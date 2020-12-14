«Я привык быть лучшим, полусредним быть не подходит»: Роман Васьянов — о переходе в режиссуру и буме русского кино

Еще в начале 2000-х Валерий Тодоровский скинул мне два вордовских файла со словами: «На, почитай. Молодой автор, интересный». Это были «Географ глобус пропил» и «Общага-на-Крови». В какой-то момент мы с Валерой хотели снять «Географа», но не получилось. «Общагу» я несколько раз предлагал знакомым режиссерам, а сам хотел снять ее как оператор. Мне нравилось, что действие там разворачивается в одном месте, интересно было придумать визуальное решение. Но никто не брался, а повесть не шла из головы, и я сел писать первую версию сценария. Так все и получилось, случайно практически.

Мой фильм про прошлое, но он очень рифмуется с тем, что происходит сейчас: тема свободы и несвободы актуальности не теряет. Драматургически 1984 год, в котором разворачивается действие, помог обострить ощущение застоя. Но если внимательно послушать, какие стихи читает мой герой Иван, то они отзываются и в настоящем. Причем это не попытка сказать, что сейчас так же плохо, как тогда, но сходство интонаций на разных уровнях риторики тогда и сейчас вполне очевидно. Я думал перенести этот сюжет в наше время, но проблема в том, что сегодня мы на 70% живем в телефоне. Я понял, что не смогу перенести всю эту драматургическую махину, чтобы соблюсти все переписки, чаты и т. д. Никто бы друг к другу не ходил, не разговаривал, никто не сидел бы за столом. Просто писали бы друг другу сообщения в WhatsApp — вот и все кино. Возможно, если бы я придумал, как это сделать, то фильм получился бы острее, но это все-таки только дебют. Посмотрим, что будет дальше.