каждого рассказа лежит реальный опыт или конкретный страх — от землетрясений и войны до потери памяти и утраты архивов, от собственной неидеальности до невозможности помочь близким.
Анчал Малхотра
«Книга извечных ценностей»
Издательство «Дом историй»
Масштабный исторический роман, который начинается как чувственная история любви юного парфюмера Самира и каллиграфистки Фирдаус в Лахоре 1938 года. Их мечты о совместном будущем рушатся, когда борьба за независимость Индии перерастает в гражданскую войну и трагический раздел страны. Разлученные новыми границами (индус Самир становится гражданином Индии, а мусульманка Фирдаус — Пакистана), они вынуждены принимать судьбоносные решения. История их семей на фоне всего XX века превращается здесь в глубокое исследование любви, потери и переживания исторической травмы
Колетт
«Кошки моей жизни»
Издательство «Подписные издания»
Сборник избранной прозы великой французской писательницы, для которой кошки были не просто питомцами, но связующим звеном между реальностью и вымыслом, автобиографией и творчеством. В этой антологии, составленной Артюром Хабиб-Рубинштейном, ласковые, своенравные и свободолюбивые животные становятся главными героями, они появляются в очерках, рассказах и отрывках из романов Колетт, раскрывая ее особый чувственный взгляд на мир. Книга — это портрет не только «кошачьей души», но и самой писательницы, одной из главных фигур женского освобождения XX века.
Сьюзен Таубес
«Плач по Юлии»
Издательство «Подписные издания»
Имя Сьюзен Таубес — выдающейся писательницы и исследовательницы — до последнего времени было мало известно в России. Соратница Сьюзен Сонтаг и последовательница Симоны Вейль, Таубес преподавала религиоведение в Колумбийском университете и увлекалась экспериментальной прозой. Она прожила всего 41 год, покончив с собой через неделю после публикации первого романа «Развод» в 1969 году.
На русском языке «Развод» появился в 2024 году в переводе Юлии Полещук, теперь же «Подписные издания» выпускают сборник малой прозы Таубес, не опубликованный при ее жизни и вышедший впервые только в 2023 году. Повесть, давшая название книге, написана от лица бесполого духа, который с рождения живет в сознании девочки Юлии. Он наблюдает, как она взрослеет, пытается понять ее чувства и поступки и в какой-то момент осознает, что может потерять ее навсегда.
Если «Развод» — это призрачный лимб после смерти и разрыв с прошлым, то «Плач по Юлии» — исследование двойного сознания, внутренней борьбы и самой природы идентичности, основанное на мрачной и точной метафоре.
Уильям Максвелл
«Пока, увидимся завтра»
Издательство «Альпина.Проза»
Одна из важнейших работ Уильяма Максвелла, который почти 40 лет был редактором литературного раздела в журнале The New Yorker. Небольшой по объему, но плотный роман «Пока, увидимся завтра», частично основанный на реальных событиях из детства Максвелла, был впервые опубликован в 1980-м (и тогда же стал лауреатом Национальной книжной премии, а также финалистом Пулитцеровской премии).
Рассказчик возвращается к истории убийства, которое произошло в 1922 году в его родном городке в Иллинойсе. Он пытается восстановить ход событий, приведших к трагедии в двух соседских семьях, и вспоминает своего друга детства — мальчика по имени Клетус, чей отец оказался убийцей. Чувство вины за то, что он тогда не поддержал друга, не отпускает рассказчика всю жизнь. Герой снова и снова пытаясь осмыслить прошлое, в то время как воспоминания с каждым разом все больше искажаются или вовсе ускользают от него.
Создательница популярных романов в жанре young adult Ольга Птицева выпустит новый книжный сериал в Яндекс Книгах. В 2024 году у нее уже выходил сериал «Край чудес», вдохновленный легендами о заброшенной Ховринской больнице, а на этот раз Птицева представит психологический детектив о девушке Соне, которая может физически ощущать эмоции людей. Когда при странных обстоятельствах исчезает сестра Сони, девушка решает самостоятельно начать поиски. В ходе расследования она обнаруживает, что ее сестра не единственная, кто пропал в их районе. Чем дальше продвигается Соня в своем расследовании, тем больше ее и чужие чувства сливаются воедино, а сама героиня попадает в лабиринт коллективных страхов, скрытых обид и семейных тайн.
