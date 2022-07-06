«Тор: Любовь и гром». Как Тайка Вайтити деконструирует мир Marvel

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Каким образом Тайка Вайтити создает контролируемый хаос на экране? Как чувство одиночества Тора (Крис Хемсворт) двигает сюжет? Что общего у персонажей Кристиана Бэйла и Натали Портман? И почему специфический юмор Вайтити отлично сочетается со структурой супергеройского фильма?
В свежем выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают фильм «Тор: Любовь и гром» и разбирают структуру супергеройского боевика. О том, что разозлило фанатов вселенной и почему фильм кажется хаотичным, рассказал Иван Чернявский, ведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные» и владелец магазина комиксов «Чук и Гик».
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов