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Подкаст«Мисс Марвел». Почему сериал про супергероиню-мусульманку важен для канона

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Что в «Мисс Марвел» перекочевало из комиксов, а что пришлось специально придумывать для экранизации? Почему главные злодеи неубедительны? Чем повседневность мусульманской диаспоры, которая показана в сериале, напоминает «Мы — Lady Parts»? Как сериал восприняли мусульмане? Почему все подростковые проблемы Камалы Хан (Иман Веллани) решаются неправдоподобно просто? И как будут связаны Мисс Марвел, Капитан Марвел (Бри Ларсон) и Моника Рамбо (Тейона Паррис) из «Ванды/Вижна» в будущем фильме «Марвелы»?

Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами) сериал Disney+ «Мисс Марвел» о юной поклоннице Мстителей и американке пакистанского происхождения Камале Хан (Иман Веллани). Девушка наследует от прабабушки браслет, который пробуждает в ней суперсилы. Вскоре она вступает в борьбу с древним злом. Специальный гость — Иван Чернявский, ведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные» и владелец магазина комиксов «Чук и Гик».

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«Супермен и Лоис» (2021 — н.в.)

Гость подкаста Иван Чернявский рекомендует посмотреть сериал «Супермен и Лоис» о семейной жизни Кларка Кента (Тайлер Хэклин). Супергерой, привыкший бороться со злом, понимает, что справиться с воспитанием двух подростков, у одного из которых тоже есть суперспособности, не так уж и просто.

Сериал «Супермен и Лоис» смотрите на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

В следующем выпуске ведущие расскажут о мини-сериале HBO Max «Лестница», основанном на реальной истории. Автор криминальных романов Майк Петерсен (Колин Фёрт) становится главным подозреваемым в деле об убийстве жены (Тони Коллетт).

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Новинка в подписке — многосерийная криминальная драма о бывшем полицейском, который теряет память после ДТП
В главных ролях:Александр Устюгов, Карина Андоленко, Дмитрий Ульянов
Режиссер:Денис Карышев
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