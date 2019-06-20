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«Кинотавр-2021»

#щелкнапамять: звезды снова снимают фестиваль «Кинотавр» на пленочные фотокамеры

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КиноПоиск предложил Бурунову, Янковской и другим гостям «Кинотавра» отложить смартфоны и снимать на одноразовые мыльницы все, что им хотелось бы запомнить. Никто не знал, что получится, и в этом-то вся прелесть!

32-й фестиваль «Кинотавр» в Сочи закончился, а наш проект #щелкнапамять продолжается. В первой части вы могли видеть актера Александра Паля на фоне Росгвардии и на фоне прибрежного горизонта, поющую Ирину Горбачеву на вечеринке закрытия программы короткого метра, много диких селфи Юры Борисова и одинокую чайку на балконе гостиницы «Жемчужина» (режиссер комедии «Я худею» Алексей Нужный сфотографировал только ее).

КиноПоиск продолжает проявлять пленки и публиковать фотографии из камер наших корреспондентов, вернувшихся из Сочи. В новом выпуске — снова Паль, но теперь уже в качестве автора снимков, лучезарная улыбка Вари Шмыковой, портреты, сделанные Владимиром Мишуковым, актером и фотографом, и много светской (и не очень) хроники. Всего мы раздали почти 40 фотокамер на «Кинотавре», так что ждите продолжения.

Александр Паль Сергей Бурунов Павел Деревянко Светлана Камынина Ксения Кутепова

Владимир Мишуков Наташа Меркулова Лиза Янковская Денис Шведов Алексей Чупов

Александр Паль

Сергей Бурунов

Павел Деревянко

Светлана Камынина

Ксения Кутепова

Владимир Мишуков

Наташа Меркулова

Лиза Янковская

Денис Шведов

Алексей Чупов

Александр Паль

Актер конкурсного фильма «День мертвых», снимался в «Глубже!» и «Верности», которые участвовали в конкурсе прошлых фестивалей. Паль входил в жюри короткого метра на «Кинотавре-2019».

На этом фото курят Петр Федоров и Егор Корешков. Вместе с ними в кадре — журналисты «Дождя» Когершин Сагиева и Денис Китаев, режиссеры Соня Райзман и Данил Иванов, а также Мария Карпова и Алена Глушкова

Евгений Цыганов

Равшана Куркова

Режиссер Виктор Рыжаков и Равшана Куркова

Агриппина Стеклова, Виктория Толстоганова и Алексей Агранович

Алексей Агранович

Сам Паль с чужими дипломом и призом

Продюсер Артем Васильев и Катя Комолова
Юра Борисов с женой Анной Шевчук

Александр Паль и Агриппина Стеклова

Андрей Бурковский и Алексей Агранович

Егор Корешков с участниками и гостями конкурса короткого метра

Егор Корешков и отдыхающие

Сергей Бурунов

Звезда «Полицейского с Рублевки» представлял на фестивале фильмы из программы «Кино на площади» — «Родные» и «Пара из будущего».

Съемочная группа фильма «Подельники» на премьере

Одинокие кресла на площади ждут своих гостей для вечернего просмотра

Бурунов у бассейна

В середине — Ольга Бурковская, правее Ольга Долматовская и Жора Крыжовников

Павел Деревянко

Мастер гротескных комедий («Беспринципные», «Домашний арест») на фестивале участвовал в конкурсной программе с драмеди «Подельники» и получил приз за лучшую мужскую роль.

Юлия Хамитова слева и справа Анна Чурина

Артем Полосатый и Лиза Янковская

Андрей Григорьев-Апполонов

Анна Чурина

Светлана Камынина

Гостья «Кинотавра», звезда «Интернов» и Анна Кирилловна — одно из альтер эго героини в сериале «Настя, соберись!».

