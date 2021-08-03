Героини продолжения «Секса в большом городе» одеваются как 20 лет назад. А что тут не так?

Но демонстративная нарядность и сильно усугубившийся привкус театральности в наши дни могут оказать шоу не лучшую услугу. Ведь главный подарок зрителям старого «Секса в большом городе» — возможность идентификации. Они видели в Кэрри, ее подругах и друзьях себя. В комментариях к кадрам со съемок зрители/читатели пишут: «Настоящие жительницы Нью-Йорка так не одеваются! Что в голове у стилиста?» И получают в ответ: «Это сериал не про реальность — это про чрезмерность и иллюзии!» Однако сила «Секса в большом городе» и Патриши Филд была в балансе и изрядной доли самоиронии: ее Кэрри одевалась так не для тебя, а для себя. А кадры из And Just Like That... пока больше похожи на фешен-съемку. Как замечает еще один комментатор, так наряжаются люди, которые приезжают в центр раз в месяц из пригорода. Глядя на Кэрри из нулевых в балетной пачке и «маноло-бланиках», мы видели героиню, каждый выход из дома которой выглядел как марш-бросок, требующий соответствующего снаряжения. В чрезмерно ярком стиле есть подспудная тревога и неуверенность, и этим он и был прекрасен. Но, черт побери, прошло 20 лет, и город должен был пасть. Или ролевая модель «принцесса в поиске» — тоже навсегда?

Что скрывать, «прошло 20 лет» и есть кульминация в этом сюжете. Кто в юности не задумывался, как бы он хотел выглядеть в пятьдесят? Ответ Кэрри, Шарлотты и Миранды: так же, как в тридцать — в круговороте сумок, шпилек и принтов. Противоположный вариант — это, например, как другая (реальная) героиня нью-йоркской жизни и, кстати, тоже колумнистка Фран Лебовиц, про которую в этом году вышел документальный сериал Скорсезе. Она придумала себе униформу из сшитых на заказ белых мужских рубашек, английского пальто и джинсов Levis 501 и ходит так чуть ли не со времен Studio 54. Второй подход, кажется, по крайней мере избавляет от несколько конфузного сценария, когда мама с дочкой оделись в одинаковые вещи. Но нет сомнений, что у варианта Кэрри, Шарлотты и Миранды гораздо больше поклонниц. Среди них, конечно, первые зрительницы, мыслившие свой личный успех по мотивам колонок Брэдшоу; вполне может быть, они пришли к этому успеху, и даже легко представить, что они по-прежнему покупают бумажные журналы в киосках.

Такой подход могут принять и сегодняшние 30-летние девушки — движущая сила креативных офисов, баров и ресторанов больших городов; они, наверное, смотрели похождения Кэрри, когда им было по 10 лет. В общем, сериал And Just Like That... решил встать на тропу эксплуатации ностальгии, и по-настоящему оценить его смогут только те, кому есть что вспоминать. Ведь нулевые были по-своему прекрасной эпохой; кому-то кажется, что она сосредоточена на статусе и отношениях, кому-то — на стиле и романтике, для кого-то они так и не закончились. В любом случае, со стилем стоит быть аккуратнее: в наши дни журнальные обложки мало кто видит, а вот попасть на острый язык «Антиглянца» легче легкого.

Фото: HBO Max, Gotham / GC Images / Getty Images, United Archives / «Легион-медиа», Josiahw / Backgrid / «Легион-медиа», Christopher Peterson / Splashnew / «Легион-медиа», RCF / MEGA / GC Images / Getty Images, Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images, Raymond Hall / GC Images / Getty Images, James Devaney / GC Images / Getty Images, Ndz / Starmaxinc.Com / Newscom / Sipa / «Легион-медиа», Landmark Media / «Легион-медиа» All Star Picture Library / «Легион-медиа»