КиноПоиск
Попробовать Плюс
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Зеленый мэр», «Круэлла», «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“»

Обсудить0

Драмеди об экоактивистах, предыстория диснеевской злодейки и хитовое аниме — рассказываем о самых интересных новинках российских и зарубежных стримингов.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Зеленый мэр», 1-й сезон

Друзья пытаются помешать токсичному бизнесмену прийти к власти

Где смотреть: КиноПоиск HD

Кирилла (Илья Маланин) отчисляют из университета, и он возвращается в родной Краснохолмск. Встреча с друзьями детства Михой (Василий Копейкин) и Яриком (Филипп Ершов) перетекает в попойку с пафосными тостами, и Кирилл решает выдвинуться в мэры. Его приоритет — экология. Оппонентом трех друзей становится владелец местной фабрики Александр Зуев (Григорий Сиятвинда), который активно вырубает леса и сливает в реку отходы.

«Зеленого мэра» придумали сценаристы «Интернов» Илья Ипатов и Алексей Слущев. Сериал начинается как «Чики» (герой приезжает из Москвы на родину и загорается сомнительной идеей), но больше напоминает «Последнего министра» — это тоже абсурдная история о российской политике.

Смотрите этот сериал только на КиноПоиск HD в Плюсе

«Круэлла»

Эмма Стоун в роли бунтарки с тростью

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi

1970-е, Лондон. Потеряв мать после инцидента с участием далматинцев, идеалистка Эстелла (Стоун) постепенно переходит на темную сторону. Сначала ворует, потом устраивается в универмаг, затем планирует нахрапом покорить мир моды под именем Круэлла — а главное, хочет отомстить баронессе фон Хеллман (Эмма Томпсон) за смерть матери.

К «Круэлле» Крэйга Гиллеспи («Тоня против всех») сразу приклеился ярлык нового «Джокера»: фильм корпорации Disney тоже озабочен вопросами классового неравенства. Наибольших похвал, впрочем, удостоились Стоун и эффектные наряды, вдохновленные работами Вивьен Вествуд.

Подробнее о фильме

Купите этот фильм в Магазине КиноПоиск HD

«Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“»

Самое кассовое аниме в России и мире

Где смотреть: Wakanim

Тандзиро стал истребителем демонов, чтобы снять заклятие с сестры Нэдзуко, которая превратилась в чудовище. «Истребитель демонов» продолжает события одноименного сериала, но в фильме легко разобраться и без 24 серий. Как и сериал, он очаровывает своим оптимизмом: Тандзиро — открытый и упертый парень, который всегда верит в лучшее.

«Жвалы»

Абсурдная комедия про гигантскую муху

Где смотреть: КиноПоиск HD

Балбесы Маню (Грегуар Людиг) и Жан-Габ (Давид Марсе) должны выполнить простейшее задание за 500 евро, но отвлекаются на огромную муху, найденную в багажнике угнанной машины. Они решают натренировать насекомое, чтобы оно грабило для них магазины и банки.

Режиссер-хулиган Квентин Дюпьё известен уморительными сюжетами, разыгранными с полной невозмутимостью (прежде в его фильме фигурировали куртка-убийца и шина-убийца), а объектами его насмешек становятся классика французского кино и навязанные мечты об успехе.

Подробнее о режиссере

Смотрите этот фильм на КиноПоиск HD в Плюсе

«Девять совсем незнакомых людей», мини-сериал

Детектив по роману автора «Большой маленькой лжи»

Где смотреть: Hulu

Девять человек прилетают в элитный пансионат в австралийской глуши, чтобы отпустить прошлое и исцелиться под присмотром россиянки Маши (Николь Кидман). Но оказывается, что тут пациенты могут пострадать еще сильнее.

Лиана Мориарти написала «Незнакомцев» через год после экранизации «Большой маленькой лжи», а потому новый роман был обречен превратиться в сериал. В проекте есть все для того, чтобы захватить внимание аудитории на семь часов: живописная Австралия, запутанная интрига и целый ансамбль звезд — от Мелиссы Маккарти и Люка Эванса до Бобби Каннавале и Майкла Шеннона.

«Кафедра», 1-й сезон

Сандра О наводит порядок в колледже

Где смотреть: Netflix

Ким Джи-юн (О) — первая женщина во главе вымышленного чопорного колледжа Пемброк. Ей предстоит навести порядок в сфере образования, где академический консерватизм жестоко борется с бунтующей юностью, а также справиться с воспитанием дочери и возобновившимся романом. «Кафедру» спродюсировали создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс в рамках сделки с Netflix, а придумали дебютантки — актриса Аманда Пит и Энни Уаймэн, которая преподает комедию в Гарварде.

«Кошмары»

Ужасы Дэвида Линча на пленке Дэвида Кроненберга

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi

У бездомной Сары Данн (Джулия Сара Стоун) проблемы со сном. Она соглашается стать испытуемой в лаборатории по исследованию сна и сталкивается с жуткими загадками человеческого подсознания.

