Самые ожидаемые книги 2026 года: гид Кинопоиска

Гэнки Кавамура

«Выход 8»

Издательство «Бомбора»

Когда выйдет: январь



Автор бестселлера «Если все кошки в мире исчезнут» в 2025 году не только стал автором самой продаваемой в России книги (за прошлый год общий тираж составил 450 тысяч), но и снял фильм «Выход 8», который показали на Каннском фестивале, а затем выпустили в мировой прокат. Картина основана на одноименной хоррор-игре, представляющей собой бесконечный лабиринт из подземного перехода токийского метро.

Теперь Кавамура выпустил новеллизацию своего фильма, которая уже стала бестселлером в Японии, а в январе выйдет на русском языке. В центре сюжета — мужчина, попавший во временную петлю, где постоянно происходит необъяснимая чертовщина: то глаза на рекламных плакатах двигаются, то с потолка стекает кровь. Чтобы выбраться из лабиринта, он должен четко следовать инструкциям на стенах и подмечать все аномалии, но это вовсе не так просто, как кажется.