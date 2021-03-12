«Кевин может пойти на***»: Как сериал о токсичных отношениях играет с жанрами

Какой ситком стал отправной точкой для «Кевин может пойти на***»? Метафорой чего служит визуальное разделение сериала на два пространства: ситкома и драмы? Почему «Кевин может пойти на***» можно назвать гимном женской дружбе? И кто же такая Элисон (Энни Мерфи) — героиня или антигероиня?
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Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) американский сериал AMC в жанре черной комедии «Кевин может пойти на***». Он посвящен домохозяйке Элисон (Энни Мерфи), которой кажется, что она играет роль второго плана в каком-то дурацком ситкоме.
В следующем выпуске мы поговорим об американском фантастическом сериале телеканала Syfy «Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком в главной роли. Это история о том, как циничный инопланетянин, прибывший на Землю для уничтожения человечества, постепенно обзаводится друзьями, расследует убийство и даже занимается врачебной практикой под личиной доктора Гарри Вендершпигля.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!
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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов