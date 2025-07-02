«Ваша боль имеет право на голос»: интервью с Рёко Секигути — о катастрофах, ностальгии и кулинарии

Рёко Секигути — японская писательница, живущая во Франции, известная в России благодаря книгам «Нагори. Тоска по уходящему сезону», «961 час в Бейруте (и 321 ливанское блюдо в придачу)», «Зов запахов», «Голос в темноте». В издательстве Ad Marginem и в Яндекс Книгах впервые на русском языке вышла книга «Это не случайно. Японская хроника» Рёко Секигути — хроника воспоминаний о катастрофе, произошедшей в Японии в 2011 году, когда жители страны столкнулись с сильнейшим землетрясением и цунами. Из-за природных катаклизмов произошла авария на атомной электростанции «Фукусима-1». В результате этих событий погибло более 18 тысяч человек, согласно данным японских властей. В интервью Кинопоиску писательница рассказала, почему так важно говорить даже о давно прошедших трагедиях, как память и ностальгия влияют на восприятие текущих событий и почему в ее книгах герои так много готовят.
Элиза Данте
Редактор книжной рубрики Кинопоиска
— В книге «Это не случайно» вы описываете свои действия и ощущения от происходящего буквально поминутно. Часто люди, ставшие свидетелями чего-то ужасного и масштабного, могут так же описать каждый момент дня трагедии. Как вы думаете, с чем это связано?
— В то время я еще не вела дневник постоянно. Но после 11 марта (2011 года, в день, когда у побережья префектуры Мияги было зафиксировано землетрясение магнитудой 9,0, за которым последовало цунами. — Прим. ред.) я стала делать записи каждый день. Обычно я не помню всё в таких деталях, однако здесь это было сознательным решением.
Но я также считаю, что во время катастрофы, будь то война, трагедия или даже личное происшествие, время словно растягивается. Вообще, время нелинейно, оно пластично, как тесто, и меняет форму в зависимости от наших чувств. Например, с любимым человеком оно летит быстро.
— Привыкание — одно из свойств человеческого мозга. Какие бы ужасы ни происходили в мире — войны, эпидемии, стихийные бедствия ,— чувство тревоги со временем притупляется. Что приходит ему на замену?
— Возьмем, к примеру, Японию — страну, где регулярно случаются природные катастрофы, особенно землетрясения. Небольшие подземные толчки мы ощущаем как минимум раз в неделю. Когда иностранцы впервые приезжают жить в Японию, они поначалу испытывают сильнейший страх. Но после второго- третьего раза к этому привыкаешь. Иначе просто не выжить. В нашей жизни всегда есть место рискам, трагедиям, страхам.
В этом случае важно найти баланс: оставаться бдительным, но не сойти с ума. Если закрыть глаза и сказать «Эта реальность невыносима», катастрофа так и будет продолжаться. Но если постоянно смотреть ей в лицо, она разобьет нас на тысячу осколков.
Но эта книга, как вы заметили, охватывает лишь первые 40 дней после катастрофы — мы еще не видим всех последствий. Сегодня, к сожалению, радиация в Японии никуда не делась, правительство практически ничего не делает, а люди… Люди забывают.
Во Франции я выпустила книгу сразу после катастрофы. А японское издание вышло только спустя девять лет. И реакция читателей была разной. Японцы говорили: «Спасибо, что выпустили книгу сейчас. Почти все забыли, как это было». Так что одно и то же содержание может выполнять разные функции в разном контексте.
— Есть ли у адаптации к боли временные рамки?
— Честно говоря, я не могу сказать точно, ведь все зависит от природы катастрофы. Когда бедствие обрушивается на целую страну или, например, происходит личная трагедия, скажем, гибель кого-то из близких, — это совершенно разные вещи.
Чтобы осознать катастрофичность момента, чтобы осмыслить переживаемое, нам часто требуются исторические параллели. Это как со сломанной стиральной машиной: мы начинаем изучать инструкцию, только когда машина ломается.
После землетрясения и цунами я специально читала книги о подобных катастрофах, которые произошли 50, 100, 200 лет назад, чтобы узнать, как люди тогда справлялись. Это помогает не столько прочувствовать их опыт, сколько найти свою позицию по отношению к произошедшему.
Моя книга «Это не случайно» была переведена на греческий как раз во время финансового кризиса в Греции. Помните, когда экономика рухнула, люди массово бежали из Афин в деревни, потому что в городе невозможно было выжить? Это другая катастрофа — не война и не стихия, а экономический коллапс.
Но издатель сказал: «Ваше описание землетрясения мы будем читать как метафору нашей ситуации». Поэтому я убеждена: чтобы по-настоящему понять катастрофу, нужно не только личное осмысление, но и коллективная рефлексия вне зависимости от природы бедствия. Так что порой литература становится важнейшим ее инструментом.
— В фильме Алена Рене «Хиросима, моя любовь» главный герой-японец говорит возлюбленной-француженке: «Ты ничего не знаешь о Хиросиме». Она, пережившая войну и видевшая смерть любимого, отвечает: «Я все знаю о Хиросиме». Свое горе всегда нам кажется глубже и больнее: когда читаешь о чужой боли, хочется закричать о своей. Что вам рассказывали читатели в ответ на «Это не случайно»?
— Я задумывала эту книгу как своеобразный архив, послание тем, кто прочитает ее через десять, пятнадцать или двадцать лет. Архив для осмысления катастроф.
После публикации во Франции я получила множество писем от французских читателей. Они меня благодарили… Мне писали французы, работавшие в Японии, или те, кто вышел замуж или женился на японцах; люди с особой, очень глубокой связью с Японией. Но, будучи французами, они стеснялись говорить о своих страданиях, будто это было неприлично. Эта дилемма — кто имеет право говорить о чужой боли — особенно остро проявилась после трагедии на «Фукусиме». Одни жили рядом с АЭС, но избежали цунами — и все же были вынуждены бежать от радиации. Другие пережили цунами, но потеряли семьи или дома. Третьи лишились работы на АЭС. Были и такие, как эти французы, — далекие географически, но глубоко сопереживающие.
Сегодня, когда каждый считает необходимым высказываться о любых трагедиях, это многих раздражает. Но я хотела сказать этим французским читателям: «Ваша боль тоже имеет право на голос».
Катастрофа всегда создает трещины — между разными типами жертв, между пострадавшими по-разному. И главная трудность не только сами разрушения, но и то, как катастрофа разделяет нас. Мы перестаем понимать друзей, если они иначе смотрят на трагедию. Поэтому так важны книги о катастрофах — они создают пространство для диалога.
— В своих книгах вы часто обращаетесь к воспоминаниям, которые приходят через запахи, вкусы, прикосновения. По чему из ушедшего вы бы не хотели тосковать?
— Я действительно часто пишу о ностальгии. Если честно, я и сама очень подвержена ностальгии. Но я стараюсь сделать так, чтобы в жизни не было того, о чем можно было бы тосковать. Это не значит, что я не думаю о потерянном.
Литература — это магия, где утраченное может вновь появиться. В этот момент ты уже не ностальгируешь, хотя в реальности это невозможно. Умершие останутся мертвыми, разрушенные дома не восстановятся, прошедшее время и утраченная молодость не возвращаются. Но в литературе все возможно.
— Чувство светлой ностальгии вы называете нагори — тоской по ушедшему, в которой есть надежда. Как бы вы назвали ужасные воспоминания? Какой у них запах?
— Я даже задумалась: а можно ли придумать другое слово для страшных воспоминаний? Когда мы говорим «Я помню», мы как бы притягиваем прошлое к себе, потому что хотим вспомнить детство, путешествия. Эти воспоминания приятны. Но страшные воспоминания мы не хотим видеть! Однако травмирующие события возвращаются, даже если мы их отталкиваем. Как призраки. Мы не хотим их видеть, но они здесь. Не знаю, есть ли в русском специальное слово только для страшных воспоминаний. А что касается запахов… Думаю, у этих призраков нет запаха.
— В книге «Зов запахов» вы рассказываете истории разных героинь, их воспоминаний, чувств, которые пробуждаются благодаря запахам. Причем многие из этих ароматов связаны с едой. Например, в главе про двух подруг, которые готовили во сне друг для друга. Почему кулинария имеет для вас такое большое значение?
— На то есть две причины. Во-первых, про это мало кто пишет. Если бы все писали о кулинарии в литературе, я бы, наверное, уделяла ей меньше внимания. Возьмите любые значимые темы: любовь, смерть, семья — о них пишут многие авторы. А вот кухня… Нас таких совсем немного, кто пишет о еде, и нужно прикладывать немало усилий.
Вторая причина – не скажу, что феминистская, но все же. Знаете, когда я пишу о приготовлении блюд, это отчасти провокация. Есть авторы (чаще мужчины), которые считают, что говорить о кухне — несерьезно. Что это не литература. Я часто слышу подобную критику. Возможно, именно поэтому я продолжаю писать о блюдах, чтобы показать: это важное действо, через которое можно говорить о многом — о жизни, смерти, привязанности, но и о ненависти, о человечности и бесчеловечности. Ведь голод, будь то природный или искусственно созданный людьми, — это тоже проявление бесчеловечности, ужасающее использование нашей базовой потребности в пище. Если не есть — умрешь. И это превращают в оружие войны. Так что на самом деле это очень серьезная тема.
— Если приготовление блюда рассматривать как передачу эмоций, заботу, почему некоторые совсем не умеют готовить, а другие и вовсе отдают предпочтение доставке и не готовят никогда?
— Разве можно сказать «никогда»? Мы же не знаем наверняка, правда? Мой отец в молодости был настоящим мачо — типичный японец старой закалки, очень консервативный. Раньше на кухне всегда была мама, он туда даже не заходил. «Кухня — женское дело, а мы, мужчины, занимаемся более серьезными вещами», — говорил он. Но с возрастом начал делать небольшие шаги, готовить простейшие блюда. Это характерно для мужчин его поколения. В Японии, например, не говорят: «Дорогая, я тебя люблю». В его поколении это не принято. Но я думаю, что через готовку он пытается сказать маме о своих чувствах.
Когда я прихожу, он спрашивает: «Рёко, приготовить тебе чай или кофе?» И я отвечаю: «Да, спасибо, было бы чудесно». Он никогда не скажет напрямую: «Дочка, я тебя люблю». Но это его неуклюжий способ выразить чувства. Он нашел свой язык, чтобы сказать: «Я люблю свою семью». И это прекрасно — в семьдесят с лишним лет научиться передавать эмоции таким образом, не правда ли?
— Но все же есть закоренелые приверженцы доставки, фастфуда и еды навынос.
— Я и сама часто хожу в рестораны, поэтому готовлю не каждый день. Но если человек вдруг начинает готовить — например, мужчина, хочет сделать сыну яичницу, — за этим всегда стоят эмоции.
Если я просто закажу ту же яичницу через приложение, это не передаст мою любовь. А вот приготовленная своими руками — это как письмо с признанием.
В этот момент все становится своего рода высокой кухней. Даже если ты заказал еду, но добавил особый перец, купленный в путешествии, это уже акт приготовления.
Один франкоязычный писатель алжирского происхождения рассказывал мне трогательную историю. В детстве он обожал сладкое. Его отец, рабочий из бедной семьи, по утрам пил кофе из маленькой чашки. На дне оставался сахар и несколько капель кофе — детям крепкий кофе нельзя было пить. И этот сладкий осадок стал для него самым вкусным десертом в мире. Это так трогательно, не правда ли?
