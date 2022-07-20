«У нас есть Мстители дома». Собираем супергеройскую команду по мотивам 10 полузабытых экранизаций Marvel

Современный зритель привык к тому, что почти все культовые супергерои Marvel уже собраны под эгидой единой киновселенной, и еще не забыл отдельные франшизы по комиксам издательства от других студий (трилогия «Человек-паук» Сэма Рэйми, трилогия «Блэйд», «Фантастическая четверка» и «Люди Икс» от Fox и др.). Но экранизировать комиксы Marvel начали еще в ХХ веке, и результаты были, мягко говоря, неоднозначными. Кинопоиск решил представить воображаемую команду Мстителей, составленную из героев десяти эксцентричных кинокомиксов.
«Удивительный Человек-паук» (1977–1979)
Олдскульный паутинник
Если человек говорит, что предпочитает «старого Паучка», то, скорее всего, имеет в виду Тоби Магуайра. А ведь первым актером, сыгравшим Питера Паркера, был Николас Хэммонд. Дебютировал он в телефильме «Удивительный Человек-паук» (1977), который был полнометражным пилотом одноименного сериала. Хэммонд на вчерашнего школьника совсем не похож (на момент съемок ему уже было 27 лет), да и типичного остроумия супергероя ему не достает. Зато наивные спецэффекты и сейчас смотрятся неплохо: Паучок летает между небоскребами, обездвиживает врагов паутиной и ползает по стенам (львиная доля таких сцен снята субъективной камерой, и выглядит это вполне уместно).
Увы, самому первому Паркеру не хватает культовых врагов из комиксов. Вместо этого он сражается с гипнотизерами, террористами и китайской мафией. Но Хэммонда в роли Паучка-ветерана все равно хочется увидеть. Кроссовер с безумной японской версией супергероя («Человек-паук»), который не гнушался брать в руки огнестрел и садился в огромных роботов, тоже приветствуем.
«Невероятный Халк» (1977–1982)
Великан-бодибилдер
Марк Руффало, Эдвард Нортон, Эрик Бана… А может, лучше Билл Биксби и Лу Ферриньо?! Для американского зрителя постарше именно эти два актера сыграли самую памятную версию Халка; Биксби солировал в роли ученого Дэвида Бэннера (именно так, в сериале его звали не Брюс), а бодибилдер Ферриньо отвечал за монструозного зеленого гиганта. Как и во многих экранизациях комиксов того времени, Халк сражался не с каноничными врагами, а с безликими политиками, военными и преступниками. Сериал продержался в эфире аж пять сезонов и продолжился полнометражками. О них чуть ниже.
«Доктор Стрэндж» (1978)
Колдун на чилле
Полнометражный пилот несостоявшегося телесериала о похождениях хирурга Стивена Стрэнджа (Питер Хутен), который внезапно для самого себя оказывается Верховным волшебником Земли и противостоит чародейке Моргане ле Фэй (Джессика Уолтер). Пожалуй, это одна из самых странных марвеловских экранизаций: события развиваются крайне медленно, Стрэндж почти весь хронометраж пытается закрутить роман с пациенткой (Энн-Мари Мартин) и даже толком не пользуется своими магическими силами. Из забавных стилистических особенностей — на фоне постоянно играет расслабленная бас-гитара, а Стрэнджа пытается соблазнить злодейка. Невольно закрадывается ощущение, что это ретроэротика, из которой по прихоти продюсеров вырезали все сексуальные сцены.
«Капитан Америка» (1979)
Мускулистый патриот-серфер
Звездно-полосатый суперсолдат дебютировал на телеэкранах еще в 1944 году. В черно-белом сериале, который снят всего через три года после появления Капитана Америка в комиксах, окружной прокурор Грант Гарднер (Дик Пурселл) сражался с преступниками на родной земле, в отличие от своего прототипа, который сражался на фронтах Второй мировой. Но наше сердце принадлежит забавному фильму 1979 года.
