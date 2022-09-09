Что смотреть дома: новый «Тор», 3-й сезон «Приключений Пети и Волка», «Русалки»

Супергеройская комедия Тайки Вайтити, новые приключения школьника и говорящего волка и детектив с Петром Федоровым — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Тор: Любовь и гром»
Фантастический боевик с неузнаваемым Кристианом Бэйлом
Где смотреть: Disney+
Загрустивший Тор (Крис Хемсворт) и каменный Корг (Тайка Вайтити) путешествуют по Вселенной со Стражами Галактики. Их заносит в Новый Асгард, которым мудро правит Валькирия (Тесса Томпсон), а обязанности воителя при дворе исполняет Джейн Фостер (Натали Портман). В поисках лекарства от рака она прилетела в город асов, где и обрела мощь восстановившегося Мьёльнира и звание Могучего Тора. Вместе им предстоит сразиться с богоборцем Горром (Бэйл), который ненавидит сверхлюдей и крадет детей Нового Асгарда.
Второй супергеройский фильм Тайки Вайтити пытается поженить высокую трагедию и скетчи SNL. Получилось не так удачно, как в «Рагнарёке», но все равно лучше, чем в первых двух «Торах».
Станислав Зельвенский о новом «Торе»
«Приключения Пети и Волка», 3-й сезон
Обаятельный анимационный детектив для всей семьи
Где смотреть: Кинопоиск
Они встретились возле обычного петербургского светофора и уже третий сезон вместе путешествуют по сказочным мирам. Задачи у Пети (Иван Чабан) и Волка (Владимир Маслаков) самые разные: вернуть Колобка дедке с бабкой, примирить Змея Горыныча с богатырями или спасти Кощея Бессмертного от воров, пока он не перепугал всех врачей. Остроумный мультсериалов для детей и их родителей придумал Алексей Лебедев, работавший над «Смешариками» и «Атомным лесом».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
«Русалки», 1-й сезон
Атмосферный детектив с Петром Федоровым
Где смотреть: Кинопоиск, Wink — с 10 сентября
В дюнах недалеко от прибрежного города находят тело — судя по всему, это пропавшая 14 лет назад близняшка местной следовательницы Риты Тихоновой (Иева Андреевайте). Дело поручают лейтенанту Матвею Кожухову (Петр Федоров). Зацепки ведут в прошлое семьи Тихоновой, к местным колдуньям и даже русалкам. Ставки повышаются, когда пропадает дочь Риты.
Приморский детектив снял Александр Кириенко — режиссер «Ивановых», «Преступления» и «Клиники счастья». Во второстепенных ролях и эпизодах знаковые артисты — от Северии Янушаускайте и Мераба Нинидзе до Дмитрия Чеботарева и Дарьи Мороз.
«Ростов» — «Спартак», «Боруссия» — «Лейпциг», «Локомотив» — «ЦСКА»
Центральные матчи РПЛ, Бундеслиги и КХЛ
Где смотреть: Кинопоиск
«Спартак» едет в Ростов в гости к Валерию Карпину — главному тренеру сборной России и важному человеку в истории народной команды. Чтобы вернуться в чемпионскую гонку после поражения от «Зенита», москвичам нужна только победа. Игру можно посмотреть 11 сентября в 19:40 с опцией Матч Премьер.
«Лейпциг» уволил Доменико Тедеско. И это перед туром Бундеслиги, в котором команда будет играть против «Боруссии» из Дортмунда — лидера немецкого футбола. Старт — 10 сентября в 16:25, трансляция доступна с опцией Матч Футбол.
Для любителей хоккея в выходные есть настоящий блокбастер — битва топовых «Локомотива» и ЦСКА, которые последние несколько лет регулярно встречаются в плей-офф КХЛ. Смотрим матч 11 сентября в 17:20 в Плюсе.
«Дом, который построили Драконы», 1-й сезон
Документальный сериал о съемках спин-оффа «Игры престолов»
Где смотреть: Амедиатека
Чем вдохновлялись дизайнеры «Дома Дракона», создавая тронный зал и платье Рейниры? Какого размера был череп дракона Балериона? Почему Пэдди Консидайн не хотел никого пускать на Железный трон? И как превратить 150 статистов в многотысячных зрителей рыцарского турнира? О создании одного из главных хитов этого года рассказывают шоураннеры Мигель Сапочник и Райан Кондал, актеры Консидайн, Мэтт Смит, Милли Олкок, а также многочисленные профи из производственных цехов.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
«Пиноккио»
Классическая сказка в изложении создателя «Назад в будущее»
Где смотреть: Disney+
Одинокий кукольник Джепетто (Том Хэнкс) изготовляет деревянного мальчика Пиноккио (Бенджамин Эван Эйнсуорт), которого ночью оживляет Голубая фея (Синтия Эриво). Не успел старик нарадоваться сыну, как тот отправляется в далекое путешествие. Сначала Пиноккио угодит в кукольный театр жестокого Стромболи (Джузеппе Баттистон), а потом на остров Дураков и даже в чрево кита. История деревянного мальчика, чей нос вырастает от лжи, известна каждому. В этом году зрителей ждет сразу две версии «Пиноккио»: на этой неделе — от Роберта Земекиса, в декабре — от Гильермо дель Торо.
