Адам Сэндлер — большой драматический актер! Вы не знали? Вот 8 примеров

8 июня на Netflix вышла спортивная драма «Прорваться в НБА», которая посвящена баскетбольному скауту и его попыткам продвинуть начинающего игрока в высшую лигу. Главную роль сыграл Адам Сэндлер. Мы решили вспомнить восемь фильмов, в которых один из самых популярных комиков Америки, известный в основном как амбассадор дурных комедий с юмором на грани фола, раскрывает весь свой актерский потенциал.

Четвертый и самый скромный в плане хронометража (всего 1,5 часа) фильм Пола Томаса Андерсона. Барри (Сэндлер) — восьмой ребенок в семье, где все остальные дети девочки. Он вырос в тени своих сестер, которые строго пресекали все его попытки завести романтические отношения, из-за чего у него появилось много комплексов. Но однажды он встречает Лену (Эмили Уотсон), которой суждено перевернуть его жизнь.

Лента участвовала в конкурсе 55-го Каннского кинофестиваля и получила премию за лучшую режиссуру. Для Сэндлера роль Барри Игана стала визитной карточкой и пропуском в мир авторского кино. Именно Пол Томас Андерсон впервые увидел, что в Сэндлере скрывается большой драматический талант. За эту роль актер был номинирован в 2003 году на «Золотой глобус».

Два старых университетских друга — успешный дантист-семьянин Алан (Дон Чидл) и увязший в депрессии инфантил Чарли (Сэндлер) — встречаются спустя много лет и возобновляют свою дружбу. Родные Чарли погибли в теракте 11 сентября. Он старается избегать этой темы и отказывается от помощи психологов.

Здесь Сэндлер вновь выворачивает себя наизнанку и делится большой болью. Хоть фильм и ругали за клишированность и манипулятивность, это все равно очень трогательная драма о мужской дружбе и свете в конце туннеля.

Мексиканка Флор (Пас Вега) вместе с дочерью переезжает в Калифорнию и устраивается горничной в большой дом. Хоть она и не знает английского, ей предстоит наладить отношения со всеми членами семьи, находящейся в эмоциональном кризисе.

Комедийная мелодрама Джеймса Л. Брукса, автора воодушевляющих и сверхдобрых фильмов («Лучше не бывает»), не привнесла в карьеру Сэндлера ничего кардинально нового, но все-таки в очередной раз дала понять, что актеру по силам быть трогательным и вдумчивым в роли отца семейства.

Фантастическая комедия об архитекторе-трудоголике, получившем в пользование волшебный пульт, способный управлять жизнью, как телевизором. Сэндлер здесь предстает в классическом, немного глуповатом амплуа, но во второй половине фильма актер привносит в свою роль больше серьезности и мораль в лучших традициях «Форсажа»: семья — это самое главное.

Трагикомедия Джадда Апатоу о закулисье мира комиков. Сэндлер изображает, по сути, почти самого себя — успешную голливудскую суперзвезду Джорджа Саймонс с богатым стендап-прошлым. Саймонс узнает, что он неизлечимо болен, и решает переосмыслить жизнь на пороге смерти. Сыграть в ящик без сожалений Джорджу помогает его большой поклонник и начинающий юморист Айра (Сет Роген).

Кризис среднего возраста, ошибки прошлого, принятие себя и своих демонов — Сэндлер в сложной роли надломленного и несчастного человека, оказалось, выглядит очень органично.

Экранизация одноименной книги Чада Калтгена. Режиссер «Джуно» Джейсон Райтман исследует взаимоотношения поколений и то, как интернет и технологии разобщают людей в современном мире. Герои Райтмана жаждут человеческого тепла, нежности и понимания. Когда они не находят этого в реальном мире, то погружаются в цифровой.

Сэндлер блистает в роли обделенного вниманием отца, который не может сблизиться с семьей и пытается найти утешение в просмотре порнографии.

Дэнни (Адам Сэндлер) разводится с женой и отправляется жить к отцу-неудачнику (Дастин Хоффман). У Дэнни есть сводный брат Мэттью (Бен Стиллер), тоже оказавшийся на распутье. Проблемы семьи, где всем друг на друга плевать, стали основой драмеди Ноа Баумбака.

Семейная мини-сага похожа на «Семейку Тененбаум» Уэса Андерсона, а сильный актерский состав, темы детских травм, упущенных возможностей и отношений с родителями делают ее ничем не хуже. Сэндлеру досталась комичная, но сильная роль непутевого поэта.

Сэндлер играет Говарда — ювелира из нью-йоркского торгового квартала, который погряз в долгах, закладывает свое имущество и вынужден вертеться как белка в колесе ради выживания. Но все, что он делает, на шаг приближает его к катастрофе.

После выхода криминального триллера на Netflix артисту заслуженно пророчили номинацию на «Оскар» и другие престижные награды. Сам Сэндлер обещал сняться в худшем фильме всех времен и народов, если Академия его не наградит (на момент написания статьи обещание не выполнено). Роль в «Алмазах» стала для Сэндлера карьерным ренессансом и восстановлением репутации — под впечатлением от бенефиса остались большинство критиков и зрителей, а братья Сэфди готовят с ним новый проект.

Автор: Павел Мальцев

Фото: All Star Picture Library / «Легион-Медиа»