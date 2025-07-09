Фантастическая пятерка: женское лицо современного российского фэнтези

Обложка книги «Двоедушники»

Автор трилогии «Двоедушники» Саша Степанова работает в жанре городского фэнтези, вдохновляясь эстетикой заброшенных зданий и пугающими легендами, обрастающими новыми подробностями в пересказах разных людей. Писательница родилась в Нижнем Новгороде, поэтому город часто становится героем ее произведений. Ее истории неотделимы от маршрутов и знаковых мест Нижнего, музеев, площадей и парков, уклада жизни, быличек. По словам Степановой, она начала писать, после того как однажды увидела свет от костра в окнах заброшенного дома. «Все это не принадлежало ни привычному городу, ни вообще реальности, и я подумала: там прячется двоедушник», — вспоминает писательница.

О первом знакомстве с фэнтези

Как ни странно, жанр фэнтези подобрался ко мне не через книги, а через онлайн-игру. В конце 90-х, в старших классах школы, я оказалась в студенческом сообществе, увлеченном позабытой сегодня историей MUD. Это была несложная многопользовательская RPG, главная особенность которой состояла в отсутствии графики. Буквально черный фон с зелеными буквами, но через эти буквы я попадала в подземелья и замки. Все вокруг дружно обожали Толкина и изучали эльфийские языки, но первыми фэнтези-книгами для меня стала серия «Ведьмак» Сапковского — ее оказалось проще достать. Так или иначе, «Властелина колец» я все-таки прочла. Затем были «Девять принцев Амбера» Желязны, и эти три автора до сих пор воспринимаются мной как особенные, с тем чувством, что они создали книги о мире, который уже был мне откуда-то знаком.

О любимых фэнтези-фильмах

«Лабиринт»

«Лабиринт» 1986 года с Дженнифер Коннелли и Дэвидом Боуи! Невозможно сосчитать, сколько раз я его пересматривала, и, конечно, до книг были как раз «Лабиринт», «Бесконечная история», «Фантагиро, или Пещера золотой розы». Все они шли в новогодние каникулы и ответственны не только за ощущение праздничной передышки, но и за желание каким-то образом воссоздать фэнтези-мир, который существовал в моей собственной голове и был, как мне казалось, достоин не меньшего внимания. Возвращаясь к «Лабиринту», это классическая история о пути главной героини, Сары, попадающей из мира обыденного в мир гоблинов, ею же нафантазированный. Мотив исполнения мечты, когда в действительности ты не выдумываешь, а припоминаешь, во многом ответственен за восприятие фэнтези в моем случае. Я уже бывала там раньше и теперь просто приглашена официально, а от таких приглашений не отказываются.

О любимой фразе из написанного

«Странно жить, когда твоими глазами смотришь не ты один» — персонаж произносит эти слова, когда разъясняет свою природу, но она абсолютно о писательстве, верно? Благодаря текстам к моему видению могут присоединяться другие люди. Это удивительно.

5 любимых фэнтези-книг

Мир в этой книге привычный и в то же время двойственный. Автор переплетает магию и повседневность так, что уже не понимаешь, что страшнее — сама тьма или то, какой привычной она становится.

История о женщинах, несущих в себе особенный дар. Ткачество наполнено здесь магией, буквально способной залатать прорехи в мироздании.

Фэнтези, в котором дома и библиотеки становятся полноправными участниками событий. Сухой академический юмор и филигранная стилизация делают магию настолько убедительной, что кажется, будто она действительно существовала в старой Англии XIX века.

Город Нью-Кробюзон — это чудовище из кирпича, трупов, железа и теорий; он думает, разлагается и строится заново. Книга создает физически ощутимый урбанистический миф, в котором нет мелочей, — здесь все имеет значение.

Настоящий готический лабиринт, где дом — ловушка для времени, сознания и страха и каждое помещение играет против тебя. Несмотря на камерность, текст создает ощущение безграничности, как и другие многослойные романы Митчелла.