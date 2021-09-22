Что смотреть дома: «Основание», «Общага», «Мартин Иден»

Научно-фантастический сериал по циклу Айзека Азимова, Ирина Старшенбаум в экранизации Алексея Иванова, свежая киноверсия романа Джека Лондона — рассказываем о самых интересных новинках российских и зарубежных стримингов.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиске. Обо всех возможностях нашего сервиса читайте в специальном гиде.
«Основание», 1-й сезон
Еще одна попытка спасти человечество от вымирания
Где смотреть: Apple TV+
В будущем человечество основало Галактическую Империю, чьи владения охватывают весь Млечный Путь. Ученый Гэри Селдон (Джаред Харрис из «Террора» и «Чернобыля») полагает, что цивилизации скоро придет конец, и уже разработал план, как ее возродить. Курировать этот проект должна созданная им организация «Основание».
Месяц сай-фая продолжается: в кино — «Дюна», на малых экранах — «Основание» по серии книг великого фантаста Айзека Азимова. За адаптацию отвечает Дэвид С. Гойер, писавший вместе с Кристофером Ноланом трилогию о Бэтмене.
«Общага»
Метафоричная драма о студентах эпохи застоя
Где смотреть: КиноПоиск, KION, Premier — с 26 сентября
1984 год, Свердловск. Главных героев — студента Забелу (Геннадий Вырыпаев) и его соседей и друзей (Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов, Марина Васильева, Илья Маланин) — хотят выгнать из университетского общежития. Все дело в том, что они забыли закрыть дверь на крышу, и оттуда сбросилась студентка-первокурсница. Для режиссерского дебюта оператор Роман Васьянов, работавший с Валерием Тодоровским и Дэвидом Эйром, выбрал отчасти автобиографический роман Алексея Иванова «Общага-на-Крови», который тот написал в 23 года.
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«Мартин Иден»
Новое прочтение классического романа
Где смотреть: КиноПоиск, Okko, ivi — с 26 сентября
Италия, XX век. Мартин Иден (Лука Маринелли) — выходец из низов, который мечтает пробиться в высшее общество. Чтобы стать частью буржуазии, Мартин решает стать писателем. Два года назад «Мартина Идена» показали в Венеции, где он получил восторженную критику и приз за лучшую мужскую роль.
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Купить этот фильм в Магазине КиноПоиска можно с 26 сентября
«Воспоминания»
Хью Джекман идет по следу пропавшей возлюбленной
Где смотреть: КиноПоиск, Okko, ivi
Майами будущего — наполовину затопленный мегаполис, в котором люди из последних сил цепляются за воспоминания. Частный детектив Ник Баннистер (Джекман) помогает страждущим погрузиться в лучшие эпизоды жизни при помощи специальной ванны. Встреча с Мэй (Ребекка Фергюсон), которая всего лишь забыла ключи, меняет его жизнь. После ее загадочного исчезновения Баннистер отправляется на поиски. «Воспоминание» — полнометражный дебют Лизы Джой, которая вместе с Джонатаном Ноланом придумала «Мир Дикого Запада».
«Полуночная месса», мини-сериал
Новый хоррор режиссера «Призраков дома на холме» и «Доктора Сон»
Где смотреть: Netflix
В изолированную общину Крокет-Айленда одновременно приезжают священник Пол (Хамиш Линклейтер) и Райли (Зак Гиллфорд), которого связывает с этими местами неприятная история. Сразу по прибытии святой отец начинает творить чудеса.
За последние пару лет Майк Флэнеган стал одним из самых известных хоррор-режиссеров современности: теперь ему необязательно прибегать к сюжетам Стивена Кинга или Ширли Джексон, чтобы привлечь внимание к своим проектам. Флэнеган написал «Мессу» вместе с братом Джеймсом, в кадре — Кейт Сигел, блестяще сыгравшая в «Тишине». Формат — семь 40-минутных эпизодов.
«Звездные войны: Видения», 1-й сезон
Аниме по мотивам легендарной франшизы
Где смотреть: Disney+
Самураи размахивают лазерными мечами, андроиды устраивают чайную церемонию, а подростки — концерт планетарных масштабов. «Видения» — это альманах из девяти короткометражных историй, созданных аниме-студиями в диапазоне от Geno («Золотое божество») и Colorido («Сквозь слезы я притворяюсь кошкой») до Science Saru («Космический денди», «Человек-дьявол: Плакса») и Trigger («Убить или быть убитым», «Любимый во Франксе»).
«Посторонние»
Параноидальный триллер автора «Погребенного заживо»
Где смотреть: Netflix
Мира (Фрида Пинто) и Генри (Логан Маршалл-Грин) переезжают из Бостона в небольшой городок, где однажды кто-то пытается вломиться в их дом. После этого Мира, которая недавно вылечилась от рака, впадает в шок и начинает думать, что все вокруг что-то скрывают. «Посторонних» придумал мастер саспенса Крис Спарлинг, сценарист «Погребенного заживо» и «Гренландии».
«Обычный парень Джо», 1-й сезон
Драма про жизненные развилки
Где смотреть: NBC
Как могла сложиться судьба Джо (Джеймс Волк из «Безумцев») после окончания Сиракузского университета? Он пошел бы за мечтой и стал популярным певцом? Или женился бы на лучшей подруге Дженни (Элизабет Лэил), доверившись зову сердца, а в рабочее время спасал бы жизни на хирургическом столе? А может, Джо рисковал бы своей, надев форму полицейского, как отец?
«Обычный парень Джо» — экранизация кризиса среднего возраста, в которой герой Волка проживает три жизни и сталкивается с разнообразными проблемами, настигающими его через 10 лет после университета. Шоу придумали Расселл Френд и Гаррет Лернер, вместе писавшие серии «Доктора Хауса», «Хора» и «Тайн Смолвиля».
«Ягуар», 1-й сезон
Жертвы нацистов мстят бывшим мучителям
Где смотреть: Netflix
Родителей Изабель (Бланка Суарес из «Дикой истории» и «Я очень возбужден») расстреляли фашисты. Годы спустя в Испании 1960-х она ведет охоту за уклонившимся от правосудия Отто Бахманном (Штефан Вейнерт). Изабель находит единомышленников — других выживших в лагере Маутхаузен, которые тоже ищут беглых нацистов.
«Ягуара» сочинил сработавшийся квартет Рамона Кампоса, Джемы Р. Нейры, Сальвадора С. Молины и Давида Ореа. Вместе они придумали ретродраму «Телефонистки», хоррор «Заклятие. Дом 32» и основанный на реальных событиях процедурал «В камере смертников».
«Райские птицы»
Страх и ненависть в балетной школе
Где смотреть: Amazon Prime
Кейт (Диана Сильверс) и Марина (Кристин Фросет) подружились в элитной балетной школе, где помогали друг другу. Соревнование за место в труппе Парижской оперы проверит их отношения на прочность. Основанные на одноименном бестселлере «Райские птицы» — третий полный метр Сары Адины, которая снимает остросюжетные истории о родственной близости («Плохое сердце Бастера», «Полночное плавание»).
Автор: Алексей Филиппов