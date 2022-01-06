Гильдия актеров Америки объявила номинантов. На награды претендуют Леди Гага и Эндрю Гарфилд

Гильдия актеров Америки (SAG) объявила номинантов на свою ежегодную премию. Победители станут известны 27 февраля, а пока знакомимся с номинантами основных категорий.
Номинанты премии SAG в области кинематографа
Лучший актерский состав
Лучшая женская роль
- Джессика Честейн, «Глаза Тэмми Фэй»
- Леди Гага, «Дом Gucci»
- Николь Кидман, «В роли Рикардо»
- Дженнифер Хадсон, «Респект»
- Оливия Колман, «Незнакомая дочь»
Лучшая мужская роль
- Хавьер Бардем, «В роли Рикардо»
- Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета»
- Эндрю Гарфилд, «Тик-так… БУМ!»
- Бенедикт Камбербэтч, «Власть пса»
- Уилл Смит, «Король Ричард»
Лучшая женская роль второго плана
- Катрина Балф, «Белфаст»
- Кейт Бланшетт, «Аллея кошмаров»
- Кирстен Данст, «Власть пса»
- Ариана ДеБос, «Вестсайдская история»
- Рут Негга, «Идентичность»
Лучшая мужская роль второго плана
- Бен Аффлек, «Нежный бар»
- Трой Коцур, «CODA: Ребенок глухих родителей»
- Брэдли Купер, «Лакричная пицца»
- Джаред Лето, «Дом Gucci»
- Коди Смит-Макфи, «Власть пса»
Номинанты премии SAG в области телевидения
Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Чон Хо Ён, «Игра в кальмара»
- Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»
- Элизабет Мосс, «Рассказы служанки»
- Сара Снук, «Наследники»
- Риз Уизерспун, «Утреннее шоу»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Брайан Кокс, «Наследники»
- Билли Крудап, «Утреннее шоу»
- Джереми Стронг, «Наследники»
- Ли Чжон Джэ, «Игра в кальмара»
- Киран Калкин, «Наследники»
Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Эль Фаннинг, «Великая»
- Сандра О, «Кафедра»
- Джин Смарт, «Хитрости»
- Джуно Темпл, «Тед Лассо»
- Ханна Уэддингхэм, «Тед Лассо»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Майкл Дуглас, «Метод Комински»
- Бретт Голдстин, «Тед Лассо»
- Стив Мартин, «Убийства в одном здании»
- Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
- Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале
- Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»
- Синтия Эриво, «Гений»
- Маргарет Куэлли, «Уборщица. История матери-одиночки»
- Джин Смарт, «Мейр из Исттауна»
- Кейт Уинслет, «Мейр из Исттауна»
Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале
- Мюррей Бартлетт, «Белый лотос»
- Оскар Айзер, «Сцены из супружеской жизни»
- Майкл Китон, «Ломка»
- Юэн Макгрегор, «Холстон»
- Эван Питер, «Мейр из Исттауна»
SAG-AFTRA — крупнейшее объединение актеров, которое представляет почти 160 тысяч человек, работающих в индустрии кино, телевидения и радио. Номинанты определяются специальными комитетами. 2250 актеров выдвигают коллег по кинематографу, столько же человек выдвигают номинантов за работу на телевидении.
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