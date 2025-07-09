Фантастическая пятерка: женское лицо современного российского фэнтези

С каждым годом раздел фэнтези на книжных полках пополняется работами современных писательниц, чьи популярные произведения совершенно по-разному раскрывают грани этого жанра. Мы поговорили с пятью самыми яркими и непохожими друг на друга авторами об их книгах и попросили посоветовать любимые фэнтези-романы.
Автор трилогии «Двоедушники» Саша Степанова работает в жанре городского фэнтези, вдохновляясь эстетикой заброшенных зданий и пугающими легендами, обрастающими новыми подробностями в пересказах разных людей. Писательница родилась в Нижнем Новгороде, поэтому город часто становится героем ее произведений. Ее истории неотделимы от маршрутов и знаковых мест Нижнего, музеев, площадей и парков, уклада жизни, быличек. По словам Степановой, она начала писать, после того как однажды увидела свет от костра в окнах заброшенного дома. «Все это не принадлежало ни привычному городу, ни вообще реальности, и я подумала: там прячется двоедушник», — вспоминает писательница.
О первом знакомстве с фэнтези
Как ни странно, жанр фэнтези подобрался ко мне не через книги, а через онлайн-игру. В конце 90-х, в старших классах школы, я оказалась в студенческом сообществе, увлеченном позабытой сегодня историей MUD. Это была несложная многопользовательская RPG, главная особенность которой состояла в отсутствии графики. Буквально черный фон с зелеными буквами, но через эти буквы я попадала в подземелья и замки. Все вокруг дружно обожали Толкина и изучали эльфийские языки, но первыми фэнтези-книгами для меня стала серия «Ведьмак» Сапковского — ее оказалось проще достать. Так или иначе, «Властелина колец» я все-таки прочла. Затем были «Девять принцев Амбера» Желязны, и эти три автора до сих пор воспринимаются мной как особенные, с тем чувством, что они создали книги о мире, который уже был мне откуда-то знаком.
О любимых фэнтези-фильмах
«Лабиринт» 1986 года с Дженнифер Коннелли и Дэвидом Боуи! Невозможно сосчитать, сколько раз я его пересматривала, и, конечно, до книг были как раз «Лабиринт», «Бесконечная история», «Фантагиро, или Пещера золотой розы». Все они шли в новогодние каникулы и ответственны не только за ощущение праздничной передышки, но и за желание каким-то образом воссоздать фэнтези-мир, который существовал в моей собственной голове и был, как мне казалось, достоин не меньшего внимания. Возвращаясь к «Лабиринту», это классическая история о пути главной героини, Сары, попадающей из мира обыденного в мир гоблинов, ею же нафантазированный. Мотив исполнения мечты, когда в действительности ты не выдумываешь, а припоминаешь, во многом ответственен за восприятие фэнтези в моем случае. Я уже бывала там раньше и теперь просто приглашена официально, а от таких приглашений не отказываются.
О любимой фразе из написанного
«Странно жить, когда твоими глазами смотришь не ты один» — персонаж произносит эти слова, когда разъясняет свою природу, но она абсолютно о писательстве, верно? Благодаря текстам к моему видению могут присоединяться другие люди. Это удивительно.
5 любимых фэнтези-книг
«Магазин работает до наступления тьмы» Дарьи Бобылёвой
Мир в этой книге привычный и в то же время двойственный. Автор переплетает магию и повседневность так, что уже не понимаешь, что страшнее — сама тьма или то, какой привычной она становится.
«Дочери Колыбели» Александры Яковлевой
История о женщинах, несущих в себе особенный дар. Ткачество наполнено здесь магией, буквально способной залатать прорехи в мироздании.
«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» Сюзанны Кларк
Фэнтези, в котором дома и библиотеки становятся полноправными участниками событий. Сухой академический юмор и филигранная стилизация делают магию настолько убедительной, что кажется, будто она действительно существовала в старой Англии XIX века.
«Вокзал потерянных снов» Чайны Мьевиля
Город Нью-Кробюзон — это чудовище из кирпича, трупов, железа и теорий; он думает, разлагается и строится заново. Книга создает физически ощутимый урбанистический миф, в котором нет мелочей, — здесь все имеет значение.
«Голодный дом» Дэвида Митчелла
Настоящий готический лабиринт, где дом — ловушка для времени, сознания и страха и каждое помещение играет против тебя. Несмотря на камерность, текст создает ощущение безграничности, как и другие многослойные романы Митчелла.
Лия Арден — писательница из Санкт-Петербурга, которая живет в Южной Корее и работает в жанре темного фэнтези. Ее самые известные книги — серия «Мара и Морок», «Невеста Ноября» и «Пятый Дракон». Писательница создает в своих романах авторские оригинальные миры, добавляя в них эмоциональные любовные линии и отсылки к мифам народов мира. По словам Лии Арден, наиболее трудоемким был процесс написания цикла «Нити судьбы», куда входят книги «Во главе раздора», «Во главе кошмаров» и «Во главе конца».
О первом знакомстве с фэнтези
В школе у нас регулярно были дни экскурсий. Однако в тот день (не знаю почему) наш класс вместо музея решили отвести в кинотеатр на «Властелин колец: Братство кольца». Это был мой первый просмотр фильма в кинотеатре, и я была потрясена и картинкой, и историей. Узнав, что продолжение уже есть в формате книги, я уговорила купить мне всю трилогию. Стоила она очень дорого, шрифт был мелкий. Помню, что родители сомневались, смогу ли я вообще ее прочитать, так как в детстве не любила книги в принципе. Но «Властелина колец» я проглотила, а после начала читать всё, что только могла найти в жанре фэнтези.
О любимых фэнтези-фильмах
Мне нравится вся трилогия «Властелин колец» и позже снятый «Хоббит», люблю их до сих пор, потому что истории о Средиземье буквально изменили мою жизнь. Обожаю «Интервью с вампиром», как и цикл книг Энн Райс. Долго не решалась смотреть, но в итоге затянули сериалы «Дневники вампира» и «Древние». Как и большинство, я с интересом смотрела «Игру престолов». Несмотря на то, что многие ругают, я все-таки с удовольствием посмотрела «Хроники Шаннары», потому что в детстве цикл этих книг разбил мне сердце. Не уверена, подходит ли сериал «Викинги» под категорию фэнтези, скорее это историко-художественный сериал, но я смотрела с упоением. Трэвис Фиммел незабываем в роли Рагнара!
О любимой фразе из написанного
«У благодарности есть срок, и, к сожалению, он очень короткий» — из книги «Илос. Начало».
5 любимых фэнтези-книг
«Королевство шипов и роз» Сары Дж. Маас
Когда-то Сара Маас своими циклами показала мне, что фэнтези может быть разным. До нее я читала только классическое, а благодаря Саре познакомилась с более современными работами. Увлекательная история про девушку, которая вынужденно оказывается в мире фейри. Все начинается как своеобразный ретеллинг «Красавицы и чудовища», а заканчивается масштабными конфликтами и борьбой за свободу.
«Архив Буресвета. Путь королей» Брендона Сандерсона
Первая часть эпического фэнтези. Сандерсон — мастер создавать не только уникальные миры и систему магии, но и прорабатывать детальные сюжеты с запоминающимися персонажами, каждый из которых остается в сердце.
«Четвертое крыло» Ребекки Яррос
Хит последних лет в жанре фэнтези. Уверена, многие уже слышали. Я прочитала историю еще на английском сразу после выхода, и она подарила нужные эмоции, собрав в себе, может, и знакомые тропы, но вышло захватывающе и напряженно.
«Разрушитель небес» Сары Вулф
Это не фэнтези, а скорее космическая фантастика и постапокалипсис. Легкая по восприятию история, похожая на смесь «Тихоокеанского рубежа» и «Алого восстания» Пирса Брауна. Ее я прочитала в этом году, и сюжет затянул с первых страниц. Идеально подойдет, если вы как раз устали от мечей и средневековой атмосферы.
«Ресторан 06:06:06» Ю Джин Пом
С этой книгой я тоже познакомилась в начале этого года. Скорее магический реализм с короткими рассказами, у каждого из которых свой поучительный конец. По сути, здесь наглядно рассказывается, почему не стоит желать чужой жизни. Эмоции не всегда приятные, но красочные, пронзительные и настоящие.
Экранизация романа «Там, где цветет полынь» сделала Ольгу Птицеву одним из самых известных и востребованных фэнтези-авторов в России. Ее работы сочетают в себе черты магического реализма, мистического young adult и городского фэнтези. В романах Птицевой через иносказание, символизм и метафору реальность преломляется, а миры конструируются из воспоминаний и ощущений, наложенных на вымысел. Среди других самых известных работ Птицевой — антиутопия «Двести третий день зимы» и городское фэнтези «Край чудес».
О первом знакомстве с фэнтези
Самым первым знакомством с жанром были книги Владислава Петровича Крапивина. Его цикл «Великий Кристалл» выдавали в школьной библиотеке под запись, и я стояла в самой настоящей очереди, чтобы забрать домой очередной томик приключений крапивинских мальчишек. До сих пор нежно люблю эти истории.
О любимых фэнтези-фильмах
Из последних — «Аркейн». Удивительная работа, невероятная рисовка, продуманный сторителлинг, живые герои, социальная проблематика, огромный мир. Почти не знакома с игровым источником, но сериал попал в сердечко.