Новое фэнтези Анны Старобинец — автора мистического триллера «Лисьи Броды» и детской серии «Зверский детектив». Действие нового романа происходит в мире, где ядерная катастрофа уже случилась, но человечество все же выжило. Утратив технологии и блага былой жизни, люди научились жить заново, а спустя 17 столетий оказались на пороге Нового Средневековья, где страхи и предрассудки побеждают здравый смысл. Когда в поселке Чистые Холмы начинается эпидемия, жители находят виновную — местную портниху, объявленную ведьмой. Чтобы спастись, они готовы сбросить ее в жерло вулкана, веря, что это вернет им покой.
Новый роман Веры Богдановой — финалистки премий «Большая книга» и «Нацбест», автора остросюжетного книжного сериала «Семь способов засолки душ», а также романов «Павел Чжан и прочие речные твари» и «Сезон отравленных плодов», посвященных природе травмы. «Царствие мне небесное», в отличие от предыдущих работ Богдановой, — автофикшен, в котором писательница делится воспоминаниями о детстве и родном доме, а также опытом борьбы с онкологическим заболеванием.
Нон-фикшен
Ольга Бронникова, Матье Рено
«Биография Александры Коллонтай»
Издательство Individuum
Книга о советской революционерке, дипломатке и мыслительнице изначально вышла во Франции под названием «Коллонтай: Отменить семью, пересоздать любовь». Александра Коллонтай предстает здесь не как забронзовевший памятник, а как живая и актуальная мыслительница. Авторы показывают, как она на теоретическом уровне стремилась разорвать связку «семья — собственность — подчинение» и переизобрести политическую анатомию любви. Это честный и очень современный рассказ о самой Коллонтай, о том, как, по ее мнению, устроены любовь и власть и почему она считала критику традиционной семьи ключевой для разговора о правах женщин.
Мартин Миттельмейер
«Век ДАДА»
Издательство Ad Marginem
Книга рассказывает историю одного из самых дерзких течений в искусстве XX века — дадаизма. Автор, известный как биограф Томаса Манна, создал не обычную хронику, а яркий коллаж из фактов, городских легенд и парадоксов. Миттельмейер пишет о том, как течение, просуществовавшее всего несколько лет, смогло навсегда изменить искусство XX века, как дадаисты придумали свой язык, который сам над собой смеется. Книга была написана к 100-летию движения.
Алексей Герман, Светлана Кармалита
«Долгие ночные стоянки. Кинопроза»
Издательство «Сеанс»
В издательстве «Сеанс» выйдет объемный двухтомник классиков отечественного кинематографа Алексея Германа и Светланы Кармалиты, наиболее полное собрание их кинопрозы. В него вошло 11 произведений, среди них сценарии как к снятым картинам («Путешествие в Кавказские горы», «Торпедоносцы», «Хрусталёв, машину!», «Трудно быть богом» и другие), так и к нереализованным постановкам. В числе последних — экранизация повести Р. Л. Стивенсона «Черная стрела» («Печальная и поучительная история Дика Шелтона») и приключенческая пьеса 1991 года «Глаз джунглей», написанная по мотивам рассказа Киплинга «Рикки-Тикки-Тави».
Впервые публикуется детективный триллер «Долгие ночные стоянки», оставшийся без экранизации. Сборник демонстрирует, как сценарное письмо Германа и Кармалиты с его сложной полифонией, вниманием к историческому контексту и шероховатостям человеческих характеров само по себе становится законченным литературным произведением; кинопрозой, способной жить самостоятельно за пределами экрана.
Эссе Рёко Секигути, продолжающее тему ее книг «961 час в Бейруте» и «Зов запахов». Французская писательница японского происхождения рассуждает о том, как вкусы и ароматы рождают в сознании новые воспоминания и как еда становится вратами к тайнам бытия, языка и памяти. Через поэзию и личные истории автор исследует, как приготовление и вкус пробуждают все пять чувств, связывая нас с миром непрерывного обмена — водой, воздухом, словами.
