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«Кинотавр-2021»

#щелкнапамять: звезды снимают фестиваль «Кинотавр» на пленочные фотокамеры

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КиноПоиск предложил Горбачевой, Борисову и другим гостям «Кинотавра» на время фестиваля променять Instagram на одноразовые мыльницы и снимать все, что им хотелось бы запомнить. Это первая часть нашего специального проекта на «Кинотавре», участники которого не знали, что у них получится. И в этом вся его прелесть!

«Кинотавр» — главный фестиваль российского кино и главное приключение для кинематографистов и зрителей. 32-й раз он проходит в городе Сочи, где можно не только смотреть фильмы, но еще и купаться в море, есть шашлык и барабульку, собирать гальку и новые впечатления, заводить знакомства и встречаться со старыми друзьями.

Однако фестивальная неделя пролетает быстро, а счастливые моменты стремительно тускнеют. КиноПоиск решил остановить курортное мгновенье в проекте #щелкнапамять, предложив гостям и участникам «Кинотавра» сфотографировать самые яркие моменты на фотопленку. Мы раздали им одноразовые пленочные мыльницы и попросили снять все, что им хотелось бы запомнить на «Кинотавре-2021». Сделать фотографию, как в детстве, когда кадров всего 27, а нужно успеть щелкнуть и надувной круг, и обгоревшие носы, и шумную компанию друзей. Мы смогли идентифицировать не всех.

Сергей Гилев Нонна Гришаева Евгений Цыганов Алексей Нужный Кирилл Соколов

Ирина Горбачева Егор Корешков Юра Борисов Олег Гаас Никита Ефремов

Сергей Гилев

Нонна Гришаева

Евгений Цыганов

Алексей Нужный

Кирилл Соколов 

Ирина Горбачева

Егор Корешков

Юра Борисов

Олег Гаас

Никита Ефремов

Сергей Гилев

Актер конкурсного фильма «Нуучча», также снимался в «Чиках» и «Пищеблоке».

Сергей Гилев. Фотография на память в отеле «Жемчужина»

Даниил Радлов и Варвара Шмыкова

Конференц-зал «Под люстрой»
Олег Гаас с камерой проекта #щелкнапамять

Нонна Гришаева

Кино- и театральная актриса, которая великолепно справляется с комедийными ролями и блистает на фестивальных дорожках. Играла в «Дне выборов» и других проектах «Квартета И», а также в более чем 20 сериалах и 30 фильмах.

Бассейн гостиницы «Жемчужина»

Евгений Цыганов

На «Кинотавр» приехал в качестве актера конкурсного фильма «Медея», участвовал в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» с фильмом «Мятежный». Также в программе «Кинотавр. Сериалы» показали «Везет» с участием Цыганова.

Выступление Ирины Горбачевой
Любовь Толкалина, Юлия Хамитова и Михаил Тройник

Александр Паль и Егор Корешков

Селфи с Павлом Деревянко и предположительно Юрой Борисовым

Алексей Нужный

Режиссер первого сезона сериала «Ольга» и автор комедии «Я худею» с Сашей Бортич и Евгением Куликом. В Сочи в программе «Кино на площади» показали его прошлогодний фильм «Огонь».

Алексей Нужный сделал в Сочи только одну фотографию

Кирилл Соколов

Режиссер, которого критики за фильм «Папа, сдохни» стали называть «русским Тарантино». На «Кинотавре» представлял в конкурсной программе фильм «Оторви и выбрось».

Кирилл с Викторией Коротковой
Балкон номера «Жемчужины» с видом на Зимний театр (а чайку мы уже видели)

Съемочная группа «Кино ТВ», которые делают дневник фестиваля

Ирина Горбачева

Мультиформатная звезда кино, театра и соцсетей, обладательница всех возможных премий, которая в 2021 году запела. В Сочи она выступила на вечеринке закрытия программы «Кинотавр. Короткий метр», также там был показан фильм «Огонь» с ее участием.

На лестнице Зимнего театра 

Авангардистский ракурс «Жемчужины»

Егор Корешков

Актер театра и кино, сыгравший в фильмах «Горько» и «Нефутбол». Исполняет главную роль в «МЫ» — картине по роману Евгения Замятина.

Александр Паль на пляже, за ним — Олег Гаас
Александр Паль на фоне Росгвардии, охраняющей фестиваль 

Соня Райзман — победительница конкурса короткого метра, Данил Иванов — участник конкурса короткого метра, а также Алена Глушкова и Мария Карпова

Юра Борисов

Главная российская кинозвезда фестивального сезона 2021 года. На «Кинотавр» приехал судить конкурс короткого метра. В основной конкурс фестиваля вошли фильмы «Подельники», «Капитан Волконогов бежал» и «Герда» с его участием. Еще его можно было увидеть во внеконкурсных фильмах «Мама, я дома» и «Купе номер 6», а также в «Серебряных коньках» из программы «Кино на площади».

Селфи с Петром Федоровым, Олегом Гаасом и Варей Шмыковой

Селфи с жюри конкурса короткометражных фильмов: Ингеборга Допкунайте, Егор Москвитин, Наталья Дрозд-Макан, Андрей Золотарев
Селфи с Владимиром Битоковым, Александром Роднянским и Ксенией Раппопорт 

Артем Полосатый и Юрий Быков

Жена Борисова Анна Шевчук на красной дорожке

Плохо видно, но это фотография с концерта Ирины Горбачевой

Олег Гаас

Актер сериалов «Регби» и «Клиника счастья», снимался в фильме «Глубже».

Агриппина Стеклова (слева), Оксана Михеева (справа)

Сергей Гилев снимает Олега Гааса (его портрет выше)

Андрей Бурковский и Александр Паль

Никита Ефремов

На «Кинотавре» показали фильм «Общага» Романа Васьянова с Ефремовым. До этого он снимался в сериале «Хороший человек» Константина Богомолова и в «Лете» Кирилла Серебренникова.

Павел Деревянко, ресторатор Илья Тютенков
Ксения Кутепова и Сергей Осипьян
Роман Васьянов

С продюсером Натальей Мокрицкой

КиноПоиск раздал 40 одноразовых фотоаппаратов гостям «Кинотавра». Это — первые кадры. Ждите продолжение!

Продюсер: Елена Рябцева при участии Ольги Белик

Идея: Вера Бирюкова

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Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
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