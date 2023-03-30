Диана Милютина, 26 лет, актриса. Играла в «Фишере» и «Чистых»

Родилась в Санкт-Петербурге Козерогом в семье учителя и инженера. Сколько себя помню, всегда пропадала на тренировках в двух спортшколах (бальные танцы и плавание), в театральных кружках поэтому никогда не играла. Отличница в школе и мастер спорта по спортивным бальным танцам. Правда, из-за характера всегда снижали оценку за поведение.

В 16 лет по счастливой случайности провела все лето на съемочной площадке и мгновенно почувствовала магию актерской профессии. Окончила РГИСИ в 2020 году (мастерская С. Д. Черкасского). В страшный год ковида после окончания института была принята в труппу Театра им. Ленсовета, где играю по сей день. Люблю историческое кино, а оно любит меня: получила роли в проектах «Екатерина. Самозванцы», «Собор», «Великая», «Чистые». Самые значимые работы — «Фишер» и «Черная весна».