«Контейнер», 2-й сезон
Оксана Акиньшина и Филипп Янковский в драме о суррогатном материнстве
Где смотреть: Start
Саша (Акиньшина) — суррогатная мать ребенка, которого ждут состоятельный чиновник Вадим (Янковский) и его жена Марина (Маруся Фомина). Однако разрешившись от бремени, она забирает дитя себе и сбегает. Пока ее ищут заказчики, Саше предстоит решить еще одну проблему. Аня (Маша Лобанова), считавшая ее старшей сестрой, узнала, что Саша — ее мать. И теперь не выходит на связь. Режиссер второго сезона — Алексей Ляпичев (сценарист «Физрука» и «257 причин, чтобы жить»).
«Стая», 1-й сезон
Триллер о подростках в диких условиях
Где смотреть: more.tv
Соцработница Рита (Агата Муцениеце) устраивает горный поход для юных правонарушителей. Планы меняются после трагической гибели одного из сопровождающих: ребята берут Риту в заложники, прячутся в горах и образуют коммуну, точнее, стаю. Вслед за подростками и воспитательницей отправляются ее муж Роман (Макар Запорожский) и отец одного из ребят Логинов (Александр Робак). Обоих ждут жуткие откровения.
«Стая» — ремейк немецкого шоу «Дикая республика». В российской версии снялись Павел Табаков, Анастасия Красовская из «Трудных подростков», Эльшан Алескеров из «ЮЗЗЗ» и Екатерина Карташова из «Краша». Среди продюсеров — Жора Крыжовников и Федор Бондарчук.
Смотрите этот сериал на more.tv и на Кинопоиске в Плюсе с more.tv.
«Американский жиголо», 1-й сезон
Криминальный триллер с Джоном Бернталом
Где смотреть: Showtime
Джулиан Кэй (Бернтал) вел беспечную жизнь жиголо, пока не попал за решетку на 15 лет за убийство, которое не совершал. Выйдя на свободу, Джулиан ищет истинного виновника, место в современной секс-индустрии и единственную любовь — Мишель (Гретхен Мол).
Шоураннер Дэвид Холландер («Рэй Донован») решил переосмыслить классический неонуар Пола Шредера «Американский жиголо», где 40 лет назад играли Ричард Гир и Лорен Хаттон. Среди режиссеров — Грегг Араки («Загадочная кожа», «А теперь Апокалипсис») и Наташа Брайер, отвечавшая за операторскую работу в «Неоновом демоне».
«Толкачи», 1-й сезон
Израильская криминальная драма о наркоторговле
Где смотреть: Амедиатека
Юный Эли (Маор Леви) растет в неблагополучном районе Беэр-Шева, города на юге Израиля. Чтобы помогать семье, он устраивается на единственную доступную работу — торговцем наркотиками. Этим бизнесом руководит недавно вышедший из тюрьмы Джони (Ишай Лалуш).
Сериал основан на личном опыте его сценаристов и режиссеров Гая Балила и Элада Битона. «Толкачей» показывали в сериальной секции Берлинале и на фестивале «Темные ночи» в Таллине. Израильская академия ТВ присудила ему приз за лучший сценарий.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
2003 год. В Гвинее-Бисау происходит государственный переворот. Под шумок банда «Гиены Банги» крадет ящик золотых слитков, который им нужно доставить в Дакар. Чака (Янн Гаэль из «Лоро») и его люди еще не подозревают, что вынужденная остановка в дельте реки Салум приведет к встрече с потусторонними силами.
Режиссерский дебют конголезца Жана Люка Эрбуло очень тепло приняли на кинофестивале в Торонто. Криминальный боевик, смонтированный динамичнее, чем ранние фильмы Гая Ричи, в какой-то момент резко меняет жанр на мистический триллер с отсылками к африканским поверьям и кровавой истории континента.
Авторы: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Эрик Романенко / ТАСС