«У нас есть Мстители дома». Собираем супергеройскую команду по мотивам 10 полузабытых экранизаций Marvel

Если человек говорит, что предпочитает «старого Паучка», то, скорее всего, имеет в виду Тоби Магуайра. А ведь первым актером, сыгравшим Питера Паркера, был Николас Хэммонд. Дебютировал он в телефильме «Удивительный Человек-паук» (1977), который был полнометражным пилотом одноименного сериала. Хэммонд на вчерашнего школьника совсем не похож (на момент съемок ему уже было 27 лет), да и типичного остроумия супергероя ему не достает. Зато наивные спецэффекты и сейчас смотрятся неплохо: Паучок летает между небоскребами, обездвиживает врагов паутиной и ползает по стенам (львиная доля таких сцен снята субъективной камерой, и выглядит это вполне уместно).

Увы, самому первому Паркеру не хватает культовых врагов из комиксов. Вместо этого он сражается с гипнотизерами, террористами и китайской мафией. Но Хэммонда в роли Паучка-ветерана все равно хочется увидеть. Кроссовер с безумной японской версией супергероя («Человек-паук»), который не гнушался брать в руки огнестрел и садился в огромных роботов, тоже приветствуем.