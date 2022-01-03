«Женщина-Халк: Адвокат» — первая полноценная комедия Marvel

На Disney+ продолжается первый сезон нового марвеловского сериала. «Женщина-Халк: Адвокат» уже успела внести раскол в ряды критиков и зрителей: первые хвалят юмор и жизнерадостный тон, а вторые обвиняют шоу в мизандрии. Разбираемся, чего в сериале больше и как он вообще смотрится в киновселенной Marvel.

Марат Шабаев Обозреватель Кинопоиска

Адвокатесса Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани) жила самой обычной жизнью — работала в рядовой юридической конторе, пока однажды не превратилась в зеленую суперженщину. История возникновения ее способностей рассказана настолько же кратко, насколько и нелепо: как-то раз она попала в ДТП вместе со своим кузеном Брюсом Бэннером (Марк Руффало), тем самым Халком из «Мстителей». Капелька радиоактивно-супергеройской крови попала на ее рану, и ДНК Дженнифер изменилось навсегда.

Завязка «Женщины-Халка» занимает от силы пять минут — даже по меркам сверхстремительного (как в фильмах, так и в сериалах) Marvel это очень быстро. Но всему есть логическое объяснение: это первая полноценная комедия за все 14 лет существования франшизы, поэтому некоторые привычные драматургические схемы здесь просто неактуальны. Marvel постоянно обвиняют в том, что они снимают не экшен, а легкомысленные комедии (особенно в сравнении с насупленной киновселенной DC времен Зака Снайдера). Но фактически полноценных комедий в этой киновселенной прежде не было, и даже недавний сериал «Ванда/Вижн» был лишь синефильской стилизацией под формат ретроситкома, а не чистым жанровым продуктом.

Эту лакуну и место шоураннера удачно заняла Джессика Гао, известная как сценаристка телевизионных комедий вроде «Силиконовой долины», «Робоцыпа» и «Рика и Морти». У нее тут вроде как карт-бланш — Гао удачно презентовала свою концепцию шоу студии и заполучила проект.

В первой же серии зеленокожая героиня оказывается в секретной лаборатории, где Халк вроде как учит ее контролировать свои эмоции (сам он тренировался не один год и наломал немало дров за это время), но по большей части они весело выпивают и шутят про девственность Капитана Америка. Этот эпизод, по всей видимости, и вызвал ярость мужчин-зрителей: Дженнифер Уолтерс, в отличие от кузена, не нужно учиться сдерживаться. Самоконтроль — это суперспособность любой женщины в мире, где за любым проявлением женской эмоциональности следуют шутки и осуждение. За такой монолог заглавной героини (пафосный и довольно топорный) и странное соревнование с Халком в духе «Кто из нас круче?» (побеждает, разумеется, Уолтерс) сериал расплачивается самым низким рейтингом в истории КВМ — средний пользовательский балл на IMDb сейчас составляет 5.1.

Татьяна Маслани

Впрочем, предъявлять серьезные претензии «Женщине-Халку» немного странно — это смешное шоу занимает довольно органичное место в марвеловской системе координат, его назначение — внести немного жизни в неимоверно раздувшийся эпос. В этой вымышленной вселенной постоянно происходит какой-то кризис (нападение армии Локи на Нью-Йорк, сражения за опасные технологии, претензии космических диктатур, исчезновение половины землян), который все вынужденно расхлебывают в авральном режиме. Предыдущей связующей ниточкой между миром обычных людей и фантастическими событиями был сериал «Мисс Марвел», где новой супергероиней становилась девочка-фанатка тех самых супергероев. А «Женщина-Халк» эту новую тенденцию поддерживает: Дженнифер Уолтерс напивается в баре с коллегами, ищет новую работу, защищает своих клиентов от дуболомного правосудия. Короче говоря, не бросает свою повседневную жизнь и не вступает в ряды Мстителей. Да и зачем? У них же нет ни соцгарантий, ни зарплаты, ни пенсионного фонда.

Обстоятельства жизни адвокатессы с зеленым лицом все равно круто изменились: новые способности Уолтерс сразу стали новостью в медиа, соответственно, характер ее работы тоже приобрел свою специфику. Дженнифер стала адвокатом в свежеоткрывшемся отделе по правам сверхлюдей. Первый же клиент Уолтерс — бывший солдафон Эмиль Блонски (Тим Рот), он же суперзлодей Мерзость, который много лет назад по приказу правительства пытался прикончить ее кузена. Сейчас он ударился в дзен-буддизм, считает себя жертвой системы и даже пишет трогательные хокку бывшим противникам, а Дженнифер пытается выбить ему УДО.

Тим Рот

Тут надо отметить еще одну особенность сериала — не сногсшибательный, но довольно остроумный фан-сервис. Конечно, супергероиня сообщает зрителю (да, Женщина-Халк периодически ломает четвертую стену, как Дэдпул), что это не очередное шоу с еженедельными камео, но против правды не попрешь: в первой серии появляется Халк, во второй — Блонски, а в третьей — чародей Вонг из «Доктора Стрэнджа» (он свидетель по делу Мерзости) и внезапно популярная рэперша Megan Thee Stallion. Плюс трейлеры и промо обещают возвращение Сорвиголовы (Чарли Кокс). Героя одноименного сериала Netflix наконец-то полноценно интегрируют в большую КВМ. Но этим эзотерический смысл шоу не ограничивается — тут есть и довольно остроумные меташутки. Например, Халк в телефонном разговоре вспоминает дела давно минувших дней и заявляет, что тогда он был буквально другим человеком. На заре КВМ в фильме «Невероятный Халк» его сыграл Эдвард Нортон, но актер со скандалом покинул франшизу, и в первых «Мстителях» его заменил уже привычный нам Руффало.

До финала первого сезона остается еще полтора месяца (пока вышло три серии из девяти запланированных), но предварительный вердикт вынести уже можно. Половину обаяния обеспечивает удачное кастинговое решение — телезвезда Татьяна Маслани («Темное дитя») комфортно чувствует себя как в роли бойко-циничной Дженнифер Уолтерс, так и в качестве голоса цифровой великанши (CGI в «Женщине-Халке», увы, слабоваты). Да и в целом это довольно приятный комедийный сериал для фанатов Marvel. Закрученных юридических коллизий тут явно не будет (все-таки это не «Лучше звоните Солу»), но какие-то интересные кейсы с участием сверхлюдей гарантированы.