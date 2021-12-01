Что смотреть дома: 3-й сезон «Святого Майка», «И просто так», «Садоводы»

Сьюзан и Кристофер Эдвардс (Колман и Тьюлис) — кроткая пара из Ноттингемшира, которая убила двоих человек. Это были родители Сьюзан. После убийства в течение долгих лет Эдвардсы притворялись, что те живы — рассылали письма от лица родителей и рассказывали об их путешествиях. А все ради того, чтобы иметь доступ к банковскому счету. Солидную сумму, которая там лежала, супруги промотали на автографы знаменитых актеров (в том числе Гэри Купера).

Это действительно случилось в 1998 году, но то, как шло расследование убийства, в «Садоводах» не главное. Режиссера Уилла Шарпа («Кошачьи миры Луиса Уэйна») и сценариста-дебютанта Эда Синклера больше интересуют трепетная любовь Эдвардсов, их травмы и странные хобби.

