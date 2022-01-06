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Гильдия актеров Америки объявила номинантов. На награды претендуют Леди Гага и Эндрю Гарфилд

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Гильдия актеров Америки (SAG) объявила номинантов на свою ежегодную премию. Победители станут известны 27 февраля, а пока знакомимся с номинантами основных категорий.

Номинанты премии SAG в области кинематографа

Лучший актерский состав

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая мужская роль второго плана

Номинанты премии SAG в области телевидения

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале

SAG-AFTRA — крупнейшее объединение актеров, которое представляет почти 160 тысяч человек, работающих в индустрии кино, телевидения и радио. Номинанты определяются специальными комитетами. 2250 актеров выдвигают коллег по кинематографу, столько же человек выдвигают номинантов за работу на телевидении.

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В главных ролях:Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс
Режиссер:Энди Серкис
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