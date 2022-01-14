Черно-белая «Трагедия Макбета»: театр теней в сольном дебюте Джоэла Коэна

Театральные спектакли оказались в группе искусств, которые из-за эпидемиологической обстановки рискуют выпасть с корабля современности. Возможно, постановка шекспировского «Макбета», которую Джоэл Коэн сделал на студии A24 и которая доступна на платформе Apple TV+, говорит, что театра теперь будет больше на домашних экранах. Об остальных посланиях фильма — в этой рецензии.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

Шотландский дворянин Макбет (Дензел Вашингтон), возвращаясь вместе со своим товарищем Банко (Берти Карвел) из победоносного похода, встречает трех сестер-ведьм (Кэтрин Хантер), которые произносят несколько туманных пророчеств, в частности обещая герою корону Шотландии. Эта смелая идея постепенно завладевает как самим Макбетом, так и его супругой (Фрэнсис МакДорманд), и, когда добродушный король Дункан (Брендан Глисон) останавливается переночевать в их замке, Макбет решается на убийство.

Пока Итан Коэн решил отдохнуть от кинематографа и занялся своей пьесой, его старший брат Джоэл вытащил театр в кино, взявшись за экранизацию текста из топ-10 мировой драматургии. И в 67 лет дебютировал сольно (в титрах совместных фильмов именно Джоэл долго значился единственным режиссером, но это была профсоюзная формальность). Выбор может показаться неожиданным и слегка пенсионерским, но, в сущности, «Макбет» с его ослепленным героем, самосбывающимися пророчествами и кровавой иронией прекрасно соответствует эпитету «коэновский», пусть и в более серьезном, чем обычно, регистре.