Что смотреть дома: «Зеленый мэр», «Круэлла», «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“»

Кирилла (Илья Маланин) отчисляют из университета, и он возвращается в родной Краснохолмск. Встреча с друзьями детства Михой (Василий Копейкин) и Яриком (Филипп Ершов) перетекает в попойку с пафосными тостами, и Кирилл решает выдвинуться в мэры. Его приоритет — экология. Оппонентом трех друзей становится владелец местной фабрики Александр Зуев (Григорий Сиятвинда), который активно вырубает леса и сливает в реку отходы.

«Зеленого мэра» придумали сценаристы «Интернов» Илья Ипатов и Алексей Слущев. Сериал начинается как «Чики» (герой приезжает из Москвы на родину и загорается сомнительной идеей), но больше напоминает «Последнего министра» — это тоже абсурдная история о российской политике.