— Кто, по вашему мнению, готовит лучше — японцы или французы? Если мы говорим о домашней еде, о которой вы часто пишете.
— Честно говоря, я не могу говорить за всех, но, думаю, во Франции домашняя кухня все же более развита. Просто потому, что мужчины здесь готовят чаще, чем в Японии.
Во Франции парни хотя бы умеют делать салат и заправку для него. В Японии… Не уверена, что так уж многие могут похвастаться даже этим. Так что в повседневных базовых вещах, пожалуй, французы — и мужчины, и женщины — преуспели больше, чем японцы.
— В «Нагори» вы пишете о том, как меняются вкус и аромат блюд в зависимости от сезона и как в связи с глобализацией эти изменения перестают иметь значение. Зимой все еще можно купить клубнику, летом — хурму. Да и сезонность перестала работать для многих людей: богатые могут зимой оказаться в лете, а бедные могут круглый год не видеть ни зелени, ни опавших листьев, ни первых цветов, так как заперты в бетонных офисах мегаполисов. Как мы оказались так далеко от природы? К чему нас это приведет дальше?
— К сожалению, это происходит здесь и сейчас. Раньше в Японии лето начиналось примерно в десятых числах июля, до этого был сезон дождей. Затем лето длилось до конца августа, потом два-три месяца осени, а после наступала зима. Сейчас в Японии уже в конце мая стоит 35-градусная жара, которая продолжается до конца июня, июля, августа, сентября, а порой и до середины октября. Получается, лето растянулось почти на пять месяцев. О каком чередовании четырех сезонов теперь говорить? Зима, конечно, осталась, но весна и осень — самые приятные времена года — стали короче.
И это катастрофически сказывается на природе. Например, улов рыбы в Японии сократился в десять раз по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Водорослей почти не осталось, и цены взлетели. Богатые еще могут позволить себе традиционные японские продукты, но бедняки… Овощи, фрукты, рис, рыба — все стало недоступно.
Недавно я участвовала в коллективном сборнике о климатической литературе, где писала про «смерть снега».
Представьте: однажды снег может исчезнуть во всем мире. Причем исчезнет не только снег — исчезнут все связанные с ним слова. Одежда, инструменты, предметы.
Пейзажи станут другими, но, главное, мы потеряем сами ощущения. Этот холод, покалывание кожи на морозе — все, что наше тело знало о холоде и жаре, исчезнет. Мир станет плоским в своем восприятии. Разве это не грустно?
Во время ковида мы сидели по домам, и природа будто вздохнула свободнее. Но ведь мы можем сделать больше: уменьшить число вредных производств, принять иные меры. Однако ничего не делается.
А теперь посмотрите на Париж — невыносимая жара. Почему? Как это произошло? И это только начало. Увы, я с пессимизмом смотрю на эту ситуацию.
— О чем вы сейчас пишете, над чем работаете?
— Сейчас я заканчиваю книгу о Венеции, о ее цветах и растениях. Ведь когда говорят о Флоренции, представляют город цветов, а у Венеции совсем другой образ — камни, узкие улочки. На самом деле, здесь, в лагуне, удивительная природа — конечно, находящаяся под угрозой, но все же необыкновенная. Есть люди, которые пытаются сосуществовать с этой природой. Лагуна — это не то же самое, что открытое море, она дарит особые ощущения, формирует уникальный уклад жизни.
Об этом я и пишу. И еще о женщинах Венеции. Ведь если задуматься, все романы о Венеции написаны мужчинами. Все эти слегка романтичные, слегка мрачные произведения, где Венеция предстает «таинственной и опасной женщиной». Но жительницы здешних мест бывают очень разными! Я встречала 80-летних венецианок, которые до сих пор управляют гондолами — энергичные, смелые, жизнерадостные. Да и в истории Венеции было много выдающихся женщин, о которых хочется рассказать. Так что это будет очень жизнеутверждающая книга. Пожалуй, даже феминистская.
Фото: предоставлено Ad Marginem