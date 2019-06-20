щелкнапамять: звезды снова снимают фестиваль «Кинотавр» на пленочные фотокамеры

КиноПоиск предложил Бурунову, Янковской и другим гостям «Кинотавра» отложить смартфоны и снимать на одноразовые мыльницы все, что им хотелось бы запомнить. Никто не знал, что получится, и в этом-то вся прелесть!
32-й фестиваль «Кинотавр» в Сочи закончился, а наш проект #щелкнапамять продолжается. В первой части вы могли видеть актера Александра Паля на фоне Росгвардии и на фоне прибрежного горизонта, поющую Ирину Горбачеву на вечеринке закрытия программы короткого метра, много диких селфи Юры Борисова и одинокую чайку на балконе гостиницы «Жемчужина» (режиссер комедии «Я худею» Алексей Нужный сфотографировал только ее).
КиноПоиск продолжает проявлять пленки и публиковать фотографии из камер наших корреспондентов, вернувшихся из Сочи. В новом выпуске — снова Паль, но теперь уже в качестве автора снимков, лучезарная улыбка Вари Шмыковой, портреты, сделанные Владимиром Мишуковым, актером и фотографом, и много светской (и не очень) хроники. Всего мы раздали почти 40 фотокамер на «Кинотавре», так что ждите продолжения.
Александр Паль Сергей Бурунов Павел Деревянко Светлана Камынина Ксения Кутепова
Владимир Мишуков Наташа Меркулова Лиза Янковская Денис Шведов Алексей Чупов
Александр Паль
Актер конкурсного фильма «День мертвых», снимался в «Глубже!» и «Верности», которые участвовали в конкурсе прошлых фестивалей. Паль входил в жюри короткого метра на «Кинотавре-2019».
Сергей Бурунов
Звезда «Полицейского с Рублевки» представлял на фестивале фильмы из программы «Кино на площади» — «Родные» и «Пара из будущего».
Павел Деревянко
Мастер гротескных комедий («Беспринципные», «Домашний арест») на фестивале участвовал в конкурсной программе с драмеди «Подельники» и получил приз за лучшую мужскую роль.
Светлана Камынина
Гостья «Кинотавра», звезда «Интернов» и Анна Кирилловна — одно из альтер эго героини в сериале «Настя, соберись!».
Ксения Кутепова
Актриса театра «Мастерская Петра Фоменко» с начала 1980-х снимается в кино — вместе со своей сестрой-близнецом Полиной Кутеповой и по отдельности. В Сочи представляла фильм «Портрет незнакомца» режиссера (и своего мужа) Сергея Осипьяна. В нем она как раз играет с Полиной.
Владимир Мишуков
Актер, фотограф и немного общественный деятель, который выступает за права женщин. Среди его последних проектов — роли в сериалах «Содержанки», «Шерлок в России» и «Пропавшая». В 2018-м на «Кинотавре» был в качестве участника конкурса с фильмом Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол».
Наташа Меркулова
Режиссер и сценаристка, которая работает вместе с мужем Алексеем Чуповым. В 2013 году их фильм «Интимные места» стал лучшим дебютом «Кинотавра», в 2021-м «Капитан Волконогов бежал» получил приз за лучший сценарий и стал победителем зрительского голосования, которое проводит КиноПоиск. Из Сочи она вернулась с концептуальной съемкой.
Лиза Янковская
Актриса из знаменитой кино- и театральной династии, звезда недавно вышедшего сериала «Пропавшая». В Сочи приехала с конкурсным фильмом «Подельники».
Денис Шведов
Актер множества российских сериалов, в том числе «Метода» и «Мажора». Снимался в фильмах Юрия Быкова «Завод» и «Майор». А еще вместе с Ириной Горбачевой, Катериной Шпицей и Александром Петровым он поучаствовал в Великом Русском Фильме, который Сергей Гилев снимал для КиноПоиска в 2019 году.
Алексей Чупов
Режиссер — вместе с Наташей Меркуловой — конкурсного фильма «Капитан Волконогов бежал». Также вместе с Меркуловой они сняли по своим сценариям фильм «Человек, который удивил всех» (за него Наталья Кудряшова получила приз за лучшую женскую роль в Венеции) и сериал «Колл-центр». А еще написали сценарий трилогии «Гоголь» и блокбастера «Салют-7».
Продюсер: Елена Рябцева при участии Ольги Белик, Арины Ружейниковой и Дарьи Хононзон
Благодарим: Алину Позднякову, Елену Слатину,
Наталью Москальонову, Анну Васильеву и дирекцию фестиваля «Кинотавр»
Идея: Вера Бирюкова