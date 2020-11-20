«Мисс Марвел». Почему сериал про супергероиню-мусульманку важен для канона

«Супермен и Лоис» (2021 — н.в.)

Гость подкаста Иван Чернявский рекомендует посмотреть сериал «Супермен и Лоис» о семейной жизни Кларка Кента (Тайлер Хэклин). Супергерой, привыкший бороться со злом, понимает, что справиться с воспитанием двух подростков, у одного из которых тоже есть суперспособности, не так уж и просто.

Сериал «Супермен и Лоис» смотрите на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

