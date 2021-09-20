КиноПоиск экранизирует детективные романы Майка Омера. О чем они?

КиноПоиск заключил сделку с литературным агентством «Банке, Гумен и Смирнова», представляющим писателя Майка Омера. Сервис получил права на экранизацию детективного цикла Майка Омера о криминальном психологе Зои Бентли и уже начал работу над сценарием экранизации. Рассказываем, что нужно знать о писателе и созданной им героине.

Чем известен Майк Омер?

Майк Омер — автор криминальных романов, триллеров и фэнтези. Он родился в Израиле в семье психологов. Свою первую книгу Омер написал и опубликовал в 16 лет. Как автор рассказал в интервью Forbes.ru, это было юмористическое фэнтези, вдохновленное Дугласом Адамсом и Терри Пратчеттом («Автостопом по Галактике» и «Плоский мир»).

В 18 лет Омер пошел в армию, где прослужил три года в артиллерийском корпусе. Как признался автор, служба сделала его стиль письма более мрачным. После нее Майк запустил сайт Loof Columns, где писал сатирические заметки.

По образованию Майк Омер программист, несколько лет он даже занимался разработкой видеоигр. Например, он писал сценарий, продумал миры и персонажей фэнтези-игры «Маленькая неудача». По сюжету 8-летняя девочка Рамирес Эрнандес ищет вечное счастье в подарок своей маме.

При этом Омер продолжал писать книги и переводил их на английский, чтобы выйти на международный рынок. Всемирное признание ему принесла серия о Зои Бентли. Сразу после выхода, в июне 2018-го, дебютная книга цикла «Внутри убийцы» обошла романы Джоан Роулинг, Стивена Кинга и Джеймса Паттерсона в списке бестселлеров Amazon. Омер признался, что идею финала придумал в душе. Перед написанием цикла Омер изучил дела Теда Банди, который нападал на девушек, и Ричарда Чейза, выпивавшего кровь своих жертв. Серия продолжилась еще двумя книгами — «Заживо в темноте» (2019) и «Глазами жертвы» (2020). В 2020 году общий тираж первых двух книг в России составил более 300 000 экземпляров.

Кто такая Зои Бентли?

Главная героиня детективной трилогии Майка Омера, которая впервые появилась в его романе «Паутина». Зои — психолог-профайлер ФБР. Она составляет портреты преступников и может прогнозировать их действия (почти как Кларисса Старлинг из «Молчания ягнят»). Всего по нескольким деталям, связанным с внешностью или манерой поведения, Зои способна точно представить преступника и восстановить ход его действий.

На выбор такой профессии героиню подтолкнуло событие из детства. Девочкой она сумела разгадать личность серийного убийцы раньше полиции. В первом романе серии Зои Бентли вместе с агентом Греем из ФБР расследует убийства молодых женщин, которых маньяк с помощью бальзамирования превращает в статуи, которые выглядят как живые.

Майк Омер о сотрудничестве с КиноПоиском

Майк Омер Писатель

​​Я счастлив, что мои книги смогут превратиться в сериал, и счастлив вдвойне, что заниматься этим будет КиноПоиск, один из ведущих игроков на российском рынке. Всемирный успех романов о Зои Бентли — от США и Восточной Европы до Вьетнама — натолкнул меня на мысль, что экранизировать книги в Америке вовсе не обязательно. И вместо долгих переговоров с американскими студиями я решил присмотреться к другим вариантам, в том числе и к России. Меня очень впечатлили российские сериалы «Эпидемия» и «Лучше, чем люди». Еще один решающий фактор [почему я выбрал российский сервис]: сериалы здесь снимают быстро и хорошо.