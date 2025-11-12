Что смотреть в кино: третья «Иллюзия обмана», российский «Лысый нянь» и наш ответ Роберту Эггерсу

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут фильм-ограбление «Иллюзия обмана 3», российская мистика «Искупление», роуд-муви «Соленая тропа», комедия «Лысый нянь», сказка «Яга на нашу голову» и хоррор «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит». В повторном прокате — «Хеппи-энд» Ханеке и «Ран» Куросавы, а среди фестивалей — эхо «Послания к человеку» и Beat Weekend.

Главные премьеры

Неожиданное воскрешение франшизы про команду иллюзионистов «Четыре всадника», которая использует свое мастерство для грандиозных ограблений. На этот раз ребята вербуют молодых коллег с целью кражи крупнейшего в мире алмаза. В режиссерском кресле — Рубен Флейшер, автор «Венома» и «Добро пожаловать в Zомбиленд». К основной четверке героев (Джесси Айзенберг, Дэйв Франко, Вуди Харрельсон, Айла Фишер) присоединились трое новых звезд, в числе которых Доминик Сесса, проснувшийся знаменитым после «Оставленных» Александра Пэйна.

Черно-белый мистический триллер о дьявольщине в России XIX века. Ветеран русско-турецкой войны 1877–1878 годов возвращается в родную деревню и узнает, что его сына заподозрили в связях с дьяволом. Главную роль сыграл Сергей Безруков, вместе с ним в фильме появятся Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Кирилл Кяро и рэпер Хаски. Режиссером выступил Константин Еронин. «Русский народный слоубёрнер, томленный на медленном огне, как суточные щи, или, если хотите, наш суровый лапотный ответ Роберту Эггерсу», — рассказывали о ленте авторы Кинопоиска.

Потеряв дом и все сбережения, супруги Рэйнор и Мот (Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс) отправляются в пешее путешествие по самому длинному и суровому маршруту в Англии. В дороге они заново открывают мир, узнают друг друга и находят силы преодолеть любые трудности. Драма по мотивам реальной истории супругов Уинн. Над фильмом работали театральная постановщица Марианн Эллиотт и драматург Ребекка Ленкевич («Колетт», «Ида»). Критики хвалят кино за духоподъемный месседж и сравнивают с «Простой историей» Дэвида Линча.

Суровый майор ФСБ Александр Ветров (Никита Панфилов) устраивается няней в дом многодетной семьи, чтобы найти флешку с программой государственной важности, украденную иностранным шпионом (Максим Белбородов). Когда мама семейства (Марина Денисова) уезжает в командировку, Ветрову с напарницей Крис (Марина Васильева) приходится взять под контроль младших Лапиных (Мария Абрамова, Марк-Малик Мурашкин и Варвара Куприна), которые не дают спецназовцу заскучать. Наш ответ «Лысому няньке» с Вином Дизелем, ставший режиссерским дебютом Алисы Шитиковой. «При всей неказистости и вторичности сюжета в фильме много драйва, визуальных находок и не столь очевидных киноцитат. Многочисленные изобретательные экшен-сцены так и норовят укачать за счет сверхподвижной камеры, а Панфилов в роли излишне серьезного оперативника выглядит по-хорошему комично в полном детей доме», — писал Кинопоиск о шпионской комедии для всей семьи.

Новая воспитательница Пети (Александр Самусев) оказывается крайне ворчливой, но доброй и невероятно обаятельной волшебницей Ягой (Светлана Ходченкова), потерявшей свою ступу и спрятавшейся среди людей. Десятилетний мальчик соглашается помочь Яге вернуть магические силы, украденные Константином Бессмертиным (Юрий Колокольников), Кощеем и владельцем Волшебного театра. Новая сказка Александра Войтинского, автора фэнтези «По щучьему велению», «Огниво» и «Дед Мороз. Битва магов».

Независимый хоррор из программ фестивалей FrightFest и «НСТ Хоррор Фест». В центре сюжета — мальчик Майки, его одержимая дьяволом мама и злой дух, обитающий в древнем артефакте и заставляющий своих жертв похищать детей. За режиссуру отвечал Пьер Цигаридис («Астрал. Проклятие ведьм»).

Перевыпуск

Драма о буржуазной семье, чей патриарх Жорж Лоран (Жан-Луи Трентиньян) хочет свести счеты с жизнью. Дочь Жоржа, Анн Лоран (Изабель Юппер), возглавляет крупную корпорацию и собирается замуж за английского юриста (Тоби Джонс). После смерти первой жены сын Жоржа, Тома (Маттьё Кассовиц), забирает к себе дочь — 12-летнюю Эву, которая не вылезает из телефона. Сын Анн, Пьер Лоран (Франц Роговский), страдает от депрессии и явно не жаждет занять место в совете директоров рядом с матерью. Действие разворачивается на фоне миграционного кризиса в ЕС. Последняя на данный момент работа австрийского гуманиста Михаэля Ханеке.

