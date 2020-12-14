«Я привык быть лучшим, полусредним быть не подходит»: Роман Васьянов — о переходе в режиссуру и буме русского кино

Оператор «Стиляг» Валерия Тодоровского, снявший в США в 2010-е «Патруль» и «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра, снова начал работать в России. Он экранизировал книгу «Общага-на-Крови» Алексея Иванова. Фильм, в котором ложь и бессердечие показаны изнанкой студенческой жизни 1980-х, получил приз за лучший дебют на фестивале «Кинотавр». Накануне выхода «Общаги» на КиноПоиске Васьянов рассказал о работе в Америке и ощущениях от того, что с кино происходит в России.
Роман Васьянов (1980) с детства увлекался фотографией, позднее друг отца познакомил его с профессией кинооператора. В 2003 году он окончил ВГИК (мастерская Вадима Юсова), во время учебы работал ассистентом Юрия Райского на съемках культовой «Бригады». В 2007-м вышла его первая заметная работа — «Тиски» Валерия Тодоровского. Васьянов продолжил сотрудничество с режиссером на «Стилягах». В 2010-м рекламный ролик Philips «Подарок», снятый Васьяновым и поставленный Карлом Риншем, выиграл «Каннского льва», после чего Роман отправился работать в США. С 2012 года он как оператор снял несколько сотен рекламных роликов и десяток картин, в числе которых «Патруль», «Ярость» и «Тройная граница». В 2019-м Васьянов вернулся в Россию, чтобы снять с Тодоровским фильм «Одесса». Тогда же он начал работу над своим режиссерским дебютом.
Об «Общаге»
Еще в начале 2000-х Валерий Тодоровский скинул мне два вордовских файла со словами: «На, почитай. Молодой автор, интересный». Это были «Географ глобус пропил» и «Общага-на-Крови». В какой-то момент мы с Валерой хотели снять «Географа», но не получилось. «Общагу» я несколько раз предлагал знакомым режиссерам, а сам хотел снять ее как оператор. Мне нравилось, что действие там разворачивается в одном месте, интересно было придумать визуальное решение. Но никто не брался, а повесть не шла из головы, и я сел писать первую версию сценария. Так все и получилось, случайно практически.
Мой фильм про прошлое, но он очень рифмуется с тем, что происходит сейчас: тема свободы и несвободы актуальности не теряет. Драматургически 1984 год, в котором разворачивается действие, помог обострить ощущение застоя. Но если внимательно послушать, какие стихи читает мой герой Иван, то они отзываются и в настоящем. Причем это не попытка сказать, что сейчас так же плохо, как тогда, но сходство интонаций на разных уровнях риторики тогда и сейчас вполне очевидно. Я думал перенести этот сюжет в наше время, но проблема в том, что сегодня мы на 70% живем в телефоне. Я понял, что не смогу перенести всю эту драматургическую махину, чтобы соблюсти все переписки, чаты и т. д. Никто бы друг к другу не ходил, не разговаривал, никто не сидел бы за столом. Просто писали бы друг другу сообщения в WhatsApp — вот и все кино. Возможно, если бы я придумал, как это сделать, то фильм получился бы острее, но это все-таки только дебют. Посмотрим, что будет дальше.
Смотрите фильм «Общага» на КиноПоиске в Плюсе.
О Голливуде
Я показывал фильм десятку своих друзей в Лос-Анджелесе — всем было очень интересно. В «Общаге» показан другой мир, совершенно непонятный, с какими-то другими законами. Это, конечно, диковатая для них картина, но эта дикость не отталкивает. Мой фильм про «совок» — это было 70 лет дичи, ведь правда? С другой стороны, было бесплатное образование, которого в Америке никогда не было. В этом интересно разбираться. Для американцев «Общага» как для нас фильм про комьюнити мормонов в 1970 году в Юте. Обстоятельства действия незнакомые, но драма, человеческие отношения универсальны и понятны. Мне кажется, в мире готовы смотреть любые истории. Вопрос только в том, талантливо ли они сделаны.
Американское кино сейчас, конечно, сильно меняется. Женщины, представители ЛГБТ+ и people of colour получают больше возможностей, получают голос. Общество больше не делится на белых и всех остальных. Это нормальный эволюционный процесс, точно так же как в какой-то момент рабство стало нонсенсом. Если посмотреть на блокбастеры последних лет, многие из них сняты женщинами. У них не всегда, возможно, достаточно опыта, но их берут за то, что они предлагают иной взгляд на мир. Получается когда как, все опять же зависит от таланта. Речь в данном случае идет о том, что существует огромное количество людей, которых в силу цвета кожи или гендера никогда не воспринимали как художников. Притом что у них есть собственный мир, свои идеи... Сейчас у них есть шанс это показать, обогатив мировую культуру как минимум новой точкой зрения. Вряд ли это можно считать дурным.
