щелкнапамять: звезды снова снимают фестиваль «Кинотавр» на пленочные фотокамеры

КиноПоиск предложил Бурунову, Янковской и другим гостям «Кинотавра» отложить смартфоны и снимать на одноразовые мыльницы все, что им хотелось бы запомнить. Никто не знал, что получится, и в этом-то вся прелесть!

32-й фестиваль «Кинотавр» в Сочи закончился, а наш проект #щелкнапамять продолжается. В первой части вы могли видеть актера Александра Паля на фоне Росгвардии и на фоне прибрежного горизонта, поющую Ирину Горбачеву на вечеринке закрытия программы короткого метра, много диких селфи Юры Борисова и одинокую чайку на балконе гостиницы «Жемчужина» (режиссер комедии «Я худею» Алексей Нужный сфотографировал только ее).



КиноПоиск продолжает проявлять пленки и публиковать фотографии из камер наших корреспондентов, вернувшихся из Сочи. В новом выпуске — снова Паль, но теперь уже в качестве автора снимков, лучезарная улыбка Вари Шмыковой, портреты, сделанные Владимиром Мишуковым, актером и фотографом, и много светской (и не очень) хроники. Всего мы раздали почти 40 фотокамер на «Кинотавре», так что ждите продолжения.