«Ваша боль имеет право на голос»: интервью с Рёко Секигути — о катастрофах, ностальгии и кулинарии

Вторая причина – не скажу, что феминистская, но все же. Знаете, когда я пишу о приготовлении блюд, это отчасти провокация. Есть авторы (чаще мужчины), которые считают, что говорить о кухне — несерьезно. Что это не литература. Я часто слышу подобную критику. Возможно, именно поэтому я продолжаю писать о блюдах, чтобы показать: это важное действо, через которое можно говорить о многом — о жизни, смерти, привязанности, но и о ненависти, о человечности и бесчеловечности. Ведь голод, будь то природный или искусственно созданный людьми, — это тоже проявление бесчеловечности, ужасающее использование нашей базовой потребности в пище. Если не есть — умрешь. И это превращают в оружие войны. Так что на самом деле это очень серьезная тема.