Даулет Жанайдаров и Всеволод Коршунов
«Крупным планом: как смотреть кино»
Оригинальный проект Кинопоиска и Яндекс Книг
Практическое руководство по анализу фильмов от авторов и ведущих подкаста Кинопоиска «Крупным планом» — Даулета Жанайдарова, редактора видеоэссе, и Всеволода Коршунова, преподавателя ВГИКа и Московской школы кино. Книга дает базовые инструменты для понимания киноязыка: как устроена драматургия, как свет и цвет влияют на восприятие персонажей и сюжета, зачем нужно обращать внимание на детали и как находить подсказки от режиссеров. Авторы делятся киноведческими лайфхаками, которые помогают перейти от пассивного просмотра к осознанному анализу, чтобы видеть в фильме не только историю, но и работу режиссера, оператора и художника. Это гид для тех, кто хочет глубже понимать, как и почему кино воздействует на зрителя.
Штеффен Шрёдер
«Планк, или Когда свет потерял свою легкость»
«Издательство Ивана Лимбаха»
Исторический роман немецкого писателя и актера Штеффена Шрёдера о физиках Максе Планке и Альберте Эйнштейне в последние месяцы Второй мировой войны. Планк встает перед мучительным выбором — подписать заявление в поддержку Гитлера ради спасения сына от смертного приговора или остаться верным своим убеждениям. Тем временем Эйнштейн занимается наукой, пока его сын Эдуард остается наедине со своим психическим заболеванием в цюрихской клинике. В книге сочетаются документальные факты, архивные документы и художественный вымысел.
Симона де Бовуар
«Старость»
Издательство Ad Marginem
Монументальное исследование, в котором автор «Второго пола» через 20 лет после своего главного труда обращается к еще одному социальному табу — старению. В первой части книги де Бовуар на стыке биологии, истории и социологии анализирует старость как социальный конструкт, во второй исследует возрастное изменение внутреннего мира человека: отношения с телом, временем, семьей и неизбежностью смерти. Этот глубокий труд великой мыслительницы сегодня в контексте дискуссий о пожилом возрасте и достойной жизни звучит не менее остро и современно, чем в 1970 году.
Альберто Анджелини
«Сергей М. Эйзенштейн: психоанализ и психология»
«Издательство Ивана Лимбаха»
Психоаналитическое исследование итальянского психолога Альберто Анджелини, посвященное влиянию психоанализа и психологии на творчество Сергея Эйзенштейна. Автор рассматривает биографию и фильмы режиссера в контексте истории и культуры России XX века, прослеживая его интеллектуальные связи со Львом Выготским и Александром Лурией. Основная мысль автора в том, что Эйзенштейн понимал искусство как антропологический проект, выстраивая его на основе диалектического мышления. Особое внимание уделяется тому, как повлияло сталинское правление и на судьбу режиссера, и на развитие психоанализа в СССР.
Эммануэль Каррер
«Ухрония»
Издательство Ad Marginem
Писатель и сценарист Эммануэль Каррер, известный в России по биографии Эдуарда Лимонова, в своей новой книге исследует понятие ухронии — утопии, которой нет, произошедшей в невозможном будущем или измененном прошлом. Автор осмысляет этот феномен через «альтернативные факты», задумываясь о том, что было бы, если сослагательное наклонение могло исполниться. Книга, написанная 40 лет назад, теперь читается как сценарий интеллектуального триллера. Автор проводит нас по лабиринту истории, где появляются Наполеон, Сталин и Понтий Пилат, а за кадром звучат вопросы о природе времени, свободе воли и о том, можно ли перемонтировать прошлое.
Эдуард Лимонов
«Я не хочу быть простым человеком»
Издательство «Альпина.Проза»
В прошлом году был впервые опубликован утерянный роман Эдуарда Лимонова «Москва майская». В этом же году читатели получат возможность глубже погрузиться не только в мир его легендарного романа «Это я — Эдичка», узнавая больше о главном герое и его возлюбленной, но и увидеть Лимонова влюбленного. В 2026 году на русском языке впервые выйдут дневники, письма и рассказы, написанные автором и обращенные к Елене Щаповой.
