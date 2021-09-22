Что смотреть дома: «Основание», «Общага», «Мартин Иден»

В будущем человечество основало Галактическую Империю, чьи владения охватывают весь Млечный Путь. Ученый Гэри Селдон (Джаред Харрис из «Террора» и «Чернобыля») полагает, что цивилизации скоро придет конец, и уже разработал план, как ее возродить. Курировать этот проект должна созданная им организация «Основание».

Месяц сай-фая продолжается: в кино — «Дюна», на малых экранах — «Основание» по серии книг великого фантаста Айзека Азимова. За адаптацию отвечает Дэвид С. Гойер, писавший вместе с Кристофером Ноланом трилогию о Бэтмене.