Вольный художник и бывший морпех Стив Роджерс (Рэб Браун) узнает, что его покойный отец в 1940-е был правительственным агентом, которого коллеги наградили насмешливым прозвищем Капитан Америка. Роджерсу ставят сыворотку суперсолдата, и романтичный белокурый ковбой по примеру отца собирается дать отпор злодеям, которые хотят взорвать бомбу. Вообще, Стив частенько разгуливает вдоль пляжа в коротких шортиках и больше похож на серфингиста, а не на культового супергероя. Хотя на амуницию, которую он надевает ближе к финалу, без смеха тоже не взглянешь: пластиковый прозрачный щит, нелепый мотоцикл и костюм рядового гимнаста. Актер Рэб Браун еще раз сыграл Роджерса в сиквеле «Капитан Америка 2: Слишком скорая смерть», а в следующий раз супергерой появился на экране в «Капитане Америка» 1990 года, где его сыграл уже Мэтт Сэлинджер (да, это сын автора «Над пропастью во ржи»!).
«Говард-утка» (1986)
Главный кринж-герой
Самый одиозный фильм этой подборки: среди продюсеров — Джордж Лукас, в наградном портфолио — четыре «Золотые малины». Говард (частично робот-аниматроник, частично костюм, в котором сидели актеры с карликовостью) — это действительно антропоморфная утка из пернатого мира, ужасного похожего на Землю. В результате человеческого эксперимента его утягивает в дождливый Кливленд, где его прессуют панки и негодяи, а сам он влюбляется в рокершу Беверли Свитцлер (Лиа Томпсон из «Назад в будущее»). Гремучая смесь нуара и комедии к концу превращается в странный сай-фай, где Говард и Беверли сражаются против какого-то демона, вселившегося в тело земного профессора (Джеффри Джонс). Но запомнился фильм не этим, а двумя спорными сценами — показом обнаженной груди утки-женщины (детям лучше этого не видеть) и постельными игрищами пернатого инопланетянина и актрисы, которую все знают как маму Марти Макфлая.
Реабилитация несчастного героя на экранах началась только в 2010-е. Джеймс Ганн выделил ему небольшое камео в обеих частях дилогии «Стражи Галактики». Актриса Лиа Томпсон уже несколько лет заявляет, что хочет сама снять новый фильм про Говарда. Будем надеяться, что эта попытка осуществится.
«Невероятный Халк: Возвращение» (1988)
Бог-культурист
У телеэкранизаций Marvel ХХ века есть одна странная особенность: супергерои действуют в изолированном мире, где никогда не встречаются с другими известными персонажами. Негласное табу нарушил фильм, который продолжает события сериала «Невероятный Халк». Дэвид Бэннер (Билл Биксби) уже много лет не превращался в Халка (Луи Ферриньо), но тут в его жизни возникает бывший ученик Дональд Блейк (Стив Левитт). Блейк делится находкой: во время экспедиции в Норвегию он нашел странный молот, который способен материализовать бога Тора (Эрик Аллан Крамер). Халк и Тор, естественно, объединят усилия, чтобы сразиться с очередными блеклыми плохишами.
Этот телефильм должен был стать пилотом так и не запущенного в производство сериала про бога грома. И очень жалко! Пусть экранный Тор оказался странноватым (он лишь пару раз использует электрическую силу своего Мьёлнира, а другие суперспособности в ход не пускает), зато он задорно выпивает залпом литровые кувшины пива, занимается армрестлингом с байкерами и флиртует с землянками. Ну и, разумеется, бегает без футболки по пляжу, играя кубиками пресса.
«Невероятный Халк: Испытание» (1989)
Адвокат и криминальный гений
Удивительно, что другой громкий кроссовер случился в следующей полнометражке про Халка. В ней Бэннер (все тот же Биксби) после нескольких лет скитаний приезжает в мегаполис и сразу же попадает в переплет, спасая женщину в метро от головорезов и обнажая свое монструозное альтер эго (и снова Ферриньо). Вскоре оказывается, что городом правит криминальный босс Уилсон Фиск (Джон Рис-Дэвис), а противостоит ему таинственный супергерой Сорвиголова, он же незрячий адвокат Мэтт Мёрдок (Рекс Смит). Фильм получился куда более удачным, чем предыдущее «Возвращение», потому что Биксби играет совсем отчаявшуюся версию Бэннера, практически полноценного драматического героя. Но без ударной дозы нелепостей обойтись все равно не удалось. Фиск (в комиксах брутальный лысый шкаф) тут выглядит как продюсер, а то и исполнитель русского шансона нулевых, а вместо руководства своей ОПГ самолично следит за камерами наблюдения, как рядовой охранник. «Испытание» должно было стать стартом сольного сериала Сорвиголовы, но его, как и шоу про Тора, задушили еще в колыбели.
