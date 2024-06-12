«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.

В новом выпуске ведущие обсуждают лучшие сериалы фестиваля «Пилот», который проходил с 20 по 24 июня в Иванове, и делятся впечатлениями от смотра.