То, что канадец Энтони Скотт Бёрнс — земляк короля хоррора Кроненберга, чувствуется с первых кадров: «Кошмары» открывают порталы в самое сердце страха. Медитативная и гипнотизирующая, лента Бёрнса может стать культовой, ну или как минимум порадовать тех, кто соскучился по скромным, но эффектным фильмам-ребусам.

Подробнее о фильме

Купите этот фильм в Магазине КиноПоиск HD

«Хилы», 1-й сезон

Драма про рестлеров от сценариста «Локи»

Где смотреть: Амедиатека

Рестлер Джейк Спэйд (Стивен Амелл из «Стрелы») не очень ладит с братом Эйсом (Александр Людвиг из «Голодных игр»). Смерть отца заставляет их зарыть топор войны и вернуться в город детства.

«Хилы» — новое шоу Майкла Валдрона, автора недавно отгремевшего «Локи», он также работал над «Сообществом» и «Риком и Морти». Название сериала отсылает к терминологии рестлинга: «хилом» называют бойца, который изображает на ринге злодея.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Охотники за трюфелями»

Очаровательный док о поиске деликатесных грибов

Где смотреть: КиноПоиск HD

На севере Италии в регионе Пьемонт группа пожилых людей ищет особый сорт трюфелей, который наука так и не научилась выращивать искусственно. Фильм Майкла Дуэка и Грегори Кершоу показывает не только уходящую натуру, радости жизни и райские пейзажи, но и утверждает ценность отношений между итальянскими пенсионерами, которые сохраняют древнее ремесло. А еще — прославляет близость охотников с их собаками, которые играют решающую роль в этом деле.

Купите этот фильм в Магазине КиноПоиск HD

«Убийство двух любовников»

Драма об открытом браке

Где смотреть: КиноПоиск HD — с 22 августа

Задворки Юты. У Дэвида (Клейн Кроуфорд) и Никки (Сепиде Моафи) четверо детей и кризис в отношениях. Какое-то время они живут порознь: Никки — дома, Дэвид — у пожилого отца. Когда она предлагает попробовать открытый брак, он соглашается, но вскоре обнаруживает себя с пистолетом в руке над кроватью жены и ее нового партнера. Меланхоличный полнометражный дебют Роберта Мачояна год назад участвовал в программе NEXT на «Сандэнсе» и получил отличные отзывы критиков.

Смотрите этот фильм на КиноПоиск HD в Плюсе с 22 августа

Автор: Алексей Филиппов

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Оказывается, у гениального манипулятора тоже есть слабые места. Продолжение сериала уже на КиноПоиск HD
В главных ролях:Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз
Режиссер:Артем Аксененко
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Кевин может пойти на***»: Как сериал о токсичных отношениях играет с жанрами
В предыдущих сериях

Подкаст«Кевин может пойти на***»: Как сериал о токсичных отношениях играет с жанрами

18 августа3
«Ненависть» Матьё Кассовица: Фильм, превративший подростков из предместий в звезд
Культовое кино

«Ненависть» Матьё Кассовица: Фильм, превративший подростков из предместий в звезд

Вчера6
Польские «Топи», индийский «Таксист» и еще 10 национальных фильмов и сериалов Netflix

Польские «Топи», индийский «Таксист» и еще 10 национальных фильмов и сериалов Netflix

18 августа9
«Улыбайтесь, мы в Москве»: Андрей Пожарский возвращается в трейлере второго сезона сериала «Проект „Анна Николаевна”»

«Улыбайтесь, мы в Москве»: Андрей Пожарский возвращается в трейлере второго сезона сериала «Проект „Анна Николаевна”»

18 августа8

Главное сегодня

Где в «Дюне» отсылки к советской архитектуре? А зачем фременам насос в ботинках? Рассказывает команда фильма

Сегодня, 17:086
Где в «Дюне» отсылки к советской архитектуре? А зачем фременам насос в ботинках? Рассказывает команда фильма
Что смотреть дома: «Зеленый мэр», «Круэлла», «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Зеленый мэр», «Круэлла», «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“»

Сегодня2
8 лучших трейлеров недели: Анджелина Джоли заменяет Мстителей, а Юлия Пересильд заводит пингвинов

8 лучших трейлеров недели: Анджелина Джоли заменяет Мстителей, а Юлия Пересильд заводит пингвинов

Сегодня, 15:261
Пятерка по экологии: актеры сериала «Зеленый мэр» рассказывают, как беречь природу в кино и в жизни
Сериалы

Пятерка по экологии: актеры сериала «Зеленый мэр» рассказывают, как беречь природу в кино и в жизни

Сегодня3
Новый подкаст «Смотри у меня»: Советуем кино про гигантскую муху, ревность и революцию
Смотри у меня

ПодкастНовый подкаст «Смотри у меня»: Советуем кино про гигантскую муху, ревность и революцию

Сегодня5
Сказки Пушкина 18+: кто и как сейчас снимает кино по книгам российских писателей

Сказки Пушкина 18+: кто и как сейчас снимает кино по книгам российских писателей

Вчера9
«Ненависть» Матьё Кассовица: Фильм, превративший подростков из предместий в звезд
Культовое кино

«Ненависть» Матьё Кассовица: Фильм, превративший подростков из предместий в звезд

Вчера6
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт