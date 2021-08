Героини продолжения «Секса в большом городе» одеваются как 20 лет назад. А что тут не так?

Впрочем, сейчас Патришу Филд на съемках And Just Like That... в Нью-Йорке не видно — она предпочла работу над вторым сезоном «Эмили в Париже». Но Дэнни Сантьяго и Молли Роджерс, которые вместе с Филд работали над киноверсиями, на месте и продолжают, как мы видели по репортажам со съемок, мешать винтаж, шпильки, странные шляпки с одеждой американских дизайнеров. Другое дело, что со времен первого выхода голубой розы много чего случилось. Расцвели и угасли хипстеры (но успели снять новую прошивку темы о приключениях четырех девушек в Нью-Йорке — сериал «Девочки» Лины Данэм); появились стритстайл и стритвир, кроссовки — а не шпильки — за 800 у. е. Были социальные сети, Tinder, феминизм, #MeToo, новая этика, Крым, Демна Гвасалия, Алессандро Микеле, сериалы «Эйфория» и «Я могу уничтожить тебя», Грета Тунберг, ребенок по имени ​​X Æ A-12, ресайклинг и састейнебл, пандемия, наконец. И все это, так сказать, раздвинуло поле дискуссии.

Мы оказались в новом мире, из которого девяностые и нулевые выглядят такой «бель эпок», где можно бесконечно обсуждать мужчин, наряды и шпильки. Тогда это было феминизмом и позицией независимой женщины. Теперь же стало заметно, что девушки сериала — весьма традиционные особы (за исключением разве что Саманты с ее радикальной сексуальностью, но ее в грядущем And Just Like That... как раз не будет). На новые вызовы времени должны ответить новые персонажи: сообщается, что у Кэрри появится non-binary-подруга, и самое подходящее слово тут будет «предсказуемо». И хотя, конечно, обсуждение идеальных мужчин и пикантных тем никто не отменял, интересно, как знакомые героини справятся с новым миром, в том числе стилистически.

Судя по сообщениям со съемочной площадки и Instagram-аккаунту justlikethatcloset, тщательно документирующему луки героинь с указанием цен и того, где их можно купить, Сантьяго и Роджерс решили не искушать фортуну. Не волнуйтесь: если и была теоретическая возможность, что Кэрри с подругами как-то изменятся в соответствии с новым контекстом, то она отброшена.