Что смотреть дома: новый «Тор», 3-й сезон «Приключений Пети и Волка», «Русалки»

Загрустивший Тор (Крис Хемсворт) и каменный Корг (Тайка Вайтити) путешествуют по Вселенной со Стражами Галактики. Их заносит в Новый Асгард, которым мудро правит Валькирия (Тесса Томпсон), а обязанности воителя при дворе исполняет Джейн Фостер (Натали Портман). В поисках лекарства от рака она прилетела в город асов, где и обрела мощь восстановившегося Мьёльнира и звание Могучего Тора. Вместе им предстоит сразиться с богоборцем Горром (Бэйл), который ненавидит сверхлюдей и крадет детей Нового Асгарда.

Второй супергеройский фильм Тайки Вайтити пытается поженить высокую трагедию и скетчи SNL. Получилось не так удачно, как в «Рагнарёке», но все равно лучше, чем в первых двух «Торах».