«Кевин может пойти на***»: Как сериал о токсичных отношениях играет с жанрами

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) американский сериал AMC в жанре черной комедии «Кевин может пойти на***». Он посвящен домохозяйке Элисон (Энни Мерфи), которой кажется, что она играет роль второго плана в каком-то дурацком ситкоме.

В следующем выпуске мы поговорим об американском фантастическом сериале телеканала Syfy «Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком в главной роли. Это история о том, как циничный инопланетянин, прибывший на Землю для уничтожения человечества, постепенно обзаводится друзьями, расследует убийство и даже занимается врачебной практикой под личиной доктора Гарри Вендершпигля.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

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