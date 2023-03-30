Диана Милютина, 26 лет, актриса. Играла в «Фишере» и «Чистых»

Диане Милютиной всего 26 лет, но она уже успела поработать с Сергеем Гинзбургом («Великая», «Собор»), Сергеем Тарамаевым и Любовью Львовой («Черная весна»); сыграть в кадре с Иваном Янковским («Фишер») и сняться в одном из самых ожидаемых сериалов 2024 года. Речь идет о «Чистых» Николая Хомерики, где Милютина исполнила Стешу — секс-работницу времен Российской империи, мечтающую сбежать из дома терпимости. В рубрике «Привет! Меня зовут…», где Кинопоиск предлагает молодым кинематографистам ответить на вопросы специальной анкеты, Диана рассказывает о своем отношении к постельным сценам и спортивном прошлом, а также делится актерскими лайфхаками и планами на будущее.
Дата и место рождения: 15 января 1998 года, Санкт-Петербург
Рост: 172 см
Цвет глаз: серо-зеленые
Родилась в Санкт-Петербурге Козерогом в семье учителя и инженера. Сколько себя помню, всегда пропадала на тренировках в двух спортшколах (бальные танцы и плавание), в театральных кружках поэтому никогда не играла. Отличница в школе и мастер спорта по спортивным бальным танцам. Правда, из-за характера всегда снижали оценку за поведение.
В 16 лет по счастливой случайности провела все лето на съемочной площадке и мгновенно почувствовала магию актерской профессии. Окончила РГИСИ в 2020 году (мастерская С. Д. Черкасского). В страшный год ковида после окончания института была принята в труппу Театра им. Ленсовета, где играю по сей день. Люблю историческое кино, а оно любит меня: получила роли в проектах «Екатерина. Самозванцы», «Собор», «Великая», «Чистые». Самые значимые работы — «Фишер» и «Черная весна».
— Что тебя сегодня обрадовало?
— Атмосфера доброго утра. Я сидела в своем любимом месте — возле кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Пила вкусный кофе и слушала пение канареек. Было чудесно.
— Назови три фильма, которые оказали на тебя влияние (произвели неизгладимое впечатление)?
— Во-первых, «Маленькая Вера». Потому что в этом кино есть женские переживания, замечательные актерские работы да и вообще жизнь. Еще назову «Работу без авторства» — не самую известную, но очень хорошую картину про раскол Германии. Она построена на символах, которые воздействуют прямиком на чувства. Третьим пусть будет фильм-спектакль «Юнона и Авось». Могу бесконечно его пересматривать, он прошибает и дает понимание, зачем вообще нужен театр.
— Первый фильм/мультфильм, который ты посмотрела в кинотеатре?
— В детстве я практически все время проводила в спортшколе, поэтому в кино бывала редко. Сложно рассказать именно про первый опыт, но хорошо помню, как вместе с папой мы пошли смотреть одну из первых частей «Гарри Поттера». Мама нас отправила со словами: «Смотрите своего дурацкого „Поттера“ сами!»
— В каком фильме ты бы хотела жить?
— В «Полночи в Париже» Вуди Аллена. Но, вообще, я смотрю фильмы, в которых жить, как правило, совсем не хочется…
— Топ-3 фильмов, в которых жить не хочется?
— В той же «Работе без авторства». Или, например, в «Любовниках с Нового моста». Там чудесная Жюльет Бинош, и фильм сам по себе прекрасный. Но жить в нем не хочется. Еще для жизни непригодны работы Триера и Линча.
— Лучший и худший фильм для первого свидания?
— Лучше всего звать вторую половинку на какую-нибудь мелодраму. А вот худший вариант — тупые комедии с шутками ниже пояса.
— Любовь — это…
— Доверие!
— Какой последний фильм заставил тебя плакать?
— Я сентиментальный человек, поэтому пробить меня на слезу несложно. И не только при просмотре кино. Например, однажды после карантина мы с однокурсником решили подарить детям радость и устроились работать Снегурочкой и Дедом Морозом. Во время нашего выступления я едва сдерживала слезы — просто из-за того, что ребята искренне верили нам, верили в чудеса. Если все же говорить про фильмы, то меня недавно заставила плакать «Собачья жизнь» Лассе Халльстрёма.
— Фильм, где бы ты хотела сыграть вместо главного актера?
— Хотелось бы сыграть вместо прекрасной Маргариты Тереховой в «Трех мушкетерах». Миледи — роль мечты.
— «Чистые», очевидно, твой наиболее масштабный проект. Но в твоей фильмографии уже более 30 ролей. Какая из них твоя любимая?
— Вспоминаются те роли, от которых не ждала успеха. Например, в «Фишере». Я даже не думала, что людей будет так трогать этот персонаж. И еще хочется отметить роль Таракановой в «Великой». Ее образ создавался под чутким руководством Сергея Гинзбурга, и работа над каждой сценой приносила колоссальное удовольствие.
— Как ты нащупала нерв для роли жены Бокова?
— У меня был рациональный подход. Я почитала книги и собрала всю информацию о болезни своей героини. Играть физиологические вещи вообще всегда интересно. Но и сложно, ведь актеры — люди суеверные… Да и работа сильно отражается на психосоматике. Например, когда у меня была повязка на шее с кровавым пятнышком, то к концу смены дико болело горло, даже глотать больно было. Потом еще несколько дней чувствовала себя не очень хорошо, хотя повязка была совсем не тугая.
— В обозримом будущем мы увидим тебя в новом сезоне «Молодежки». Можешь рассказать, кого ты там играешь?
— Девчонку с характером, дочь ректора института, которая постоянно борется за личное пространство, свои желания и убеждения. В общем, там конфликт отцов и детей, который в моей фильмографии еще не так широко представлен. Отчасти я свою героиню чувствую, потому что я сама учительская внучка и прекрасно понимаю, каково это — огребать дома, когда на тебя пожаловались. Хотя отношения с родителями у меня отличные.
— Уже в первых сериях «Чистых» видно, что Стеша — фактурная героиня, в которой сочетаются и красота, и характер. Как ты работала над персонажем?
— Арка Стеши очень большая и глубокая. Важно было разобраться, в каком состоянии она начинает свой путь и к чему в итоге приходит. Она действительно миловидна, но в то же время умна, стремится к познанию, к освоению врачебного дела. Поэтому перед съемками я тоже много времени посвятила изучению медицины. Еще читала об этапах болезни, которою героиня обнаруживает у себя во второй серии.
— Ты похожа на Стешу?
— Да. Решительностью и умением взять на себя ответственность. Остальные девушки в публичном доме недолюбливают Стешу, несмотря на то что она пытается делать добро. В моем детстве было нечто похожее. Я всегда старалась быть лидером, а одноклассницы мне объявляли бойкот.
— Как ты выдыхаешь после роли?
— После окончания смены стараюсь переключаться на свои дела и быт, говорить не «я», а «она», «моя героиня». А на самой площадке люблю чаще выходить из образа в перерывах между сценами.
— Помогает ли в кино театральный опыт?
— Безусловно. Потому что в театре мы долгие часы репетируем, открываем в себе новые возможности, пробуем силы в разных жанрах. Когда играешь спектакль за спектаклем, ты легко возбудим, можешь быстро переключиться, подстроиться под требования режиссера. На съемочной площадке, где царят жесткие тайминги, это очень помогает. А вот приходя из кино в театр, нужно долго вспоминать, что камер и крупных планов тут нет, необходимо работать на весь зал.
— Какой самый ценный урок ты получила от своего мастера/наставника/учителя?
— Наставлений было много. Например, однажды педагог по речи сказал, что мне необходимо занизить свой голос. И нам удалось добиться результата! Теперь могу играть взрослые женские роли, которые еще четыре года назад мне были недоступны. Бывали, впрочем, и советы, с которыми до сих пор не согласна. Например, с тем, что актер всегда должен диктовать условия и подстраивать всех под себя. Считаю, что не всегда стоит быть в надпозиции. Лучше, наоборот, вести диалог, пытаться прийти к консенсусу.
— В одном из интервью Николай Хомерики говорил: главная сложность заключалась в том, чтобы исполнители главных ролей сходились друг с другом. Как складывались взаимодействия с коллегами на площадке?
— В большом женском коллективе работать не всегда просто, особенно если играешь главную роль. Мне было важно расположить девочек к себе, наладить доверительные отношения. Поэтому сразу запомнила все сценические и киношные имена партнерш. Иногда люди сами идут на контакт. Вот Соня Синицына написала мне в соцсетях еще даже до того, как мы встретились на площадке! Что касается коллег-мужчин, то с некоторыми из них я уже была знакома. Например, с Никитой Кологривым, с которым мы работали на «Черной весне». Волнительнее всего было входить в кадр со старшими партнерами — Викторией Исаковой и Фёдором Бондарчуком. Были и страх, и трепет, но они меня сильно поддержали. Мы работали в полном сотворчестве, находились в постоянном диалоге. В общем, не зря нам на «Пилоте» вручили награду за лучший актерский ансамбль!
— Особое внимание в «Чистых» уделено костюмам. Художник Николай Никифоров сделал их символичными. Матушка ходит в черных нарядах — строгих и властных. Ее дочери — в красном, который ассоциируется одновременно и с кровью, и со свободой, борьбой и отвагой. А что о Стеше говорят ее костюмы?
— Цвет моей героини — зеленый. Это природный, первозданный, чистый, если можно так сказать, цвет. Кстати, сами костюмы на протяжении всего сериала меняются, что отражает внутреннюю трансформацию Стеши.
— А сколько всего нарядов у твоей героини было? Какой твой любимый?
