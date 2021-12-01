Что смотреть дома: 3-й сезон «Святого Майка», «И просто так», «Садоводы»

Сиквел «Секса в большом городе», британская комедия про тихонь-убийц, финальный сезон комедии о жулике, который притворяется священником, — рассказываем про самые интересные новинки российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«И просто так», мини-сериал
Новый сериал про секс, дружбу и шопинг с любимыми героинями
Где смотреть: Амедиатека
Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) замужем за Мистером Бигом (Крис Нот) и ведет подкаст о жизни в мегаполисе. Миранда (Синтия Никсон) продолжает строить адвокатскую карьеру, а Шарлотта (Кристин Дэвис) с головой погружена в семейный быт. «И просто так» — продолжение «Секса в большом городе», который стал вехой современного телевидения и радикально повлиял на то, как мы сегодня говорим о гендере, отношениях, деньгах и счастье.
«Садоводы», мини-сериал
Криминальная драмеди с Оливией Колман и Дэвидом Тьюлисом
Где смотреть: Амедиатека
Сьюзан и Кристофер Эдвардс (Колман и Тьюлис) — кроткая пара из Ноттингемшира, которая убила двоих человек. Это были родители Сьюзан. После убийства в течение долгих лет Эдвардсы притворялись, что те живы — рассылали письма от лица родителей и рассказывали об их путешествиях. А все ради того, чтобы иметь доступ к банковскому счету. Солидную сумму, которая там лежала, супруги промотали на автографы знаменитых актеров (в том числе Гэри Купера).
Это действительно случилось в 1998 году, но то, как шло расследование убийства, в «Садоводах» не главное. Режиссера Уилла Шарпа («Кошачьи миры Луиса Уэйна») и сценариста-дебютанта Эда Синклера больше интересуют трепетная любовь Эдвардсов, их травмы и странные хобби.
Смотрите этот мини-сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Святой Майк», 3-й сезон
Финал похождений лжесвященника
Где смотреть: Кинопоиск — с 12 декабря
В городе Лейтеберге новый священник — молодой и пригожий отец Зандман. Вернее, это берлинский жулик Макс Шефер (Даниэль Донской), который надел рясу, чтобы скрыться от полиции. Он постепенно привыкает к новому образу жизни и вдобавок влюбляется в полицейскую Еву (Беттина Бурхард), которая даже узнает его секрет. Осталось разобраться с прошлым в лице гангстерши Кати (Каролина Лодыга), которая хочет, чтобы приход Зандмана служил перевалочным пунктом для наркоторговли.
«Жизнь кино», мини-сериал
Цикл видеоэссе о любви к кино
Где смотреть: Netflix
Восемь видеоэссеистов, блогеров и киноманов рассказывают о любви к важнейшему из искусств. Спродюсированный Дэвидом Финчером мини-сериал состоит из шести тематических эпизодов. Они посвящены ностальгии, этике, блокбастерам, различиям между кино и телевидением.
«Куда ты идешь, Аида?»
Напряженная драма о геноциде в Югославии
Где смотреть: Кинопоиск
Аида Сельманагич (Ясна Джуричич) работает переводчицей нидерландского контингента ООН, который должен навести порядок в Сребренице. Однако армия Республики Сербской игнорирует их ультиматум, и геноцид боснийцев продолжается. Аида берет спасение родных в свои руки.
«Аида» соревновалась с «Еще по одной» в номинации «Лучший международный фильм» на прошлом «Оскаре». Драма о гражданской войне в Югославии награду не получила, но боснийку Ясмилу Жбанич пригласили снимать сериал «Одни из нас».
«Добро пожаловать на Землю», 1-й сезон
Экскурсия по планете с голливудской суперзвездой
Где смотреть: Disney+
Шестисерийная одиссея Уилла Смита по удаленным и удивительным точкам Земли — от горных вершин до пещер и океанских впадин. Режиссер этого живописного дока — Даррен Аронофски, автор «Реквиема по мечте», «Фонтана» и «Черного лебедя».
«Парень из Асакусы»
Комедия о начале карьеры Такеши Китано
Где смотреть: Netflix
1965 год. Бросивший университет Такеши Китано (Юя Ягира) устраивается в театр, где становится учеником легендарного Сэндзабуро Фуками (Ё Оидзуми). Тот требует от начинающего артиста не выходить из образа, чтобы постоянно оттачивать мастерство. Тем временем главным медиа эпохи постепенно становится телевидение.
Любимец европейских фестивалей и большая телезвезда на родине, Такеши тоже с чего-то начинал. О своем становлении как художника Китано снял условную трилогию «Такешиз», «Банзай, режиссер!» и «Ахиллес и черепаха». А про юношеские приключения написал прозу. На книге «Парень из Асакусы» и основан одноименный фильм, который поставил актер Хитори Гэкидан.
«Непрощенная»
Драма с Сандрой Буллок о жизни после тюрьмы
Где смотреть: Netflix
Отсидев 20 лет за убийство полицейского, Рут Слейтер (Буллок) выходит на волю и пытается жить дальше, но окружающие не дают ей забыть о прошлом. Тогда Рут решает найти младшую сестру, которую она и пыталась защитить 20 лет назад.
«Непрощенная» — ремейк одноименного британского мини-сериала, снятый Норой Финшелдт. Два года назад ее игровой дебют «Разрушительница системы» о сложной девятилетней девочке покорил Берлинале. Помимо Буллок, в фильме снялись Винсент Д’Онофрио, Виола Дэвис и Джон Бернтал.
«Краш»
Эксцентричная комедия про школу, снятая одним кадром
Где смотреть: START
Подмосковная школа на ушах: онлайн-урок о Бродском прерывает дикпик. Администрация во главе с директрисой-идеалисткой Лаймой Олеговной (Равшана Куркова) ищет виновного. У самой героини и без того хватает проблем: в школе незаконно продают фастфуд, начальство приезжает с проверкой, а в телефоне мужа Жоры (Макар Запорожский) обнаруживаются нюдсы незнакомой женщины.
«Краш» — полнометражный дебют братьев-драматургов Пресняковых («Изображая жертву»). Оператор, снявший картину одним кадром, — Андрей Найденов («Дорогие товарищи!»).
«Эдриенн»
Биография иконы независимого кино
Где смотреть: Амедиатека — с 11 декабря
Эдриенн Шелли — звезда американского инди-кино 1990-х. Она играла в фильмах культового режиссера Хэла Хартли («Невероятная правда», «Доверься»), а потом сама стала постановщицей. После громкого успеха «Официантки», которую она написала и сняла, Шелли убили в собственном офисе. «Эдриенн» снял супруг Шелли, актер Энди Острой.
Смотрите этот фильм в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой с 11 декабря
Автор: Алексей Филиппов