Эпическая дзидайгэки Акиры Куросавы, которая в этом году отмечает 40-летний юбилей. В основу фильма легли легенды даймё Мори Мотонари и трагедия Уильяма Шекспира «Король Лир». По сюжету стареющий правитель Итимондзи Хидэтора (Тацуя Накадаи, скончавшийся 8 ноября в возрасте 92 лет) решает разделить свои земли между сыновьями, что приводит к кровавым междоусобицам и гибели целого клана. Крупнобюджетный эпик был номинирован на четыре премии «Оскар» и получил статуэтку за костюмы. В прокат выходит 4K-реставрация, созданная в 2015 году.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

16 ноября в 18:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

16 ноября в 18:00 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» (Санкт-Петербург)

Британский психологический хоррор из программы «Сандэнса-2025», основанный на романе Макса Портера «У печали есть крылья». Иллюстратор (Бенедикт Камбербэтч), ставший вдовцом и один воспитывающий двух сыновей, сталкивается с таинственной сущностью, которая питается страхами и хочет подчинить его себе. Для режиссера и сценариста Дилана Саузерна, начинавшего с документального кино о музыкальной сцене («Без обратного пути», «Заткнись и играй хиты»), картина стала полнометражным игровым дебютом. В Москве фильм обсудят актер Даниил Воробьёв и кинокритик Дмитрий Соколов, а в Санкт-Петербурге — кинокритик Мария Хартанович.

Эхо «Послания к человеку»

С 14 по 23 ноября в Москве, Перми и Казани

Эхо 35-го «Послания к человеку» пройдет в Москве, Казани, Екатеринбурге, Перми и Владивостоке. Организаторы покажут призеров смотра, а также картины из специальных программ. Среди классики — «Беловы» Виктора Косаковского, «Хлебный день» Сергея Дворцевого и «Китайская рулетка» Райнера Вернера Фассбиндера. Среди новых документальных работ — изобретательный любительский вестерн «Поля падения», фильм-бомба «Имаго», тихая новогодняя сказка «100 000 000 000 000», причудливая картина «Адрианна и замок» и чуткие «Приключения реального самурая в мире катастроф». Подробнее о картинах читайте здесь.

Beat Weekend

C 13 по 23 ноября в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и других городах России

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдет с 13 по 23 ноября в 21 городе России. В программе — лучшие фильмы летнего Beat Film Festival, среди которых ленты о режиссере Дэвиде Линче («Добро пожаловать в Линчленд», «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве»), Мишеле Гондри («Мишель Гондри: DIY»), художнике Ансельме Кифере («Ансельм. Шум времени») и фотографе Мартине Парре («Я — Мартин Парр»), российское документальное кино и зрительские хиты Beat прошлых лет. Список городов, расписание и программу можно найти тут.

Всё еще в прокате

Гипнотическая лента кумира синефилов Оливера Лаше, получившая приз жюри на Каннском фестивале. Луис (Серхи Лопес) отправляется на нелегальный рейв в марокканской пустыне, чтобы найти пропавшую дочь, а на фоне разворачивается нечто вроде Третьей мировой. «Ожидаемо эффектная, учитывая место действия, картинка; ухающий саундтрек; в ролях, за исключением заслуженного Лопеса, колоритные непрофессионалы. Аллегория отчасти поэтическая, отчасти политическая», — писал Станислав Зельвенский о ярком и нетривиальном фильме. Продюсерами выступили братья Альмодовар.

Черно-белый оммаж Ричарда Линклейтера о том, как создавался «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, один из главных шедевров французского кино. В центре сюжета находится съемочная группа годаровского дебюта: Жан-Поль Бельмондо, Джин Сиберг, взволнованный продюсер Жорж де Борегар и невозмутимый оператор Рауль Кутар. Однако фильм назван по имени движения, и среди героев также оказываются Трюффо, Росселлини, Брессон, Мельвиль, Кокто и еще пара десятков исторических персонажей. Единственное известное лицо в актерском составе — Зои Дойч в образе актрисы Сиберг (культовую американку не так давно в отдельном байопике играла Кристен Стюарт). Одним из главных фанатов «Новой волны» в Каннах стал Квентин Тарантино. Станислав Зельвенский также проникся любовным посланием Линклейтера французскому кино 1950–1960-х, которое, по его словам, можно смотреть как воздушную комедию про чудаковатых парижан.

Нежная семейная драма Йоакима Триера («Худший человек на свете», «Громче, чем бомбы») про дисфункциональную скандинавскую семью Борг, получившая в Каннах Гран-при. Театральная и телевизионная актриса Нора Борг (Ренате Реинсве) близка с сестрой Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос), но перманентно злится на знаменитого отца-режиссера Густава (Стеллан Скарсгард), давным-давно пропавшего из жизни дочерей. Когда долго болевшая мать Норы и Агнес умирает, Густав возвращается в Осло и неожиданно предлагает Норе сыграть главную роль в его новом фильме, который посвящен его покончившей с собой матери. Он написал сценарий специально под Нору и хочет снимать в их освободившемся семейном доме. Нора отказывается, и Густав предлагает роль американской кинозвезде (Эль Фаннинг), с которой случайно познакомился на местном фестивале. «Многое в этом нежном, утешительном фильме, снятом с расчетливой старомодностью, на первый взгляд кажется клише, но Триер и его постоянный соавтор Эскиль Вогт обнаруживают под вроде бы знакомыми поверхностями нетронутые залежи эмоций», — писал о драме Станислав Зельвенский.

Подробнее о фильме:

Психотерапевтка на грани нервного срыва в одиночку вынуждена справляться с болезнью дочери, всеми сопутствующими обязанностями и бытовыми катастрофами. Страшный и мучительный фильм о материнстве, снятый Мэри Бронштейн, женой Рональда Бронштейна, соавтора братьев Сэфди, для студии А24. Исполнительница главной роли Роуз Бирн уже успела получить «Серебряного медведя» на Берлинском фестивале. «Бирн, от лица которой камера не отлипает, проделывает фантастическую работу и одними глазами передает сто оттенков тревожности, варьирующейся от смутного беспокойства до полного безумия», — отчитывался после Берлинале Кинопоиск.

Автор: Михаил Моркин