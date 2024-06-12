Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.
В новом выпуске ведущие обсуждают лучшие сериалы фестиваля «Пилот», который проходил с 20 по 24 июня в Иванове, и делятся впечатлениями от смотра.
Сериалы, упомянутые в выпуске
«Любопытная Варвара» (2024) — детективный сериал Wink о девочке Варваре, которая может раскрыть даже самое запутанное дело. Приз за лучший пилот фестиваля.
«Она такая классная» (2024) — роуд-муви Kion о трех дворовых товарищах, которые вместе с мальчиком Лёней с расстройством аутистического спектра отправляются из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Исполнитель роли Лёни — Лев Зулькарнаев, лучший актер «Пилота-2024».
«Дайте шоу!» (2024) — сериал-скандал от «Иви». Молодой журналист Паша (Олег Савостюк) проводит расследование для ток-шоу, а ситуация, которую он раскрывает, сталкивает неудачливую певицу (и бывшую девушку Паши) Веру и эстрадную звезду Артемьева (Милош Бикович) непредсказуемым образом.
«Теория большой лжи» (2024) — комедия ЦПШ, состоящая из историй разных членов семьи Говоруновых, которые очень много врут и из-за этого попадают в комические (и не очень) коллизии.
«Черная бухгалтерия» (2024) — комедия ТНТ о трех сотрудницах бухгалтерии, которые случайно получают сумку с бандитскими деньгами и пускаются в бега из Владивостока в Москву на машине.
«Взрослые» (2024) — дебютная работа Екатерины Тодоровской. История о трех подругах, которые знакомы с детства и в свои 25 продолжают дружить и помогать друг другу справляться с трудностями.
«Эль Русо» (2024) — драма Premier о старообрядке, которая из аргентинской общины пытается добраться к родителям в соседний город, но оказывается втянута в криминальное дело. Исполнительница главной роли Светлана Иванова — лучшая актриса «Пилота-2024».
«Чистые» (2024) — эротический триллер Wink об отдельно взятом доме терпимости и его обитательницах с Викторией Исаковой и Фёдором Бондарчуком. Лучший актерский ансамбль «Пилота-2024».
«Плевако» (2022) — процедурал-байопик самого народного адвоката Российской империи с Сергеем Безруковым в главной роли.
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Сезонное обострение» — подписывайтесь на него по этой ссылке (и обязательно вступайте в чат!). Там мы делимся интересными материалами по темам выпусков, публикуем бэкстейдж записей и разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Автор: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов
А какой российский сериал вы ждете в этом году?