«Поколение Икс» (1996)
Дешевые мутанты
И снова пилот несостоявшегося телесериала! «Поколение Икс» снято по мотивам одноименного комикса, который является спин-оффом «Людей Икс». Девушка-подросток Джубилейшен Ли (Хизер МакКомб) открывает у себя суперспособности (у нее из рук вылетают фейерверки) и привлекает к себе внимание правительства. Но ее спасают мутанты Эмма Фрост (Финола Хьюз) и Шон Кэссиди (Джереми Рэчфорд), которые предлагают Джубили присоединиться к школе Ксавье (самого профессора в сериале при этом нет) для одаренных подростков. Там вместе с ней учатся контролировать сверхсилы Анджело Эспиноза по прозвищу Кожа (Агустин Родригес), Мондо (Бампер Робинсон), М (Амарилис) и еще два персонажа, которых не было в комиксах Marvel (Сюзанна Дэвис и Рэндалл Славин). Противником молодежной команды становится чокнутый ученый с говорящей фамилией Треш (Мэтт Фрюэр), который хочет получить доступ к миру снов. «Поколение Икс» может похвастаться абсолютно безобразной компьютерной графикой, а больше, увы, ничем.
«Обезглавить Гидру» (1998)
Мачо-шпион
Гипермаскулинный фильм (ни за что не поверите, но он тоже мог стать пилотом сериала) по сценарию самого Дэвида Гойера, который в будущем поработает над трилогией Кристофера Нолана про Бэтмена, «Песочным человеком» и другими видными экранизациями комиксов. Это шпионский боевик про отставного одноглазого суперагента Ника Фьюри (в главной роли — Дэвид Хассельхофф!), который возвращается на службу по просьбе правительства и организации «Щ.И.Т.».
Фьюри вместе с графиней Валентиной Аллегрой де Фонтейн (Лиза Ринна) противостоит главарям террористической группировки «Гидра», в которую входит барон Вольфганг фон Штрукер (Кэмпбелл Лэйн), его дети Андреа (Сандра Хесс) и Вернер (Скотт Хейндл), ученый Арним Зола (Питер Хаворт) и другие марвеловские злодеи. Фильм получился настолько плохим, что ни о каком сериале (или запланированных сиквелах) и речи не могло быть; критики ругали спецэффекты, шаблонные диалоги и карикатурных злодеев. Впрочем, Хассельхофф в роли Фьюри выглядит вполне неплохо. Актер вернулся в киновселенную лишь в «Стражах Галактики 2» в роли самого себя. Джеймс Ганн, очевидно, питает любовь к плохим марвеловским экранизациям, раз вернул в Marvel не только Говарда-утку.
«Леший» (2005)
Экотеррорист
Леший в комиксах Marvel — это бывший ученый Тед Саллис, который волею экспериментов, магических причуд и собственной неудачи превратился в антропоморфное растительное существо, которое стоит на страже природы (примерно как более популярный герой Болотная Тварь из комиксов DC; появились они в одном и том же 1971-м). В экранизации 2005 года от оригинала практически ничего не осталось. Леший, конечно, защищает родные земли от вторжения обнаглевшего капиталиста, но вообще выглядит как плохо нарисованное компьютерное чудище и попутно разделывается со случайными подростками, которые занимаются сексом на болотах. В общем, типичный злодей из слэшера, а не интересный герой с неоднозначной судьбой.
Автор: Марат Шабаев
Фото: Aa Film Archive / Legion-Media, All Star Picture Library / Legion-Media, Moviestore Collection / Legion-Media, Nited Archives / Legion-Media