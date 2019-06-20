щелкнапамять: звезды снимают фестиваль «Кинотавр» на пленочные фотокамеры

КиноПоиск предложил Горбачевой, Борисову и другим гостям «Кинотавра» на время фестиваля променять Instagram на одноразовые мыльницы и снимать все, что им хотелось бы запомнить. Это первая часть нашего специального проекта на «Кинотавре», участники которого не знали, что у них получится. И в этом вся его прелесть!
«Кинотавр» — главный фестиваль российского кино и главное приключение для кинематографистов и зрителей. 32-й раз он проходит в городе Сочи, где можно не только смотреть фильмы, но еще и купаться в море, есть шашлык и барабульку, собирать гальку и новые впечатления, заводить знакомства и встречаться со старыми друзьями.
Однако фестивальная неделя пролетает быстро, а счастливые моменты стремительно тускнеют. КиноПоиск решил остановить курортное мгновенье в проекте #щелкнапамять, предложив гостям и участникам «Кинотавра» сфотографировать самые яркие моменты на фотопленку. Мы раздали им одноразовые пленочные мыльницы и попросили снять все, что им хотелось бы запомнить на «Кинотавре-2021». Сделать фотографию, как в детстве, когда кадров всего 27, а нужно успеть щелкнуть и надувной круг, и обгоревшие носы, и шумную компанию друзей. Мы смогли идентифицировать не всех.
Сергей Гилев Нонна Гришаева Евгений Цыганов Алексей Нужный Кирилл Соколов
Ирина Горбачева Егор Корешков Юра Борисов Олег Гаас Никита Ефремов
Нонна Гришаева
Кино- и театральная актриса, которая великолепно справляется с комедийными ролями и блистает на фестивальных дорожках. Играла в «Дне выборов» и других проектах «Квартета И», а также в более чем 20 сериалах и 30 фильмах.
Евгений Цыганов
На «Кинотавр» приехал в качестве актера конкурсного фильма «Медея», участвовал в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» с фильмом «Мятежный». Также в программе «Кинотавр. Сериалы» показали «Везет» с участием Цыганова.
Алексей Нужный
Режиссер первого сезона сериала «Ольга» и автор комедии «Я худею» с Сашей Бортич и Евгением Куликом. В Сочи в программе «Кино на площади» показали его прошлогодний фильм «Огонь».
Кирилл Соколов
Режиссер, которого критики за фильм «Папа, сдохни» стали называть «русским Тарантино». На «Кинотавре» представлял в конкурсной программе фильм «Оторви и выбрось».
Ирина Горбачева
Мультиформатная звезда кино, театра и соцсетей, обладательница всех возможных премий, которая в 2021 году запела. В Сочи она выступила на вечеринке закрытия программы «Кинотавр. Короткий метр», также там был показан фильм «Огонь» с ее участием.
Егор Корешков
Актер театра и кино, сыгравший в фильмах «Горько» и «Нефутбол». Исполняет главную роль в «МЫ» — картине по роману Евгения Замятина.
Юра Борисов
Главная российская кинозвезда фестивального сезона 2021 года. На «Кинотавр» приехал судить конкурс короткого метра. В основной конкурс фестиваля вошли фильмы «Подельники», «Капитан Волконогов бежал» и «Герда» с его участием. Еще его можно было увидеть во внеконкурсных фильмах «Мама, я дома» и «Купе номер 6», а также в «Серебряных коньках» из программы «Кино на площади».
Никита Ефремов
На «Кинотавре» показали фильм «Общага» Романа Васьянова с Ефремовым. До этого он снимался в сериале «Хороший человек» Константина Богомолова и в «Лете» Кирилла Серебренникова.
КиноПоиск раздал 40 одноразовых фотоаппаратов гостям «Кинотавра». Это — первые кадры. Ждите продолжение!
Продюсер: Елена Рябцева при участии Ольги Белик
Идея: Вера Бирюкова