О любимой фразе из написанного
«Весна неизбежна, мы и есть весна» — цитата из моей антиутопии «Двести третий день зимы».
5 любимых фэнтези-книг
«Дочери Колыбели» Александры Яковлевой
Очень глубоко проработанный сеттинг, в котором женщины наделены особой силой, но мир мужчин все равно пытается превратить их в объекты купли-продажи. Прекрасная история про сестринство, борьбу и верность.
«Калечина-Малечина» Евгении Некрасовой
Люблю смотреть на жанр широко, поэтому причислю роман к фэнтези. Там про одинокую девочку, на помощь которой приходит злая-незлая Кикимора, чтобы выросшие перестали так больно ранить невыросших.
«Город вторых душ» Саши Степановой
Городское фэнтези про Нижний Новгород, двоедушников, неупокоенных мертвецов и поиск пропавших детей. Так глубоко и пронзительно умеет только Степанова, конечно.
«Птица» Ольги Власенко
Фэнтези-притча про ангела, который упал и все забыл, теперь учится на философском факультете, выбирает йогурт в «Пятерочке», влюбляется в девчонку и не может никак в себе разобраться. Очень нежно и трепетно.
«Дом, в котором» Мариам Петросян
Классика! Книга, в которую я убегаю, когда становится невыносимо. Безграничный мир Дома для поломанных подростков, изнанка, лес, ночь сказок и штукатурка, что падает со стен.
Автор романа «Иные» и литературного сериала «Дочери Колыбели» Саша Яковлева родом из Омска. Ее фэнтезийные миры оторваны от реальности, но поражают глубокой проработкой. Например, для работы над «Дочерями Колыбели» писательница изучала ткачество, чтобы через метафору создания волшебных нитей показать несовершенство общества.
О первом знакомстве с фэнтези
Я могла бы назвать «Волкодава» Марии Семёновой, или «Гарри Поттера» Роулинг, или даже «Темные начала» Филипа Пулмана — три фэнтезийных цикла, которые появились в моей жизни примерно в одно время, в возрасте 12–15 лет, и довольно сильно повлияли на меня. Но первой прочитанной книгой стал мало кому известный за пределами Омска роман Валентина Бердичевского и Татьяны Мокроусовой «Болотный колдун». Мне было шесть, когда друг семьи подарил мне эту книгу. Я попыталась прочитать — и ничего не поняла. Книга ждала меня на полке еще четыре года, и, когда мне исполнилось десять, я открыла ее вновь. Это довольно мрачная история о двух мальчишках-подростках, которые через старый бабушкин сундук проваливаются в параллельный волшебный мир, где есть две враждующие школы колдунов — озерная и болотная. Нетрудно догадаться, что один из друзей подпадает под влияние болотного колдуна, а другой — озерного. И хоть сами авторы определяют жанр как роман-сказку, все же это вполне себе дарк-фэнтези, лишь отчасти напоминающее сказку Отфрида Пройслера «Крабат, или Легенды старой мельницы».
О любимых фэнтези-фильмах
На мой взгляд, снять действительно крутой фэнтези-фильм или сериал — задачка непростая. Если мы оставим за скобками бесспорные шедевры вроде «Игры престолов», «Гарри Поттера» и «Властелина колец», я бы назвала «Карнивал Роу». Это не только качественный оригинальный сценарий, не имеющий под собой романной основы, тщательно продуманный и красивый, пусть и мрачный мир, но еще и яркое высказывание о проблемах общества.
О любимой фразе из написанного
Вспоминается фраза, которую довольно часто уносят к себе в цитатник читательницы «Дочерей Колыбели» и которая мне тоже нравится: «…(невозможно) удержать реку под землей, клетку над головами и силу внутри женщин, рожденных, чтобы ею пользоваться».
5 любимых фэнтези-книг
«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» Сюзанны Кларк
Городское историческое фэнтези о волшебниках на государственной службе Британской империи, щедро приправленное ирландской магией зловредных фейри. У романа есть и замечательная экранизация в виде мини-сериала, который я тоже безмерно люблю.
Цикл «Земноморье» Урсулы Ле Гуин
Еще одна хрестоматийная вещь. В цикл высокого фэнтези о волшебнике Геде Ястребе входит четыре романа, мои любимые — «Гробницы Атуана» и «Техану». Возможно, потому, что в них есть проактивные героини, которые творят свою собственную историю.
«По ту сторону реки» Марины Козинаки и Софи Авдюхиной
Любимейший цикл славянского фэнтези о скрытой от чужих глаз школе Заречье, в которой колдуны и колдуньи учатся не только управлять стихиями, но и, что куда важнее, сотрудничать и дружить, беречь природу, держаться светлой стороны во что бы то ни стало.
«Стерегущие золото грифы» Анастасии Перковой
Самобытное этническое фэнтези, в котором алтайские легенды и сказания становятся красивой огранкой истории любви, пронесенной сквозь время.
