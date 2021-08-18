Что смотреть дома: «Зеленый мэр», «Круэлла», «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“»

Драмеди об экоактивистах, предыстория диснеевской злодейки и хитовое аниме — рассказываем о самых интересных новинках российских и зарубежных стримингов.
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«Зеленый мэр», 1-й сезон
Друзья пытаются помешать токсичному бизнесмену прийти к власти
Где смотреть: КиноПоиск HD
Кирилла (Илья Маланин) отчисляют из университета, и он возвращается в родной Краснохолмск. Встреча с друзьями детства Михой (Василий Копейкин) и Яриком (Филипп Ершов) перетекает в попойку с пафосными тостами, и Кирилл решает выдвинуться в мэры. Его приоритет — экология. Оппонентом трех друзей становится владелец местной фабрики Александр Зуев (Григорий Сиятвинда), который активно вырубает леса и сливает в реку отходы.
«Зеленого мэра» придумали сценаристы «Интернов» Илья Ипатов и Алексей Слущев. Сериал начинается как «Чики» (герой приезжает из Москвы на родину и загорается сомнительной идеей), но больше напоминает «Последнего министра» — это тоже абсурдная история о российской политике.
«Круэлла»
Эмма Стоун в роли бунтарки с тростью
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
1970-е, Лондон. Потеряв мать после инцидента с участием далматинцев, идеалистка Эстелла (Стоун) постепенно переходит на темную сторону. Сначала ворует, потом устраивается в универмаг, затем планирует нахрапом покорить мир моды под именем Круэлла — а главное, хочет отомстить баронессе фон Хеллман (Эмма Томпсон) за смерть матери.
К «Круэлле» Крэйга Гиллеспи («Тоня против всех») сразу приклеился ярлык нового «Джокера»: фильм корпорации Disney тоже озабочен вопросами классового неравенства. Наибольших похвал, впрочем, удостоились Стоун и эффектные наряды, вдохновленные работами Вивьен Вествуд.
«Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“»
Самое кассовое аниме в России и мире
Где смотреть: Wakanim
Тандзиро стал истребителем демонов, чтобы снять заклятие с сестры Нэдзуко, которая превратилась в чудовище. «Истребитель демонов» продолжает события одноименного сериала, но в фильме легко разобраться и без 24 серий. Как и сериал, он очаровывает своим оптимизмом: Тандзиро — открытый и упертый парень, который всегда верит в лучшее.
«Жвалы»
Абсурдная комедия про гигантскую муху
Где смотреть: КиноПоиск HD
Балбесы Маню (Грегуар Людиг) и Жан-Габ (Давид Марсе) должны выполнить простейшее задание за 500 евро, но отвлекаются на огромную муху, найденную в багажнике угнанной машины. Они решают натренировать насекомое, чтобы оно грабило для них магазины и банки.
Режиссер-хулиган Квентин Дюпьё известен уморительными сюжетами, разыгранными с полной невозмутимостью (прежде в его фильме фигурировали куртка-убийца и шина-убийца), а объектами его насмешек становятся классика французского кино и навязанные мечты об успехе.
Подробнее о режиссере
«Девять совсем незнакомых людей», мини-сериал
Детектив по роману автора «Большой маленькой лжи»
Где смотреть: Hulu
Девять человек прилетают в элитный пансионат в австралийской глуши, чтобы отпустить прошлое и исцелиться под присмотром россиянки Маши (Николь Кидман). Но оказывается, что тут пациенты могут пострадать еще сильнее.
Лиана Мориарти написала «Незнакомцев» через год после экранизации «Большой маленькой лжи», а потому новый роман был обречен превратиться в сериал. В проекте есть все для того, чтобы захватить внимание аудитории на семь часов: живописная Австралия, запутанная интрига и целый ансамбль звезд — от Мелиссы Маккарти и Люка Эванса до Бобби Каннавале и Майкла Шеннона.
«Кафедра», 1-й сезон
Сандра О наводит порядок в колледже
Где смотреть: Netflix
Ким Джи-юн (О) — первая женщина во главе вымышленного чопорного колледжа Пемброк. Ей предстоит навести порядок в сфере образования, где академический консерватизм жестоко борется с бунтующей юностью, а также справиться с воспитанием дочери и возобновившимся романом. «Кафедру» спродюсировали создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс в рамках сделки с Netflix, а придумали дебютантки — актриса Аманда Пит и Энни Уаймэн, которая преподает комедию в Гарварде.
«Кошмары»
Ужасы Дэвида Линча на пленке Дэвида Кроненберга
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
У бездомной Сары Данн (Джулия Сара Стоун) проблемы со сном. Она соглашается стать испытуемой в лаборатории по исследованию сна и сталкивается с жуткими загадками человеческого подсознания.
То, что канадец Энтони Скотт Бёрнс — земляк короля хоррора Кроненберга, чувствуется с первых кадров: «Кошмары» открывают порталы в самое сердце страха. Медитативная и гипнотизирующая, лента Бёрнса может стать культовой, ну или как минимум порадовать тех, кто соскучился по скромным, но эффектным фильмам-ребусам.
Подробнее о фильме
«Хилы», 1-й сезон
Драма про рестлеров от сценариста «Локи»
Где смотреть: Амедиатека
Рестлер Джейк Спэйд (Стивен Амелл из «Стрелы») не очень ладит с братом Эйсом (Александр Людвиг из «Голодных игр»). Смерть отца заставляет их зарыть топор войны и вернуться в город детства.
«Хилы» — новое шоу Майкла Валдрона, автора недавно отгремевшего «Локи», он также работал над «Сообществом» и «Риком и Морти». Название сериала отсылает к терминологии рестлинга: «хилом» называют бойца, который изображает на ринге злодея.
«Охотники за трюфелями»
Очаровательный док о поиске деликатесных грибов
Где смотреть: КиноПоиск HD
На севере Италии в регионе Пьемонт группа пожилых людей ищет особый сорт трюфелей, который наука так и не научилась выращивать искусственно. Фильм Майкла Дуэка и Грегори Кершоу показывает не только уходящую натуру, радости жизни и райские пейзажи, но и утверждает ценность отношений между итальянскими пенсионерами, которые сохраняют древнее ремесло. А еще — прославляет близость охотников с их собаками, которые играют решающую роль в этом деле.
«Убийство двух любовников»
Драма об открытом браке
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 22 августа
Задворки Юты. У Дэвида (Клейн Кроуфорд) и Никки (Сепиде Моафи) четверо детей и кризис в отношениях. Какое-то время они живут порознь: Никки — дома, Дэвид — у пожилого отца. Когда она предлагает попробовать открытый брак, он соглашается, но вскоре обнаруживает себя с пистолетом в руке над кроватью жены и ее нового партнера. Меланхоличный полнометражный дебют Роберта Мачояна год назад участвовал в программе NEXT на «Сандэнсе» и получил отличные отзывы критиков.
Смотрите этот фильм на КиноПоиск HD в Плюсе с 22 августа
Автор: Алексей Филиппов