О переходе в режиссуру
Не могу про себя сказать, что «я стал режиссером». Следующие полтора года у меня расписаны — буду работать как оператор. Но мне было интересно попробовать себя в качестве режиссера. Оператор участвует в механическом создании фильма, но не участвует в написании сценария, кастинге и т. д. Операторская работа — тяжелый труд, но он имеет смысл, только если фильм хороший. Мне хотелось разобраться в том, как снять хорошее кино, в чем главный секрет. Пока для меня режиссура — это глубоко личное хобби и способ проснуться, сдернуть себя с накатанных рельсов. Превращать хобби в профессию — это значит быть лишенным свободы ставить только то, что хочется, не думая о деньгах. Я могу снять следующий фильм через год, через пять лет, через десять. Более того, если я сейчас после «Общаги» пойму, что я не очень хороший режиссер, то больше не буду этим заниматься. Я привык быть лучшим в том, что делаю, полусредним быть не подходит.
Принято говорить, что кино — это коллективный труд. Не то чтобы это было неправдой, но, на мой взгляд, кино — самый дорогой вид индивидуального творчества. Кто бы что ни говорил, кино всегда становится произведением автора-режиссера. В то же время я не могу сказать так обо всех проектах, которые я снимал как оператор. И те, у которых не было этого основного голоса, в итоге получались не слишком удачными. Ведь не может быть несколько шеф-поваров на кухне. Вся команда помогает, участвует, создает, но оркестром командует один дирижер.
О любви к авторскому кино
По моей операторской фильмографии так не скажешь, но я очень люблю авторское кино. Мне редко удавалось работать с режиссерами-авторами — возможно, из-за того, что я много снимал рекламу. Во всем мире существует это предубеждение: если ты умеешь снимать про супергероев, то больше ничего не умеешь. Но это же глупость, нельзя всю жизнь сидеть в одной и той же коробке. Том Форд, допустим, успешный дизайнер, и в то же время он режиссер «Одинокого мужчины», потрясающего авторского фильма. Если творческого человека распирает в разные стороны, это очень хорошо. Поэтому я и сделал именно такой фильм, потому что всегда хотел снять такое кино и потому что он был довольно простым в производстве. «Общага» — большой серьезный фильм, снятый талантливыми людьми на коленке. При этом он оглушает, не выходит из головы, заставляет задуматься. Не то чтобы я видел у своей картины какие-то большие коммерческие перспективы, но я сделал то, что хотел. К счастью, сейчас есть платформы, которые помогают окупить этот небольшой бюджет.
О русской операторской школе
Если говорить просто, то ее характеризует минималистичный подход к созданию красивого изображения. Много общего у нас с польскими операторами. В Америке это все называется восточноевропейской школой. Американская школа всегда была про большое количество оборудования, гламур. Скорсезе вспоминал, что когда он впервые работал с Михаэлем Балльхаусом, который был оператором у Фассбиндера, то не успевал зайти к себе в вагончик, чтобы отдохнуть во время перестановки между сценами: к нему уже заходил второй режиссер и говорил, что все готово. Мы работаем быстро, выразительно и легки на подъем. Что же касается собственно взгляда, видения, то, мне кажется, в русских операторах есть некоторая глубина.
О ренессансе русского кино
Думаю, что «ренессанс» — самое подходящее слово. Благодаря поддержке государства, фондов, появлению большого количества платформ зародился микрокосмос креативных людей, которые создают интересный контент. Посмотрите на главные фестивали мира: в Канны, Берлин и Венецию едет много российских фильмов. Мне кажется, Россия сейчас, безусловно, стала одним из кинематографических центров мира, и если бы наш язык был более распространен, то мы бы составили серьезную конкуренцию Европе и Америке. На нашей стороне литературная, драматургическая, сценарная традиции, традиции великого советского кино. В общем, для конкуренции у нас есть все возможности.
Буквально на днях я посмотрел «Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова, и это выдающаяся картина, созданная с размахом. В западном мире сегодня это практически невозможно: нельзя получить серьезные деньги на фильм, который позволяет автору свободно себя выразить и при этом не гарантирует бокс-офис. Возможность делать такое кино в России, безусловно, сильная сторона нашей кинематографии.
О планах
У меня написано три сценария — одна экранизация и две абсолютно авторские истории. Это все на российском материале, потому что я куда лучше знаю местные реалии, я здесь вырос, а не в Америке. Другое дело, что непонятно, когда и как это состоится. Процесс долгий, и даже великолепный «Чернобыль» был в питчинге пять лет — для Штатов это совершенно нормальный срок. То есть говорить, что теперь я буду режиссером, — это значит, что я ничего не буду делать в ближайшие пару лет.
Мне хочется заниматься разными вещами, но, главное, лично мне интересным кино. Я много снимаю рекламу, что позволяет выбирать фильмы, над которыми я действительно хочу работать. Мне сейчас сорок, и в следующие 10 лет планирую заниматься только тем, что мне нравится, то есть творчеством.
Что Роман Васьянов смотрит и вам советует
«Аннетт»
Это Энди Уорхол в кино, потрясающая работа. Самый мощный фильм Каракса.
«Пророк»
Это абсолютный шедевр, который я люблю наряду с другими фильмами Одиара. Мне нравится, что в его картинах всегда есть стройная и понятная история, которая рассказана в высшей степени художественно.
«Ночь»
Величайший фильм о человеческих чувствах, умирающих под давлением повседневности.
«Нефть»
Одно из лучших проникновений литературы в кино, превращающее кино в великую литературу уровня Набокова или Ремарка.
«Страсти Жанны д'Арк»
Величайший немой фильм, поражающий своей мощью даже сегодня.
Автор: Ярослав Забалуев
Фото: Арсений Несходимов для КиноПоиска