щелкнапамять: звезды снимают фестиваль «Кинотавр» на пленочные фотокамеры

КиноПоиск предложил Горбачевой, Борисову и другим гостям «Кинотавра» на время фестиваля променять Instagram на одноразовые мыльницы и снимать все, что им хотелось бы запомнить. Это первая часть нашего специального проекта на «Кинотавре», участники которого не знали, что у них получится. И в этом вся его прелесть!

«Кинотавр» — главный фестиваль российского кино и главное приключение для кинематографистов и зрителей. 32-й раз он проходит в городе Сочи, где можно не только смотреть фильмы, но еще и купаться в море, есть шашлык и барабульку, собирать гальку и новые впечатления, заводить знакомства и встречаться со старыми друзьями.

Однако фестивальная неделя пролетает быстро, а счастливые моменты стремительно тускнеют. КиноПоиск решил остановить курортное мгновенье в проекте #щелкнапамять, предложив гостям и участникам «Кинотавра» сфотографировать самые яркие моменты на фотопленку. Мы раздали им одноразовые пленочные мыльницы и попросили снять все, что им хотелось бы запомнить на «Кинотавре-2021». Сделать фотографию, как в детстве, когда кадров всего 27, а нужно успеть щелкнуть и надувной круг, и обгоревшие носы, и шумную компанию друзей. Мы смогли идентифицировать не всех.