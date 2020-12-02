Вышел трейлер драмы «Общага», режиссерского дебюта оператора «Отряда самоубийц»

Sony представила первый трейлер фильма «Общага», основанного на романе Алексея Иванова «Общага-на-Крови». Картина — режиссерский дебют Романа Васьянова, оператора «Отряда самоубийц», «Ярости» и «Тройной границы». Главные роли в ленте исполнили Геннадий Вырыпаев, Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, Никита Ефремов, Алена Михайлова.

Картина рассказывает о жизни в отдельно взятом студенческом общежитии в Свердловске в 1984 году. Здесь обитают первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и местные нимфы Нелли и Света. Они лавируют между внутренней свободой и укладом общаги, пьют вино и пишут стихи, дерутся и играют на гитаре, враждуют с комендантшей Ольгой Ботовой и ее полууголовным мужем Ринатом, ненавидят и любят друг друга со всем максимализмом юности.

Премьеры картины запланирована на 2021 год. Точная дата релиза пока не сообщается.