В телефоне — Стас Шаповалов из дирекции фестиваля

Чайка на балконе — сквозной мотив этого проекта. Всякую чайку на фестивале зовут Виталий — такое имя им придумал фотограф Геннадий Авраменко

Ксения Кутепова

Актриса театра «Мастерская Петра Фоменко» с начала 1980-х снимается в кино — вместе со своей сестрой-близнецом Полиной Кутеповой и по отдельности. В Сочи представляла фильм «Портрет незнакомца» режиссера (и своего мужа) Сергея Осипьяна. В нем она как раз играет с Полиной.

Справа — Татьяна Долматовская и Денис Катаев
Егор Корешков

Игорь Мишин

Владимир Мишуков
Варвара Шмыкова. На заднем плане — Владимир Мишуков и Ольга Сутулова

Артур Пирожков (он же Александр Ревва)
Селфи с Юрием Морозом

Справа — Владимир Мишуков
Анна Банщикова, Чулпан Хаматова и Ксения Кутепова

Владимир Мишуков

Актер, фотограф и немного общественный деятель, который выступает за права женщин. Среди его последних проектов — роли в сериалах «Содержанки», «Шерлок в России» и «Пропавшая». В 2018-м на «Кинотавре» был в качестве участника конкурса с фильмом Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол».

Алена Свиридова
Федор Бондарчук
Сергей Бурунов

Александра Ремизова

Петр Буслов

Алена Михайлова и Владимир Мишуков
Юлия Марченко

Ольга Сутулова
Олеся Судзиловская
Селфи с Ариной Ружейниковой

Михаил Друян

Владимир Мишуков

Алена Михайлова

Борис Хлебников

Наташа Меркулова

Режиссер и сценаристка, которая работает вместе с мужем Алексеем Чуповым. В 2013 году их фильм «Интимные места» стал лучшим дебютом «Кинотавра», в 2021-м «Капитан Волконогов бежал» получил приз за лучший сценарий и стал победителем зрительского голосования, которое проводит КиноПоиск. Из Сочи она вернулась с концептуальной съемкой.

Лиза Янковская

Актриса из знаменитой кино- и театральной династии, звезда недавно вышедшего сериала «Пропавшая». В Сочи приехала с конкурсным фильмом «Подельники».

Александр Паль
Юра Борисов и вновь Паль
Егор Корешков, Александр Паль, Юра Борисов и Олег Гаас
Селфи с Борисовым и Палем. На заднем плане — Павел Деревянко

Михаил Тройник и Никита Ефремов

Селфи с Егором Корешковым
Юра Борисов

Александр Паль и Павел Деревянко

Денис Шведов

Актер множества российских сериалов, в том числе «Метода» и «Мажора». Снимался в фильмах Юрия Быкова «Завод» и «Майор». А еще вместе с Ириной Горбачевой, Катериной Шпицей и Александром Петровым он поучаствовал в Великом Русском Фильме, который Сергей Гилев снимал для КиноПоиска в 2019 году.

За столом — Наталия Бардо и Рината Пиотровски

Режисеры Евгений Григорьев и Юрий Быков
Владимир Мишуков в майке с Владимиром Мишуковым

Алексей Чупов

Режиссер — вместе с Наташей Меркуловой — конкурсного фильма «Капитан Волконогов бежал». Также вместе с Меркуловой они сняли по своим сценариям фильм «Человек, который удивил всех» (за него Наталья Кудряшова получила приз за лучшую женскую роль в Венеции) и сериал «Колл-центр». А еще написали сценарий трилогии «Гоголь» и блокбастера «Салют-7».

Сам Чупов
Анна Уколова и Наташа Меркулова

Наташа Меркулова
Сергей Бурунов и Анастасия Уколова

Павел Табаков. На заднем плане — затылок Борисова

Юлия Хлынина и Павел Табаков

Сам Борисов
Сергей Поварницын

Продюсер: Елена Рябцева при участии Ольги Белик, Арины Ружейниковой и Дарьи Хононзон

Благодарим: Алину Позднякову, Елену Слатину,

Наталью Москальонову, Анну Васильеву и дирекцию фестиваля «Кинотавр»

Идея: Вера Бирюкова

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Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
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