«Мар» Натальи Маркеловой
Пересказать сюжет «Мара» — задачка со звездочкой. Это очень сновидческая вещь, отчасти рыцарское фэнтези о женской инициации, отчасти притча, отчасти расклад на картах Таро. Увлекательно, красиво и по-хорошему странно.
Лин Няннян создает истории в редком для русскоязычной литературы жанре сянься. Персонажи ее книг — боги, наследники древних кланов, вдохновленные китайской мифологией. Лин Няннян начала увлекаться китайской культурой, учить язык и работать над первыми историями в 2019 году, а двумя годами позже познакомилась с популярной художницей Raccun, которая нарисовала обложку для первой книги Лин Няннян «Небесная собака». Дебютный роман стал для писательницы трамплином в мир фэнтези.
О первом знакомстве с фэнтези
Фэнтези окружало меня с самого детства, так что сейчас трудно вспомнить момент первого знакомства. Зато я отчетливо помню, как открыла для себя жанры сянься и уся. В начале 2019 года я включила дунхуа в оригинале с субтитрами и вдруг осознала, что это нечто совершенно новое для меня. Сюжет, персонажи, лор — все это захватило мое внимание с первых минут. Я с головой погрузилась и вскоре продолжила знакомство с историей уже в книжном формате. Первым произведением, открывшим для меня дверь в мир Китая, стала «Система „Спаси-Себя-Сам“ для Главного Злодея».
О любимых фэнтези-фильмах
Сюжет фильма «Дом летающих кинжалов» кажется простым на первый взгляд. Однако персонажи и их роли в этой истории по-настоящему интригуют. На протяжении всего фильма герои не только обманывают друг друга, но ведут по ложному пути и зрителя. Маски сменяются настолько стремительно и часто, что к финалу трудно поверить, как за несколько дней персонажи успели пройти такой длинный путь.
О любимой фразе из написанного
«Спасибо, что верите мне». На первый взгляд, простая фраза. Но именно она держит на себе весь эмоциональный фундамент «Небесной собаки». Взаимопонимание, доверие, искренность — все в истории пронизано этой тихой, но глубокой строчкой. Эта фраза — суть мира, в котором живут герои.
4 любимые фэнтези-книги
«Благословение небожителей» Мосян Тунсю
Произведение, которое необходимо прочитать дважды. Третья работа Мосян Тунсю научила меня не делать выводы раньше времени: подожди, и этот герой или эта ситуация тебя еще удивят. Особенно когда перечитываешь произведение. На протяжении всего повествования о приключениях Се Ляня автор постоянно намекает на дальнейшее развитие событий или оставляет намеки на главную опасность, но заметить все это можно лишь во время второго прочтения. Это и мотивировало меня в прошлом прочесть историю несколько раз. Но еще интереснее тот факт, что после прочтения ты осознаёшь, что нет хороших или плохих героев — есть лишь их отношение к жизни.
«Система „Спаси-Себя-Сам“ для Главного Злодея» Мосян Тунсю
Первое произведение Мосян Тунсю, которое познакомило меня с миром сянься и уся. В свое время оно стало для меня глотком свежего воздуха, позволив и посмеяться, и поплакать. В новелле много интересного: герои, их истории, сложные отношения и юмор. Но больше всего я благодарна автору за то, что она оставила для читателя место для размышлений, благодаря этому историю хочется перечитать спустя годы.
«Небесная собака» Лин Няннян
Пути учителя и ученика расходятся и переплетаются. По ходу истории нам встречаются сюжетные намеки и отсылки к культуре Китая, вместе с романом мы рассуждаем о грани, отделяющей хорошие и плохие поступки. Герои нередко меняются судьбами и ролями, и каждый по-своему реагирует и объясняет свою мотивацию. К примеру, в прошлом У Чан был могущественным демоном, которого обстоятельства вынудили пойти на жертвы. Но уже сегодня он переродился и обязан сделать все, чтобы вознестись и узнать о собственном прошлом. Но что случится с его наставником? Кто он на самом деле? Отчего тот покинул Небеса и не желает больше возвращаться к роли небожителя? У каждого своя история, влияние на которую оказывают весь мир и его обитатели.
«Срединная империя. Золотой путеводитель по культуре Китая» Татьяны Романовой
Это больше чем путеводитель по эпохам Старого Китая. История, религия и философия, жизненный уклад и т. д. — все это собрано под одной обложкой. Хочется поскорее увидеть изображения одеяний, узнать о разной кухне, об истории возникновения праздников. Здесь переплетаются старинные, традиционные и новые, современные работы, а также присутствуют отсылки на новеллы, сериалы и музыку.
Автор: Элиза Данте
Иллюстрации: Ася Соколова