— У меня было порядка пятнадцати костюмов. Некоторые очень неудобные, врезающиеся, например, в руки. Самый любимый — тот, который можно увидеть в начале сериала, бархатное рабочее платье. Оно как бы олицетворяет Стешу. Вроде бы и женственное, строгое, вместе с тем легкий наив все равно присутствует. Еще мне нравится платье горничной, потому что мы вместе с героиней многое пережили в нем.
— Среди зрителей и критиков уже разгорелась дискуссия. Одни утверждают, что в сериале нет переклички с нынешним временем. Другие видят разного рода аллюзии. Как считаешь, говорят ли зрителю «Чистые» что-то о современности?
— Мне кажется, да. Некоторые темы, которые поднимаются в сериале, актуальны до сих пор. Вместе с тем отношение женщин к проституции стало другим. В начале прошлого века девушки торговали телом от безысходности, и само ремесло считалось постыдным. Сейчас ситуация другая, и общество относится к этому проще, некоторые идут в этот бизнес, чтобы не работать умом.
— Судя по мировой практике, сейчас сцены секса появляются в кино все реже. Как считаешь, нужны ли они вообще зрителю?
— Бывает разное кино. Есть, например, «Нимфоманка», где все чрезмерно откровенно, но на этом построена вся концепция. Есть картины, где постельные сцены сняты очень романтично и чувственно — на такой подход тоже есть спрос. Что касается «Чистых», то тут без интимных моментов обойтись не вышло бы, ведь мы, в конце концов, рассказываем о публичном доме. При этом у нас нет пошлости, вместо нее некоторая загадка. Хотя бы потому, что тела персонажей не полностью обнажены.
— Твое хобби?
— Я трудоголик, и если есть возможность поучаствовать в каком-то проекте, то стараюсь ее не упускать. Поэтому на какие-то сложные и затратные увлечения времени не особо хватает. Когда возможность передохнуть все же есть, то я беру маму и веду ее на прогулку в парк. Походить и поболтать с мамой — отличное хобби! Еще отдыхаю во время занятий спортом. Танцы меня до сих пор не отпускают, поэтому время от времени импровизирую, придумываю какие-то связки. Хочется, чтобы хобби как-то помогало в работе. Взять то же фехтование — оно пригодилось на съемках двух проектов и в театре! Поэтому сейчас мечтаю освоить верховую езду, чтобы не задействовать дублеров.
— Есть какой-то дикий трюк, который приходилось исполнить самостоятельно?
— Стараюсь все трюки — и дикие, и не очень — выполнять сама. Например, на съемках одной студенческой короткометражки мне приходилось взбираться по канату и потом падать с высоты. А однажды пригодился навык катания на горных лыжах. В 2016 году я снималась в полном метре «Ура! Каникулы!» и самостоятельно съезжала с горки. Один спуск закончился неудачно: сноубордист из массовки меня сбил на скорости. Но, к счастью, обошлось без серьезных травм.
— Что поддерживает тебя в трудные времена?
— Музыка. Правда, я тот самый человек, который, когда грустно, включает печальные песни. Но тут, как говорится, клин клином… А вообще, настроение могут поднять даже самые простые вещи: зеленые деревья, розовые облака, хорошая погода. Иной раз выглядываешь в окно и понимаешь, что жизнь прекрасна! Как у Бениньи.
— Расскажи о своих музыкальных предпочтениях.
— Я открыта ко всему. Утром слушала всё вперемешку — от грузинских песен до Radiohead. А вот накануне перед сном — «Трио Меридиан» и Елену Камбурову. Очень хочется уметь петь, как она, чтобы сражать вокалом других людей. Иногда нахожу и с удовольствием слушаю группы, о которых никто толком не знает. Например, «Порез на собаке»! Это лютый психодел, но очень театрализованный. Слушая нечто подобное, я сразу придумываю в голове какие-то танцы, движения и даже театральные сцены.
— Твое тотемное животное?
— Собака!
— С каким режиссером хотела бы поработать в будущем?
— С Квентином Тарантино! Это было бы интересно, потому что для меня важно сниматься у режиссеров, которые очень дотошно относятся к своей работе. А из российских хотелось бы поработать с Сергеем Урсуляком.
— А себя хотела бы попробовать в режиссуре?
— Да! Но пока не совсем понимаю — в театре или в кино. Есть идея сделать моноспектакль, которая тянется еще из института, где я ежегодно участвовала в пластическом конкурсе. Три курса подряд сочиняла номера для двоих, а на последнем, когда хотелось выступить одной, все планы испортил ковид. Так что продолжаю думать в этом направлении, выбираю, какую историю хочу рассказать. Полагаю, что она все же будет про любовь.
— Что бы ты сказала себе пятилетней?
— Все твои страдания не напрасны! То, что ты сеешь сейчас, обязательно пожнешь потом.
— Что бы пожелала себе через 20 лет?
— Реализоваться профессионально и создать семью. Хочется увидеть себя счастливой со всех сторон.
Автор: Никита Демченко
Фото: Настя Ликкей для Кинопоиска